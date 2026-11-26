Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जेनिफर बैरेटो ने 75वां मिस यूनिवर्स जीता, पहली विवाहित माँ।

विजेता को 2.35 करोड़ और 47 लाख मासिक भत्ता मिलता।

लक्जरी अपार्टमेंट, यात्रा, ब्रांड इवेंट, महंगा ताज उपलब्ध।

Miss Universe Jennifer Barreto: प्यूर्टो रिको की जेनिफर बैरेटो ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है. 75वें मिस यूनिवर्स के खिताब को जीतने वाली वे पहली शादीशुदा महिला और एक बेटी की मां हैं. उन्होंने 116 प्रतियोगियों को पीछे छोड़कर यह ताज अपने नाम किया है. आइए जानते हैं कि आखिर जेनिफर की उम्र कितनी है, वह कौन हैं और मिस यूनिवर्स जीतने वाले को कितना पैसा मिलता है.

जेनिफर बैरेटो की कितनी है उम्र?

जेनिफर बैरेटो के लिए सबसे खास बात यह है कि वे शादीशुदा हैं और वे पहली ऐसी मिस यूनिवर्स हैं जो कि एक सात साल की बेटी की मां भी हैं. उनकी बेटी का नाम पेनेलोप है. ब्यूटी क्वीन के साथ-साथ वे सामाजिक कार्यों और पढ़ाई लिखाई में भी आगे हैं. जेनिफर ने साइकोलॉजी में बैचलर डिग्री हासिल की है, साथ ही साथ उनके पास क्लिनिकल सोशल वर्क और साइकोलॉजी में दो मास्टर डिग्री भी हैं. उम्र की बात करें तो अभी जेनिफर की एज महज 27 साल ही है. वे प्यूर्टो रिको की छठी महिला बन गई हैं, जिसने मिस यूनिवर्स का ताज हासिल किया है. इससे पहले प्यूर्टो रिको की सुंदरियों ने 1970, 1985, 1993, 2001 और 2006 ने यह ताज जीता है.

मिस यूनिवर्स को कितना मिलता है पैसा?

एक न्यूज रिपोर्ट की मानें तो भारतीय करेंसी के अनुसार मिस यूनिवर्स जीतने वाले विजेता को भारतीय करेंसी के हिसाब से करीब 2.35 करोड़ रुपये मिलते हैं. इसके अलावा सालभर के कार्यकाल के लिए हर महीने उनको 47 लाख रुपये का मासिक भत्ता भी दिया जाता है. हालांकि यह रकम उनको सीधे खाते में ट्रांसफर नहीं की जाती है, बल्कि इसका ऐसा हिसाब बनाया जाता है कि वे दुनियाभर में घूमकर एंबेसडर के तौर पर काम करें. इसके लिए उनको फंड और मंथली इनकम भी दी जाती है, जो कि इंटरव्यू, प्रोजेक्ट का खर्चा निकालने और ट्रैवलिंग के लिए होती है. कुल मिलाकर उनको जो भी पैसा मिलता है, वह ज्यादातर दुनियाभर की यात्रा करने में ही निकल जाता है.

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मिस यूनिवर्स को कौन सी सुविधाएं मिलती हैं?

इतनी भारी-भरकम रकम के अलावा मिस यूनिवर्स को तमाम लग्जरी सुविधाएं भी मिलती हैं. उनको न्यूयॉर्क के एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहने के लिए जगह दी जाती है. जहां उनके साथ मिस यूएसए बतौर रूममेट रहती हैं.

उनको कई सारे इवेंट के लिए भी एक्सेस होता है. जैसे कि न्यूयॉर्क में होने वाले अलग-अलग कार्यक्रम, फिल्मों के प्रीमियर, ब्रांड शो या फिर लॉन्च पार्टियों में वे आसानी से जा सकती हैं.

मिस यूनिवर्स दुनिया में जहां-जहां भी यात्रा करती हैं उसकी पूरी व्यवस्था, हेयर और मेकअप एक्सपर्ट, पर्सनल स्टाइलिस्ट और ब्यूटी व हेल्थकेयर की भी सुविधाएं दी जाती हैं.

मिस यूनिवर्स के ताज की बात करें तो पिछले साल के क्राउन की कीमत करीब 47 करोड़ रुपये बताई गई थी. इस बार की विजेता को ‘रेडियंस ऑफ एन इटरनल लेगेसी’ नाम का 75वीं सालगिरह वाला ताज पहनने का मौका मिला है. मिस यूनिवर्स को हर आधिकारिक कार्यक्रम में अपने साथ ताज लेकर जाना होता है और उसे पहनना होता है. फिर अगले साल वे विजेता को यही ताज पहनाती हैं.

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