Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom फरक्का गंगा जल संधि 2026 में समाप्त, भारत समीक्षा चाहेगा।

भारत घरेलू जल जरूरतों, राज्यों की आपत्तियों पर समीक्षा।

फरक्का संधि 1996 में बनी, गंगाजल बंटवारा करती।

Farakka Water Treaty: भारत और बांग्लादेश के बीच जल बंटवारे के संबंध में एक बड़ा मोड़ आ गया है. ऐसा इसलिए क्योंकि 1996 की फरक्का गंगा जल बंटवारा संधि की 30 साल की अवधि पूरे होने वाली है. यह समझौता 12 दिसंबर 2026 को खत्म हो जाएगा. बांग्लादेश इसे आगे बढ़ाना चाहता है लेकिन भारत ने संकेत दिया है कि दोनों देशों के बीच बातचीत और शर्तों की समीक्षा किए बिना इसे मौजूदा रूप में रिन्यू नहीं किया जा सकता.

यह बहस दोनों पड़ोसी देशों के बीच बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के बीच हो रही है. इस समझौते पर एक बार फिर जनता और राजनीतिक हलकों का ध्यान गया है. इसी के साथ भारत के कुछ राज्यों ने पानी की उपलब्धता को लेकर भी चिंता जताई है. इस वजह से इस संधि का भविष्य नदी प्रबंधन और दोनों देशों के व्यापक द्विपक्षीय संबंधों, दोनों पर असर डाल सकता है.

संधि में क्या शामिल है?

फरक्का जल संधि जिसे गंगाजल बंटवारा समझौता भी कहा जाता है 1996 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच हुई थी. यह समझौता पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित फरक्का बैराज के जरिए गंगा के पानी के बंटवारे को कंट्रोल करता है. 1975 में बने इस बैराज का मुख्य उद्देश्य गंगा के पानी को हुगली नदी की तरफ मोड़ना था. इसका मकसद गाद को बहाकर हटाना और कोलकाता बंदरगाह को चालू रखने में मदद करना था.

यह समझौता सूखे के मौसम यानी 1 जनवरी से 31 मई तक के दौरान पानी के बंटवारे का एक फार्मूला तय करता है. पानी का बंटवारा नदी के बहाव पर निर्भर करता है. जब बहाव 75000 क्यूसेक से ज्यादा होता है तो भारत को 40000 क्यूसेक पानी मिलता है और बाकी हिस्सा बांग्लादेश को जाता है. जब भाव 70000 से 75000 क्यूसेक के बीच होता है तो बांग्लादेश को 35000 क्यूसेक पानी मिलता है और बाकी हिस्सा भारत के पास रहता है. अगर बहाव 70000 क्यूसेक या उससे कम होता है तो दोनों देश उपलब्ध पानी को बराबर बांट लेते हैं यानी दोनों को 50 50% हिस्सा मिल जाता है.





नवीनीकरण को लेकर विवाद क्यों है?

भारत का ऐसा कहना है कि समझौते को आगे बढ़ाने से पहले इसकी समीक्षा की जानी चाहिए. बांग्लादेश चाहता है कि बिना किसी बड़े बदलाव के इसे लंबे वक्त तक जारी रखा जाए, लेकिन भारत अपनी बढ़ती घरेलू पानी की जरूरत की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इस पर चर्चा जरूरी है. इसका मतलब यह है कि मौजूदा शर्तों पर इसे अपने आप आगे बढ़ाए जाने की कोई गारंटी नहीं है.

इस बहस की तुलना पाकिस्तान के साथ संधू जल समझौते को लेकर भारत के सख्त रुख से भी की जा रही है. इसमें उस समझौते को रद्द करने की संभावना जैसे कदम भी शामिल हैं. कुछ जानकारों का ऐसा मानना है कि बांग्लादेश के साथ बातचीत में भी भारत ऐसी शर्तों पर जोर दे सकता है जो उसके राष्ट्रीय हितों के अनुरूप हों. हालांकि इसे अभी सिर्फ एक कयास माना जा रहा है ना कि कोई पक्का फैसला की भारत फरक्का समझौते का इस्तेमाल किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई के लिए करेगा.





यह भी पढ़ें: अब तक अपने कितने फैसले बदल चुका चुनाव आयोग, क्यों लेना पड़ा इन्हें वापस?

भारतीय राज्यों की चिंता

भारत के कुछ राज्य खासकर बिहार में इस समझौते को इसके मौजूदा रूप में आगे बढ़ाने का विरोध हो रहा है. जनता दल (यूनाइटेड ) सहित कई राजनीतिक दलों ने राज्यसभा में यह मांग की है कि इस समझौते को बिना किसी बदलाव की जारी नहीं रखा जाना चाहिए. उनका तर्क यह है कि गर्मियों के दौरान गंगा का पानी बांग्लादेश की तरफ मोड़ने से बिहार में पीने के पानी और सिंचाई के लिए पानी की कमी और गंभीर हो सकती है. इसके अलावा राज्य को बाढ़ और गाद जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है. इससे नदी के पानी के प्रबंधन को लेकर चिंता और बढ़ जाती है.

बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति भी इन चर्चाओं को प्रभावित कर रही है. तख्तापलट और उसके बाद आई राजनीतिक अस्थिरता की वजह से भारत की सुरक्षा और रणनीतिक गणना बदल चुकी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अब बातचीत की मेज पर ज्यादा सख्त रख अपना रहा है. हालांकि इसका अंतिम फैसला अभी तय नहीं है.

यह भी पढ़ें: कितनी ताकतवर है प्रलय मिसाइल, इसे चलाने में किस ईंधन का होता है इस्तेमाल?