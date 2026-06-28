PM Modi Seychelles Visit: कितनी है सेशेल्स की आबादी, जानें यहां कितने हिंदू-कितने मुसलमान?
PM Modi Seychelles Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स दौरे पर हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि यहां कितने हिंदू और कितने मुस्लिम हैं.
- पीएम मोदी सेशेल्स यात्रा पर, आबादी-धार्मिक संरचना पर चर्चा।
- सेशेल्स में 5.4% हिंदू, 2.4% मुस्लिम समुदाय निवास करते हैं।
- हिंदू समुदाय विक्टोरिया मंदिर के आसपास, थाईपुसम कावड़ी मनाता है।
- मुस्लिमों का लंबा इतिहास, पहली मस्जिद 1982 में स्थापित हुई।
PM Modi Seychelles Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर 27 से 29 जून तक तीन दिन की राजकीय यात्रा पर सेशेल्स गए हैं. जैसे-जैसे भारत और सेशेल्स के बीच राजनयिक संबंध मजबूत हो रहे हैं काफी लोग इस द्विपीय देश की आबादी और धार्मिक संरचना के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं. नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के 2022 डिजिटल गणना आंकड़ों के मुताबिक सेशेल्स में 1 लाख से ज्यादा आबादी है. आइए जानते हैं कि इस आबादी में कितने हिंदू और कितने मुस्लिम हैं.
सेशेल्स की आबादी
अधिकारिक जनगणना 2022 के मुताबिक सेशेल्स की कुल आबादी 1,00,447 है. ऐसा पहली बार था जब देश की आबादी एक लाख से ज्यादा हो गई थी. इस जनगणना में 53,927 पुरुष और 46,520 महिलाएं दर्ज की गईं थी. इस आबादी में लगभग 84% हिस्सा सेशेल्स के नागरिकों का ही है और बाकी आबादी विदेशी निवासी और प्रवासी श्रमिकों को शामिल किए हुए हैं. गैर नागरिक आबादी में एक बड़ा हिस्सा भारतीय मूल के लोगों का है. ये लोग पेशेवर, व्यापारी और मजदूर के तौर पर काम कर रहे हैं.
सेशेल्स में हिंदू और मुस्लिम आबादी
आधिकारिक जनगणना देश के धार्मिक समुदाय के बारे में एक अच्छी खासी जानकारी देती है. सेशेल्स में 5,424 हिंदू हैं. यानी ये आबादी का 5.4% हिस्सा हैं. इसी के साथ मुस्लिम समुदाय की संख्या 2,410 है. ये देश की आबादी का 2.4% हिस्सा हैं.
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हिंदू समुदाय और धार्मिक परंपरा
सेशेल्स में हिंदू समुदाय राजधानी विक्टोरिया में स्थित अरुल मिहु नवशक्ति विनायक मंदिर के आसपास बसा है. अपनी रंगीन दक्षिण भारतीय शैली की गोपुरम वास्तुकला के लिए मशहूर यह मंदिर पूजा का स्थान होने के साथ ही देश के लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से भी एक है.
सेशेल्स सरकार आधिकारिक तौर पर थाईपुसम कावड़ी त्योहार को सीमित सार्वजनिक अवकाश घोषित करके मान्यता दे चुकी है. इसी के साथ यहां हर साल भगवान विनायक को समर्पित एक शानदार रथ यात्रा निकाली जाती है.
मुस्लिम समुदाय और उनका इतिहास
सेशेल्स में इस्लाम का एक लंबा इतिहास है. यह यूरोपीय औपनिवेशिक शासन से भी पहले का है. ऐसा कहा जाता है कि अरब व्यापारी सदियों पहले इन द्वीप पर आए थे और बाद में मुस्लिम लोग प्रवासी के तौर पर कुछ और मामलों में औपनिवेशिक काल के दौरान राजनीतिक कैदियों के रूप में यहां आए थे.
इस देश की पहली मस्जिद शेख मोहम्मद बिन खलीफा मस्जिद 1982 में विक्टोरिया के बेल एयर इलाके में बनाई गई थी. इस मस्जिद में एक साथ लगभग 600 नमाजी इबादत कर सकते हैं.
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