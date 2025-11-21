आखिर कौन होते हैं मंटेना, किस धर्म से रखते हैं ताल्लुक?

उदयपुर इन दिनों एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में है. झीलों का यह खूबसूरत शहर हमेशा से शाही कार्यक्रमों और आलीशान शादियों का गवाह रहा है, लेकिन नेत्रा मंटेना और वामसी गदिराजू की शादी को 2025 की सबसे बड़ी और चर्चित सेलिब्रिटी वेडिंग कहा जा रहा है. लीला पैलेस, मानेक चौक और जग मंदिर आइलैंड पैलेस जैसे शानदार ऐतिहासिक स्थल इस राजसी समारोह की चकाचौंध को और भी खास बना रहे हैं. इस शादी की सबसे बड़ी खासियत जस्टिन बीबर, जेनिफर लोपेज जैसे अंतरराष्ट्रीय सितारों की परफॉर्मेंस, जिसने इसे ग्लैमर और चर्चा दोनों में नई ऊंचाइयां दे दी हैं.लेकिन इस पूरी हलचल के बीच एक नाम मंटेना बार-बार सामने आया. लोग पूछने लगे मंटेना आखिर होते कौन हैं और यह नाम किस धर्म या किस संस्कृति से जुड़ा है. तो चलिए जानते हैं कि आखिर मंटेना कौन होते हैं और किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं.

कौन होते हैं मंटेना?

मंटेना नाम अपने आप में किसी विशेष धर्म का प्रतीक या प्रतिनिधि नहीं है. यह केवल एक सरनेम है. जिसका यूज कई परिवार कर सकते हैं. वहीं कहा जाता है कि प्राचीन मंडाई धर्म का उल्लेख था, वह एक अलग धार्मिक परंपरा है, जो मुख्य इराक-ईरान क्षेत्र से संबंधित है. लेकिन मंटेना नाम का इस धर्म से कोई प्रत्यक्ष या ऐतिहासिक संबंध साबित नहीं है. मंडाई धर्म एक प्राचीन ग्नॉस्टिक धर्म है.

क्यों हो रही मंटेना परिवार की चर्चा?

भारतीय-अमेरिकी बिजनेस समुदाय में राजू मंटेना एक सम्मानित और प्रभावशाली कारोबारी माने जाते हैं. ये हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी क्षेत्र में अपनी समझ, नेतृत्व और इनोवेशन के लिए जाने जाते हैं. यह एक आधुनिक हेल्थ-टेक कंपनी के संस्थापक और अध्यक्ष हैं, जो विशेष चिकित्सा सेवाओं के लिए क्लाउड-आधारित डिजिटल समाधान उपलब्ध कराती है. भारत के आंध्र प्रदेश में जन्मे राजू मंटेना ने अमेरिका में अपना बिजनेस खड़ा किया और आज वे वैश्विक हेल्थकेयर इंडस्ट्री में एक प्रमुख उद्यमी हैं. नेत्रा मंटेना, ऑरलैंडो स्थित इंजेनस फार्मास्यूटिकल्स के चेयरमैन रामा राजू मंटेना की बेटी हैं. मंटेना परिवार अमेरिका, स्विट्जरलैंड और भारत में रिसर्च व डेवलपमेंट सुविधाएं चलाता है. परिवार भारतीय परंपराओं और हिंदू संस्कृति से गहराई से जुड़ा है, और नेत्रा मंटेना भी हिंदू धर्म का पालन करती हैं.

