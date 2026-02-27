हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
India VS Israel Military: भारत से कितना ताकतवर है इजरायल, देखें दोनों देशों का मिलिट्री कंपैरिजन

India VS Israel Military: पीएम मोदी के इजरायल दौरे के बाद दोनों देशों की मिलिट्री ताकत के बीच कंपैरिजन शुरू हो चुका है. आइए जानते हैं कि भारत और इजरायल में से किसकी मिलिट्री ज्यादा ताकतवर है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 27 Feb 2026 12:58 PM (IST)
India VS Israel Military:  हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल दौरा किया. इस दौरे के बाद दोनों देशों के बीच स्ट्रैटेजिक और डिफेंस रिश्तों को मजबूती मिली है. वैसे तो दोनों देश करीबी सहयोगी हैं लेकिन इन दोनों देशों की मिलिट्री ताकत में काफी अंतर है. 2026 ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक भारत दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर मिलिट्री है और इजरायल 15वें स्थान पर है.

भारत के पास कितनी बड़ी मिलिट्री फोर्स?

भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्म्ड फोर्स में से एक है. इसमें लगभग 1.45 मिलियन एक्टिव सैनिक हैं. यह बड़ी मैनपॉवर भारत को अपनी बड़ी जमीनी सीमाओं और अलग-अलग इलाकों में मजबूत डिफेंस क्षमताएं देती है. इजरायल अपनी कम आबादी के बावजूद लगभग 1,70,000 एक्टिव सैनिक और लगभग 4,65,000 रिजर्व कर्मचारी रखता है. इजरायल का मिलिट्री मॉडल इमरजेंसी के दौरान रिजर्व को तेजी से जुटाने पर काफी ज्यादा निर्भर करता है.

इजरायल की एयर फोर्स कितनी ताकतवर?

इजरायल को आमतौर पर सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी वाली एयर फोर्स में से एक माना जाता है. यह F-35 Lightning II और F-15 Eagle जैसे लेटेस्ट फाइटर जेट चलता है. ये फाइटर जेट एडवांस्ड सेंसर और हथियारों से लैस हैं. इसी के साथ भारत के पास भी एक मजबूत  एयरफोर्स है. इसमें Su-30MKI, Dassault Rafale और HAL Tejas जैसे एयरक्राफ्ट शामिल हैं. भारत के पास ज्यादा संख्या में एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन इजरायल अक्सर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक वाॅरफेयर क्षमताओं में आगे रहता है.

भारत की आर्मी और नेवी 

भारत की आर्मी के पास 4800 से भी ज्यादा टैंक हैं. इनमें T-90 और T-72 जैसे एडवांस्ड मॉडल शामिल हैं. इसी के साथ इजरायल के पास लगभग 1300 टैंक हैं. यह संख्या भारत को पारंपरिक जमीनी युद्ध में एक मजबूत फायदा देती है. 

इतना ही नहीं बल्कि भारत के पास एक काफी बड़ी नेवी भी है. इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर, सबमरीन और फ्रिगेट शामिल हैं. इजरायल की नेवी छोटी है और कोस्टल डिफेंस और सबमरीन-बेस्ड डिटरेंस पर ही फोकस करती है. 

भारत और इजरायल की मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी 

इजरायल को मिसाइल डिफेंस सिस्टम में ग्लोबल लीडर माना जाता है. इसका आयरन डोम सिस्टम रॉकेट और मिसाइलों को काफी सटीकता से रोकने के लिए मशहूर है. इजरायल आयरन बीम जैसे एडवांस्ड लेजर बेस्ड सिस्टम भी डेवलप कर रहा है. इसी के साथ भारत के पास भी एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है. इसमें S-400 और देसी मिसाइल सिस्टम शामिल है. लेकिन इजरायल को मिसाइल रोकने की टेक्नोलॉजी में अपनी एक्सपर्टीज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है.

 दोनों देशों की न्यूक्लियर ताकत 

ऐसा माना जाता है कि भारत और इजरायल दोनों ही न्यूक्लियर के मामले में काफी ताकतवर हैं. हालांकि इजरायल ने आधिकारिक तौर पर अपने न्यूक्लियर हथियारों के जखीरा की कभी पुष्टि नहीं की है. 

डिफेंस बजट और स्ट्रैटेजिक ताकत 

भारत डिफेंस पर काफी ज्यादा खर्च करता है. भारत का सालाना मिलिट्री बजट 76 बिलियन डॉलर से 80 बिलियन डॉलर के बीच है. इजरायल का डिफेंस बजट छोटा है. इजरायल का डिफेंस बजट लगभग 24 बिलियन डॉलर का है. लेकिन इजरायल एडवांस्ड रिसर्च, टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस पर ज्यादा ध्यान देता है. इजरायल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद दुनिया के सबसे असरदार इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन में से एक मानी जाती है. सीधे शब्दों में कहें तो भारत की ताकत उसके साइज, मैनपॉवर और बड़े पैमाने पर मिलिट्री कैपेबिलिटी में है और इजरायल की ताकत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और प्रिसीजन वाॅरफेयर में है.

Published at : 27 Feb 2026 12:58 PM (IST)
