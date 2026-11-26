Jauhar Pratha: राजस्थान वीरों की धरती के लिए जाना जाता है. यहां के वीरों ने अपनी मातृभूमि के लिए जो बलिदान दिया, उसका डंका आज भी बजता है. लेकिन सिर्फ वीर पुरुष ही नहीं, बल्कि यहां की महिलाएं भी वीरता और साहस के मामले में कम नहीं थीं. वे अपने पतियों को तलवार देकर और तिलक लगाकर युद्ध के लिए रवाना करती थीं, लेकिन अगर राजा या उनके पति युद्द में वीरगति को प्राप्त हो जाते थे, तो सभी हिंदू रानियां भी जिंदा अग्नि में जलकर अपना सबकुछ बलिदान दे देती थीं. लेकिन सवाल यह है कि आखिर हिंदू रानियां जौहर क्यों करती थीं? क्या इसकी कोई खास वजह है? आइए समझें.

क्या होता था जौहर?

जौहर को जानने के लिए पुराने वक्त की युद्ध व्यवस्था को समझना भी जरूरी है. मुगलों के दौर में राजाओं के मारे जाने के बाद उनकी रानियों के साथ बहुत गंदा बर्ताव किया जाता था. उस दौर में किलों पर लंबे समय सेना दुश्मन की सेनाओं की घेराबंदी रहती थी. राजा के बंदी बना लिए जानें या वीरगति को प्राप्त होने के बाद मुगल हिंदू राजाओं के किले में प्रवेश करने के लिए तैयार रहते थे. उस वक्त रानियों के पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं होता था, इसीलिए क्षत्राणियां एक बड़ा सा कुंड बनाकर उसमें आग जलाती थीं. आत्मदाह से पहले रानियां पूरा श्रंगार करती थीं और पारंपरिक लाल-पीले शादी के जोड़े पहनती थीं. इसके बाद पूजा-पाठ और अनुष्ठान के बाद वे हंसते-हंसते उस कुंड में प्रवेश कर जाती थीं और आत्मदाह कर लेती थीं.

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जौहर ही क्यों करती थीं रानियां?

उस दौर में युद्ध सिर्फ पुरुष शासकों के बीच की लड़ाई ही नहीं था. बल्कि राजाओं की वीरगति या बंदी बनाए जाने के बाद दुश्मन किले पर कब्जा करके वहां के सभी पुरुष और महिलाओं को बंदी बना लेते थे. इसके बाद महिलाओं के साथ दुराचार, सामूहिक दुराचार और मानसिक अत्याचार करते थे. जबकि राजपूत और हिंदू समाज में जीते जी और मरने के बाद भी सम्मान और अस्मिता की रक्षा को सबसे ऊपर रखा जाता है. हिंदू रानियां जौहर इसलिए कर लेती थीं, ताकि मरने के बाद दुश्मन के हाथ उनका शरीर भी न लग पाए और वे सम्मान से मर सकें. महिलाओं के जौहर के बाद पुरुष अंतिम युद्ध ‘साका’ करते थे.

इतिहास में कब-कब हुए जौहर?

इतिहास में जौहर के एक-दो नहीं बल्कि सात प्रमाण मिलते हैं. पहला जौहर 1301 में रणथंबौर में हुआ था, जब खिलजी की सेना ने रणथंबौर के किले को घेर लिया था. दूसरा जौहर चित्तौड़ में 1303 में हुआ था. इस दौरान भी अलाउद्दीन खिलजी के कारण ही रानी पद्मावती ने जौहर किया था. इसके बाद चित्तौड़ का दूसरा जौहर 1535 में, चित्तौड़ का तीसरा जौहर 1567-68 में, 1528 में जब बाबर की सेना ने चंदेरी के किले पर हमला किया, तब भी महिलाओं ने जौहर किया. 1232 में ग्वालियर का जौहर, वहीं जैसलमेर में 1299 और 1326 के आसपास जौहर का जिक्र मिलता है.

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