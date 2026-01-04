Premarital Test: 1 जनवरी 2026 से ओमान में शादी करने की योजना बना रहे जोड़ों को शादी से पहले एक जरूरी मेडिकल जांच करवानी होगी. यह मेडिकल जांच करवाना अनिवार्य है. इस फैसले को खाड़ी देश में पब्लिक हेल्थ के नजरिए से शादी को रेगुलेट करने के तरीके के रूप में एक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है. नए नियम के तहत शादी का कॉन्ट्रैक्ट तब तक फाइनल नहीं किया जा सकता जब तक दोनों पार्टनर मेडिकल टेस्ट को पूरा नहीं कर लेते और स्वास्थ्य मंत्रालय से आधिकारिक फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता.

शाही फरमान ने टेस्टिंग को नॉन नेगोशिएबल बताया

यह नियम सुल्तान हैथम बिन तारिक द्वारा जारी शाही फरमान संख्या 111/2025 के जरिए से लागू किया गया था. यह प्रमाण साफ करता है कि सभी जोड़ों के लिए मेडिकल टेस्टिंग अनिवार्य है भले ही शादी ओमान के अंदर हो या फिर विदेश में. जरूरी बात यह है कि इस नियम को तभी लागू किया जाता है जब एक पार्टनर विदेशी नागरिक हो.

क्यों लिया गया यह फैसला

ओमान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि इस नीति को सिर्फ एक कानूनी औपचारिकता के तौर पर नहीं बल्कि एक पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन के तौर पर बनाया गया है. अनिवार्य टेस्ट का मकसद वंशानुगत रक्त विकारों और हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और एचआईवी/एड्स जैसे संक्रामक बीमारियों का पता लगाना है.

सामाजिक बोझ को कम करना

इस नियम के पीछे एक बड़ा मकसद बच्चों में अनुवंशिक रक्त विकारों की घटनाओं को कम करना है. ऐसी घटना इस क्षेत्र में करीबी रिश्तेदारों में शादी करने की वजह से काफी ज्यादा आम है. पहले से जोखिमों की पहचान करके ओमान को उम्मीद है कि लंबे समय तक स्वास्थ्य देखभाल लागत कम होगी.

भारत में क्या है कानून

भारत में स्थिति काफी अलग है. भारतीय कानून के तहत शादी से पहले मेडिकल टेस्टिंग की कोई जरूरत नहीं होती. शादी का रजिस्ट्रेशन और धार्मिक समारोह बिना किसी अनिवार्य स्वास्थ्य मंजूरी के होता है. इस तरह का कोई टेस्ट करने का फैसला पूरी तरह से स्वैच्छिक है. वैसे तो भारतीय कानून टेस्टिंग को अनिवार्य नहीं करता है लेकिन कहीं डॉक्टर और पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ स्वैच्छिक रूप से शादी से पहले स्क्रीनिंग की सलाह देते हैं. ओमान का मॉडल राज्य द्वारा लागू किया गया एक निवारक तरीका है जहां शादी और स्वास्थ्य नीति सीधे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं.

ये भी पढ़ें: सद्दाम हुसैन से मादुरो तक... इन लोगों ने ली थी अमेरिका से दुश्मनी, जानें किसका क्या हुआ हाल?