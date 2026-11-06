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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजRailway High Tension Wire: अगर पटरी पर गिर जाए ट्रेन की हाईटेंशन लाइन, कितनी दूर तक फैलेगा करंट?

Railway High Tension Wire: अगर पटरी पर गिर जाए ट्रेन की हाईटेंशन लाइन, कितनी दूर तक फैलेगा करंट?

Railway High Tension Wire: पटरी पर 25,000 वोल्ट का तार गिरने पर भी ऑटो-ट्रिप सिस्टम और मजबूत अर्थिंग के कारण करंट दूर तक नहीं फैलता और तुरंत जमीन में चला जाता है. आइए इस बारे में और समझें.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 06 Nov 2026 04:33 PM (IST)
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Railway High Tension Wire: भारतीय रेल नेटवर्क रोजाना करोड़ों यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है. देश में 70,000 रूट किलोमीटर से अधिक रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है, जहां ट्रेनें 25,000 वोल्ट (25kV) की भारी-भरकम बिजली से दौड़ती हैं. इतने ऊंचे वोल्टेज को देखकर अक्सर सवाल उठता है कि अगर लोहे की पटरी पर इतना हाई-वोल्टेज ओवरहेड तार गिर जाए, तो क्या होगा और करंट कितनी दूर फैलेगा? असल में, आधुनिक इंजीनियरिंग, ऑटो-ट्रिप सुरक्षा तकनीक और मजबूत ग्राउंडिंग सिस्टम के कारण पटरी पर हाई-टेंशन तार गिरने पर भी करंट दूर तक नहीं फैलता और जान-माल का बड़ा नुकसान टल जाता है.

विशाल रेल नेटवर्क और विद्युतीकरण

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भारतीय रेलवे दुनिया के चौथे सबसे बड़े रेल नेटवर्क के रूप में जानी जाती है. देश का कुल रेल नेटवर्क 67,000 रूट किलोमीटर से भी अधिक फैला हुआ है. रेलवे के आंकड़ों के मुताबिक 30 सितंबर 2026 तक भारत में 70,311 रूट किलोमीटर (RKM) रेल नेटवर्क का सफलतापूर्वक विद्युतीकरण किया जा चुका है. हालांकि देश में डीजल और सीएनजी से भी गाड़ियां चलती हैं और भाप के इंजन केवल विशेष अवसरों पर ऐतिहासिक धरोहर के रूप में चलाए जाते हैं, लेकिन आज अधिकांश ट्रेनें 25 हजार वोल्ट की ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन से ही ऊर्जा प्राप्त करती हैं.

लोहे की पटरियों में क्यों नहीं आता करंट

ओवरहेड तारों में 25,000 वोल्ट की सप्लाई होने और पटरियों के पूरी तरह लोहे के बने होने के बावजूद सामान्य स्थिति में पटरियों में करंट महसूस नहीं होता है. इसका मुख्य कारण यह है कि रेलवे ट्रैक के पूरे हिस्से में लगातार बिजली का प्रवाह नहीं होता है. केवल 20 प्रतिशत लाइन में ही सिग्नलिंग और स्टेशन परिसरों के पास बेहद कम वोल्टेज का करंट बहता है. इस वजह से जब कोई व्यक्ति सामान्य पटरियों को छूता है, तो उसे किसी भी तरह का बिजली का झटका नहीं लगता है.

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Railway High Tension Wire: अगर पटरी पर गिर जाए ट्रेन की हाईटेंशन लाइन, कितनी दूर तक फैलेगा करंट?

अर्थिंग तकनीक और बिजली का नियम

रेलवे पटरियों की सुरक्षा के पीछे विज्ञान का एक मूलभूत नियम काम करता है. बिजली हमेशा बहने के लिए सबसे छोटे और आसान रास्ते का चुनाव करती है. भारतीय रेलवे पटरियों को बिछाते समय थोड़ी-थोड़ी दूरी पर तांबे के भारी अर्थिंग डिवाइस लगाती है. जब भी पटरियों में कोई करंट पहुंचता है, तो वह पटरियों पर रुकने के बजाय अर्थिंग के रास्ते सीधे जमीन में समा जाता है. इस वजह से पटरियों पर बिजली ठहर नहीं पाती और दुर्घटना का खतरा टल जाता है.

तार गिरने पर ऑटो-ट्रिप सिस्टम

यदि 25,000 वोल्ट की लाइव ओवरहेड इक्विपमेंट (OHE) लाइन अचानक टूटकर पटरी पर गिर जाए, तो रेलवे का सुरक्षा तंत्र तुरंत सक्रिय हो जाता है. पटरियां खुद एक बेहतरीन अर्थिंग की तरह काम करती हैं, इसलिए तार गिरते ही शॉर्ट-सर्किट की स्थिति बनती है. इस आपात स्थिति में रेलवे का स्वचालित प्रोटेक्शन सिस्टम सेकंड के बेहद छोटे हिस्से में बिजली की मुख्य सप्लाई को ट्रिप कर देता है, जिससे पूरी लाइन में करंट का बहना तुरंत बंद हो जाता है.

पटरियों का मजबूत ग्राउंडिंग स्ट्रक्चर

ओवरहेड तार के पटरी पर गिरते ही भारी मात्रा में निकलने वाला करंट दूर तक फैलने के बजाय तुरंत जमीन के अंदर चला जाता है. इसका कारण रेलवे ट्रैक का बेहद मजबूत ग्राउंडिंग ढांचा है. जगह-जगह जमीन के गहरे हिस्से से जुड़े तांबे की तारों का जाल इस करंट को बिना किसी बाधा के सुरक्षित तरीके से सोख लेता है. नतीजतन, करंट पटरियों के साथ आगे बढ़ने के बजाय उसी जगह खत्म हो जाता है.

ट्रेन में बैठे यात्रियों की सुरक्षा का क्या?

पटरी पर हाई-टेंशन तार गिरने के बावजूद थोड़ी दूरी पर खड़ी ट्रेन या उसमें बैठे यात्रियों को झटका नहीं लगता है. चूंकि ट्रेन के पहिए और पटरियां दोनों धातु के बने हैं और सीधे जमीन से जुड़े अर्थिंग नेटवर्क का हिस्सा होते हैं, इसलिए सारा अतिरिक्त करंट नीचे धरती में उतर जाता है. ट्रेन का ढांचा एक सुरक्षित आवरण की तरह काम करता है, जिससे कोच के भीतर मौजूद यात्री पूरी तरह सुरक्षित बने रहते हैं.

अत्यधिक तापमान से भौतिक नुकसान

भले ही सुरक्षा तकनीकों के कारण करंट पटरियों पर दूर तक न फैले, लेकिन 25,000 वोल्ट के शॉर्ट-सर्किट से संपर्क वाले स्थान पर अत्यधिक गर्मी पैदा होती है. जिस बिंदु पर लाइव तार पटरी से टकराता है, वहां का तापमान इतना बढ़ जाता है कि पटरियों का लोहा या तार का हिस्सा पिघल सकता है. अत्यधिक तापमान के कारण पटरियों में मोड़ आ सकता है या उनका आकार बिगड़ सकता है, जिसे सुधारने के लिए बाद में मरम्मत की जरूरत पड़ती है.


Railway High Tension Wire: अगर पटरी पर गिर जाए ट्रेन की हाईटेंशन लाइन, कितनी दूर तक फैलेगा करंट?

हाई-टेंशन लाइन से सुरक्षित दूरी

रेलवे सुरक्षा नियमों के मुताबिक, 25,000 वोल्ट की लाइव ओएचई लाइन से हमेशा एक सुरक्षित दूरी बनाकर रखनी चाहिए. बिजली का यह हाई वोल्टेज इतना शक्तिशाली होता है कि बिना तार को छुए भी 2 मीटर के दायरे में आने पर हवा के जरिए खतरनाक इलेक्ट्रिक आर्क बन सकता है. यह बिजली का झटका या आर्क किसी भी इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, इसलिए टूटे तार के आसपास जाना बेहद खतरनाक माना जाता है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 06 Nov 2026 04:33 PM (IST)
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