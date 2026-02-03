सुबह कितने बजे से खुल जाता है अमृत उद्यान, शाम कितने बजे तक मिलती है लास्ट एंट्री?

हर साल सर्दियों के अंत में जब हजारों फूल एक साथ खिलते हैं, तो राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान किसी सपने जैसा नजर आने लगता है. इस बार भी इसके दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुबह कितने बजे से एंट्री मिलती है, शाम को कब तक अंदर जा सकते हैं और कब यह बंद हो जाता है?

विंटर एनुअल्स एडिशन 2026 का उद्घाटन

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान के विंटर एनुअल्स एडिशन 2026 का उद्घाटन किया है. पहले इसे मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब यह अमृत उद्यान कहलाता है. उद्घाटन के बाद से ही इसे देखने के लिए लोगों में खास उत्साह है, क्योंकि यह उद्यान साल में सीमित समय के लिए ही आम जनता के लिए खोला जाता है.

आम लोगों के लिए कब तक खुला रहेगा?

अमृत उद्यान 3 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक आम जनता के लिए खुला रहेगा. यानी करीब दो महीने तक लोग यहां आकर फूलों की खूबसूरती और शांत माहौल का आनंद ले सकते हैं. यह समय खास तौर पर उन लोगों के लिए बेहतरीन है, जो प्रकृति के बीच कुछ सुकून के पल बिताना चाहते हैं.

सुबह से शाम तक का समय क्या है?

अमृत उद्यान की टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक तय की गई है, लेकिन ध्यान रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि आखिरी एंट्री शाम 5 बजे तक ही दी जाती है. अगर आप देर से पहुंचते हैं, तो अंदर जाने का मौका नहीं मिलेगा. इसलिए बेहतर है कि समय से पहले पहुंचकर आराम से उद्यान घूमा जाए.

क्या वीकेंड पर खुला रहता है?

अमृत उद्यान हफ्ते में छह दिन खुला रहता है. हर सोमवार को यह बंद रहता है, क्योंकि उस दिन सफाई और रखरखाव का काम किया जाता है. इसके अलावा होली के दिन, यानी 4 मार्च 2026 को भी अमृत उद्यान बंद रहेगा. शनिवार और रविवार को यह सामान्य दिनों की तरह ही खुला रहता है, इसलिए वीकेंड पर भी यहां घूमने का प्लान बनाया जा सकता है.

एंट्री कहां से होगी?

अमृत उद्यान में प्रवेश केवल राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से ही होता है. सुरक्षा कारणों से बाकी गेट से एंट्री नहीं दी जाती, इसलिए पहली बार आने वाले लोगों को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए.

अमृत उद्यान में क्या-क्या है खास?

इस साल अमृत उद्यान को और भी आकर्षक बनाया गया है. यहां घूमने वालों के लिए बाल वाटिका, प्लुमेरिया गार्डन, बैनियन गार्डन, बोंसाई गार्डन, सेंट्रल लॉन, लॉन्ग गार्डन और सर्कुलर गार्डन जैसी कई खूबसूरत जगहें हैं. बबलिंग ब्रुक नाम की पानी की धारा, जिसमें छोटे-छोटे झरने बने हैं, लोगों को खास तौर पर पसंद आती है.

फूलों की सैकड़ों किस्में

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बार अमृत उद्यान में 145 से ज्यादा किस्मों के गुलाब, करीब 85 तरह के अन्य फूलों के पौधे और रंग-बिरंगे ट्यूलिप लगाए गए हैं. चारों तरफ फैली खुशबू, बहती पानी की धाराएं और हरे-भरे लॉन मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं, जिसे देखकर लोग इसे जन्नत के बाग जैसा बताते हैं.

