ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजFarakka Water Treaty: क्या है फरक्का जल संधि, भारत के इस कदम से सहम जाएगा पड़ोसी?

Farakka Water Treaty: क्या है फरक्का जल संधि, भारत के इस कदम से सहम जाएगा पड़ोसी?

Farakka Water Treaty: जल्द ही भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का जल संधि खत्म होने जा रही है. इसी बीच आइए जानते हैं कि क्या है यह संधि और इसे लेकर भारत आगे क्या फैसला लेने जा रहा है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 06 Nov 2026 01:09 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • फरक्का गंगा जल संधि 2026 में समाप्त, भारत समीक्षा चाहेगा।
  • भारत घरेलू जल जरूरतों, राज्यों की आपत्तियों पर समीक्षा।
  • फरक्का संधि 1996 में बनी, गंगाजल बंटवारा करती।

Farakka Water Treaty: भारत और बांग्लादेश के बीच जल बंटवारे के संबंध में एक बड़ा मोड़ आ गया है. ऐसा इसलिए क्योंकि 1996 की फरक्का गंगा जल बंटवारा संधि की 30 साल की अवधि पूरे होने वाली है. यह समझौता 12 दिसंबर 2026 को खत्म हो जाएगा. बांग्लादेश इसे आगे बढ़ाना चाहता है लेकिन भारत ने संकेत दिया है कि दोनों देशों के बीच बातचीत और शर्तों की समीक्षा किए बिना इसे मौजूदा रूप में रिन्यू नहीं किया जा सकता. 

यह बहस दोनों पड़ोसी देशों के बीच बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के बीच हो रही है. इस समझौते पर एक बार फिर जनता और राजनीतिक हलकों का ध्यान गया है. इसी के साथ भारत के कुछ राज्यों ने पानी की उपलब्धता को लेकर भी चिंता जताई है. इस वजह से इस संधि का भविष्य नदी प्रबंधन और दोनों देशों के व्यापक द्विपक्षीय संबंधों, दोनों पर असर डाल सकता है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

जनरल नॉलेज
Election Commission of India: अब तक अपने कितने फैसले बदल चुका चुनाव आयोग, क्यों लेना पड़ा इन्हें वापस?
अब तक अपने कितने फैसले बदल चुका चुनाव आयोग, क्यों लेना पड़ा इन्हें वापस?
जनरल नॉलेज
Pralay Missile: कितनी ताकतवर है प्रलय मिसाइल, इसे चलाने में किस ईंधन का होता है इस्तेमाल?
कितनी ताकतवर है प्रलय मिसाइल, इसे चलाने में किस ईंधन का होता है इस्तेमाल?
जनरल नॉलेज
Pakistan 10 Rupee Note: पाकिस्तान में क्यों बंद हो रहा 10 रुपये का नोट, एक नोट छापने में वहां कितना खर्च?
पाकिस्तान में क्यों बंद हो रहा 10 रुपये का नोट, एक नोट छापने में वहां कितना खर्च?
जनरल नॉलेज
Diwali 2026: मुगल दरबार में कैसे मनती थी दिवाली, आम और खास लोग कैसे मनाते थे जश्न?
मुगल दरबार में कैसे मनती थी दिवाली, आम और खास लोग कैसे मनाते थे जश्न?

संधि में क्या शामिल है? 

फरक्का जल संधि जिसे गंगाजल बंटवारा समझौता भी कहा जाता है 1996 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच हुई थी. यह समझौता पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित फरक्का बैराज के जरिए गंगा के पानी के बंटवारे को कंट्रोल करता है.  1975 में बने इस बैराज का मुख्य उद्देश्य गंगा के पानी को हुगली नदी की तरफ मोड़ना था. इसका मकसद गाद को बहाकर हटाना और कोलकाता बंदरगाह को चालू रखने में मदद करना था.

यह समझौता सूखे के मौसम यानी 1 जनवरी से 31 मई तक के दौरान पानी के बंटवारे का एक फार्मूला तय करता है. पानी का बंटवारा नदी के बहाव पर निर्भर करता है. जब बहाव 75000 क्यूसेक से ज्यादा होता है तो भारत को 40000 क्यूसेक पानी मिलता है और बाकी हिस्सा बांग्लादेश को जाता है. जब भाव 70000 से 75000 क्यूसेक के बीच होता है तो बांग्लादेश को 35000 क्यूसेक पानी मिलता है और बाकी हिस्सा भारत के पास रहता है. अगर बहाव 70000 क्यूसेक या उससे कम होता है तो दोनों देश उपलब्ध पानी को बराबर बांट लेते हैं यानी दोनों को 50 50% हिस्सा मिल जाता है.


Farakka Water Treaty: क्या है फरक्का जल संधि, भारत के इस कदम से सहम जाएगा पड़ोसी?

नवीनीकरण को लेकर विवाद क्यों है?

भारत का ऐसा कहना है कि समझौते को आगे बढ़ाने से पहले इसकी समीक्षा की जानी चाहिए. बांग्लादेश चाहता है कि बिना किसी बड़े बदलाव के इसे लंबे वक्त तक जारी रखा जाए, लेकिन भारत अपनी बढ़ती घरेलू पानी की जरूरत की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इस पर चर्चा जरूरी है. इसका मतलब यह है कि मौजूदा शर्तों पर इसे अपने आप आगे बढ़ाए जाने की कोई गारंटी नहीं है. 

इस बहस की तुलना पाकिस्तान के साथ संधू जल समझौते को लेकर भारत के सख्त रुख से भी की जा रही है. इसमें उस समझौते को रद्द करने की संभावना जैसे कदम भी शामिल हैं. कुछ जानकारों का ऐसा मानना है कि बांग्लादेश के साथ बातचीत में भी भारत ऐसी शर्तों पर जोर दे सकता है जो उसके राष्ट्रीय हितों के अनुरूप हों. हालांकि इसे अभी सिर्फ एक कयास माना जा रहा है ना कि कोई पक्का फैसला की भारत फरक्का समझौते का इस्तेमाल किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई के लिए करेगा.


Farakka Water Treaty: क्या है फरक्का जल संधि, भारत के इस कदम से सहम जाएगा पड़ोसी?

यह भी पढ़ें: अब तक अपने कितने फैसले बदल चुका चुनाव आयोग, क्यों लेना पड़ा इन्हें वापस?

भारतीय राज्यों की चिंता 

भारत के कुछ राज्य खासकर बिहार में इस समझौते को इसके मौजूदा रूप में आगे बढ़ाने का विरोध हो रहा है. जनता दल (यूनाइटेड ) सहित कई राजनीतिक दलों ने राज्यसभा में यह मांग की है कि इस समझौते को बिना किसी बदलाव की जारी नहीं रखा जाना चाहिए. उनका तर्क यह है कि गर्मियों के दौरान गंगा का पानी बांग्लादेश की तरफ मोड़ने से बिहार में पीने के पानी और सिंचाई के लिए पानी की कमी और गंभीर हो सकती है. इसके अलावा राज्य को बाढ़ और गाद जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है. इससे नदी के पानी के प्रबंधन को लेकर चिंता और बढ़ जाती है. 

बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति भी इन चर्चाओं को प्रभावित कर रही है. तख्तापलट और उसके बाद आई राजनीतिक अस्थिरता की वजह से भारत की सुरक्षा और रणनीतिक गणना बदल चुकी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अब बातचीत की मेज पर ज्यादा सख्त रख अपना रहा है. हालांकि इसका अंतिम फैसला अभी तय नहीं है.

यह भी पढ़ें: कितनी ताकतवर है प्रलय मिसाइल, इसे चलाने में किस ईंधन का होता है इस्तेमाल?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल एबीपी लाइव के साथ कंटेंट राइटर के तौर पर जुड़े हुए हैं. वह जनरल नॉलेज बीट की जिम्मेदारी संभालते हैं. कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में उन्हें चार साल का अनुभव है. एबीपी से पहले वह डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद में करीब दो साल तक काम कर चुके हैं. उन्होंने नमस्कार भारत से अपने करियर की शुरुआत की थी. .

वह अलग-अलग विषयों पर रिसर्च करके पाठकों के लिए जानकारी को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण अंदाज में पेश करते हैं. उन्होंने न्यूज राइटिंग के साथ-साथ स्क्रीनराइटिंग में भी अपनी पकड़ मजबूत की.

उन्होंने मां शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. इसके साथ उन्होंने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलिविजन से स्क्रीनप्ले का डिप्लोमा भी हासिल किया है.
Read More
Published at : 06 Nov 2026 12:51 PM (IST)
Tags :
ABP LIVE GK NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Election Commission of India: अब तक अपने कितने फैसले बदल चुका चुनाव आयोग, क्यों लेना पड़ा इन्हें वापस?
अब तक अपने कितने फैसले बदल चुका चुनाव आयोग, क्यों लेना पड़ा इन्हें वापस?
जनरल नॉलेज
Pralay Missile: कितनी ताकतवर है प्रलय मिसाइल, इसे चलाने में किस ईंधन का होता है इस्तेमाल?
कितनी ताकतवर है प्रलय मिसाइल, इसे चलाने में किस ईंधन का होता है इस्तेमाल?
जनरल नॉलेज
Pakistan 10 Rupee Note: पाकिस्तान में क्यों बंद हो रहा 10 रुपये का नोट, एक नोट छापने में वहां कितना खर्च?
पाकिस्तान में क्यों बंद हो रहा 10 रुपये का नोट, एक नोट छापने में वहां कितना खर्च?
जनरल नॉलेज
Diwali 2026: मुगल दरबार में कैसे मनती थी दिवाली, आम और खास लोग कैसे मनाते थे जश्न?
मुगल दरबार में कैसे मनती थी दिवाली, आम और खास लोग कैसे मनाते थे जश्न?
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'INDIA गठबंधन ने जुल्म ढाए...' गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर तीखा हमला
'INDIA गठबंधन ने जुल्म ढाए...' गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर तीखा हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'BJP कौन होती है', भड़क उठे इमरान मसूद, बोले- 'कांग्रेस के मामलों में न घुसें'
'BJP कौन होती है', भड़क उठे इमरान मसूद, बोले- 'कांग्रेस के मामलों में न घुसें'
विश्व
चुनाव हारने के बाद भी झुकने को तैयार नहीं ट्रंप, डेमोक्रेट्स से दो-दो हाथ की तैयारी
चुनाव हारने के बाद भी झुकने को तैयार नहीं ट्रंप, डेमोक्रेट्स से दो-दो हाथ की तैयारी
क्रिकेट
CSK छोड़ने के बाद माइकल हसी नए रोल में आएंगे नजर, मिली सबसे बड़ी जिम्मेदारी
CSK छोड़ने के बाद माइकल हसी नए रोल में आएंगे नजर, मिली सबसे बड़ी जिम्मेदारी
साउथ सिनेमा
'रामायण' के आते ही 'जेलर 2' की कमाई को लगा झटका, 22वें दिन का कलेक्शन शॉकिंग
'रामायण' के आते ही 'जेलर 2' की कमाई को लगा झटका, 22वें दिन का कलेक्शन शॉकिंग
राजस्थान
राजस्थान: सरपंच और वार्ड पंचों के नतीजे घोषित, सियासी और रसूखदारों को मिली हार
राजस्थान: सरपंच और वार्ड पंचों के नतीजे घोषित, सियासी और रसूखदारों को मिली हार
इंडिया
किस बात पर खुशी से झूम उठे CJP के सौरव दास? बोले- 'ये जश्न मनाने का दिन'
किस बात पर खुशी से झूम उठे CJP के सौरव दास? बोले- 'ये जश्न मनाने का दिन'
शिक्षा
ICAI CA Foundation रिजल्ट जारी, 18.93% उम्मीदवार हुए पास, देखें टॉपर्स की लिस्ट
ICAI CA Foundation रिजल्ट जारी, 18.93% उम्मीदवार हुए पास, देखें टॉपर्स की लिस्ट 
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget