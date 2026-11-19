सोशल मीडिया पर वायरल होने और लोगों का ध्यान खींचने के लिए आजकल कुछ लोग ऐसा कारनामा कर जाते हैं, जिसे देखकर किसी की भी सांसें थम जाएं. कभी कोई ऊंची इमारत से लटककर वीडियो बनाता है, तो कभी खतरनाक स्टंट के जरिए अपनी जान जोखिम में डाल देता है. कुछ लोगों के लिए यह केवल मनोरंजन या रोमांच हो सकता है, लेकिन जरा-सी चूक किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती है.

ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स निर्माणाधीन इमारत पर ऐसा कारनामा करता दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं. डराने वाली बात यह है कि शख्स को अपनी जान की परवाह करने के बजाय गाना गाते हुए स्टंट करने में ज्यादा मजा आ रहा है.

निर्माणाधीन इमारत पर किया खतरनाक स्टंट

वायरल वीडियो में एक शख्स ऐसी जगह दिखाई देता है, जहां इमारत का निर्माण कार्य चल रहा है. वहां लोहे के पाइप और लकड़ी के सहारे काम करने के लिए अस्थायी ढांचा तैयार किया गया है. इसी ढांचे पर शख्स चढ़ा हुआ नजर आता है. इसके बाद वह पाइपों को पकड़कर अपना शरीर उल्टा कर लेता है और हवा में लटकने लगता है. शख्स का स्टंट यहीं खत्म नहीं होता. वह इस स्थिति में झूला झूलने जैसी हरकत करने लगता है. नीचे देखने पर इमारत की काफी गहराई नजर आती है. ऐसे में जरा-सी पकड़ छूटने या संतुलन बिगड़ने पर गंभीर हादसा हो सकता है. वीडियो में शख्स को जिस तरह पाइप के सहारे लटकते देखा जा सकता है, वह किसी भी आम इंसान को डरा सकता है.

यमराज आज छुट्टी पर हैं, नहीं तो इसे अपने साथ जरूर लेकर चले जाते। https://t.co/KFpV2RJU84 — छपरा जिला 🇮🇳 (@ChapraZila) November 19, 2026

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हां मेरी जान... गाते हुए दिखा शख्स

इस वीडियो की सबसे हैरान करने वाली बात उसका अंदाज है. आमतौर पर इतनी ऊंचाई पर कोई व्यक्ति पहुंच जाए तो उसकी कोशिश खुद को सुरक्षित रखने की होती है, लेकिन यहां शख्स गाना गाते हुए स्टंट करता दिखाई देता है. वह हां मेरी जान गाने की धुन पर अपनी मस्ती में नजर आता है. उसके हाव-भाव देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे इस खतरनाक स्थिति से कोई डर ही नहीं लग रहा.

पोस्ट के कैप्शन ने भी खींचा ध्यान

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा गया है कि आज यमराज छुट्टी पर हैं, वरना वह इसे अपने साथ जरूर ले जाते. इस कैप्शन के जरिए शख्स के खतरनाक स्टंट को मजाकिया अंदाज में दिखाया है. वीडियो देखने के बाद कई यूजर्स का कहना है कि इतनी ऊंचाई पर इस तरह का जोखिम उठाना समझदारी नहीं है. वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि यह करने के लिए हिम्मत चाहिए. एक यूजर ने कमेंट कर कहा कि भाई नीचे उतर जा. वहीं एक यूजर ने कमेंट कर कहा कि ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए.

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