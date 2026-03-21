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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजमालदीव में स्पीड बोट पलटने से घायल हुए Raymond के मालिक गौतम सिंघानिया, जानें कहां-कहां से होती है उनकी कमाई?

मालदीव में स्पीड बोट पलटने से घायल हुए Raymond के मालिक गौतम सिंघानिया, जानें कहां-कहां से होती है उनकी कमाई?

Gautam Singhania Income Sources: रेमंड ग्रुप के मालिक गौतम सिंघानिया का हाल ही में एक एक्सीडेंट हो गया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि उनकी कमाई कहां-कहां से होती है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 21 Mar 2026 11:36 AM (IST)
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Gautam Singhania Income Sources: रेमंड ग्रुप के अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर उद्योगपति गौतम सिंघानिया हाल ही में मालदीव में एक स्पीड बोट दुर्घटना में घायल हो गए हैं. यह घटना 20 मार्च को V. Felidhoo के पास हुई. दरअसल एक टूरिस्ट स्पीड बोट अचानक से पलट गई. खबरों के मुताबिक गौतम सिंघानिया को मामूली चोट आई है और अब वे मुंबई में डॉक्टरों की देखरेख में ठीक हो रहे हैं. इस दुर्घटना ने काफी लोगों का ध्यान खींचा है और अब लोगों की जिज्ञासा इस बात को लेकर है कि उन्होंने अपनी इतनी बड़ी दौलत कैसे बनाई. आइए जानते हैं कि गौतम सिंघानिया की कमाई कहां-कहां से होती है.

 कितनी है गौतम सिंघानिया की कुल संपत्ति? 

Forbes के मुताबिक गौतम सिंघानिया की कुल संपत्ति लगभग 1.4 बिलियन डॉलर है. भारतीय मुद्रा में यह रकम लगभग ₹11,650 करोड़ होती है. उनकी दौलत किसी एक ही सेक्टर तक सीमित नहीं है. बल्कि यह एक ऐसे विशाल कारोबारी साम्राज्य से आती है जो टेक्सटाइल, रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग और दूसरे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है. 

गौतम सिंघानिया का टेक्सटाइल कारोबार 

रेमंड ग्रुप की रीढ़ उसका टेक्सटाइल और कपड़ों का डिवीजन है. यह कंपनी दुनिया भर में सूटिंग फैब्रिक के सबसे बड़े उत्पादक के तौर पर जानी जाती है. इसके तहत आने वाले मशहूर ब्रांडों में पार्क एवेन्यू, कलर प्लस और पार्क्स शामिल हैं. यह हिस्सा ग्रुप के लिए कमाई और ब्रांड पहचान का एक मुख्य जरिया बना हुआ है. 

रियल एस्टेट में विस्तार 

बीते कुछ सालों में गौतम सिंघानिया ने Raymond Reality के जरिए रियल एस्टेट के क्षेत्र में तेजी से विस्तार किया है. मुंबई के ठाणे में बड़े पैमाने पर चल रहे प्रोजेक्ट ने इस डिवीजन को ग्रुप की कुल कमाई में लगभग 20% का योगदान देने वाला एक बड़ा हिस्सा बना दिया है. ये प्रोजेक्ट 100 एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैले हुए हैं.

इंजीनियरिंग और औद्योगिक उत्पादन 

फैशन और रियल एस्टेट के अलावा Raymond Group JK Files and Engineering के जरिए इंजीनियरिंग सेक्टर में भी काम करता है. यह डिवीजन औजार, हार्डवेयर और गाड़ियों के पुर्जे बनाता है. इसने एयरोस्पेस, रक्षा और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के पुर्जो जैसे उभरते हुए क्षेत्रों में भी कदम रखा है. 

डेनिम के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय साझेदारी 

रेमंड की बेल्जियम की कंपनी UCO के साथ 50:50 की एक संयुक्त साझेदारी है. इसका मुख्य जोर डेनिम के उत्पादन पर है. यह साझेदारी ग्रुप को पारंपरिक सूटिंग फैब्रिक से आगे बढ़कर दुनिया भर के कपड़ों के बाजारों में अपनी मजबूत मौजूदगी को बनाए रखने में मदद करती है.

FMCG कारोबार से रणनीतिक तौर पर बाहर निकलना 

साल 2023 में गौतम सिंघानिया ने रेमंड के एफएमसीजी डिविजन को गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को ₹2,825 करोड़ में बेच दिया. हालांकि एक समय यह सेगमेंट उनकी दौलत में योगदान देता था, लेकिन इसकी बिक्री से ग्रुप को अपने मुख्य और तेजी से बढ़ते सेक्टर पर ध्यान लगाने में मदद मिली.

लग्जरी एसेट्स और निवेश 

गौतम सिंघानिया की दौलत उनकी कीमती निजी एसेट्स में भी झलकती है. दक्षिण मुंबई में उनका JK House नाम का 30 मंजिला निजी घर है. इसकी कीमत लगभग ₹6000 करोड़ है. उनके पोर्टफोलियो में ठाणे में जमीन के बड़े हिस्से और लैंबॉर्गिनी, फेरारी और मस्टैंग जैसी लग्जरी गाड़ियां, यॉट्स, प्राइवेट जेट और हेलीकॉप्टर शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: क्या भारत के लोगों को भी खरीदना होगा अमेरिका वीजा बॉन्ड, इसके लिए कितने रुपये जेब में होना जरूरी?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 21 Mar 2026 11:36 AM (IST)
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Gautam Singhania Income Sources Gautam Singhania Accident Raymond Group Gautam Singhania
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