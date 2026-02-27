हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजPakistan Afghanistan War: अफगानिस्तान के पास कौन से फाइटर जेट हैं, आसमान में हुई पाकिस्तान-तालिबान की जंग तो जीतेगा कौन?

Pakistan Afghanistan War: अफगानिस्तान के पास कौन से फाइटर जेट हैं, आसमान में हुई पाकिस्तान-तालिबान की जंग तो जीतेगा कौन?

Pakistan Afghanistan War: हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई इलाकों पर हवाई हमले करने की पुष्टि की है. इसी बीच आइए जानते हैं कि अफगानिस्तान के पास कौन से फाइटर जेट है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 27 Feb 2026 11:36 AM (IST)
Preferred Sources

Pakistan Afghanistan War: पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान के कई इलाकों को टारगेट करके मिलिट्री ऑपरेशन की पुष्टि की है. इसके बाद पाकिस्तान द्वारा तालिबान सरकार के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया गया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि अफगानिस्तान के पास कौन से फाइटर जेट हैं और अगर पाकिस्तान तालिबान की जंग आसमान में होती है तो कौन जीतेगा?

अफगानिस्तान के फाइटर जेट

दरअसल अफगानिस्तान के पास कोई भी मॉडर्न फाइटर जेट नहीं है. 2021 में तालिबान के देश पर कंट्रोल करने के बाद से उसकी एयर फोर्स काफी हद तक पिछली अफगान सरकार के बचे हुए इक्विपमेंट और पुराने सोवियत युग के सिस्टम पर ही निर्भर है. रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान के पास कुछ पुराने एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर हैं. एयर टू एयर कॉम्बैट या एडवांस्ड स्ट्राइक कमीशन में सक्षम कोई ऑपरेशनल फाइटर जेट नहीं होने की वजह से अफगानिस्तान थोड़ा कमजोर पड़ता है. 

लिमिटेड हेलीकॉप्टर और पुराने एयरक्राफ्ट 

अफगानिस्तान के अभी के एयर फ्लीट में ज्यादातर सोवियत डिजाइन वाले Mi-17 जैसे हेलीकॉप्टर और कुछ यूनाइटेड स्टेटस के Black Hawk हेलीकॉप्टर शामिल हैं. ये अमेरिका के वापस जाने के दौरान पीछे छूट गए थे. इन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल ज्यादातर कॉम्बैट मिशन के बजाय ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स के लिए किया जाता है. इसके अलावा, स्पेयर पार्ट्स, ट्रेंड टेक्नीशियन और इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से इन हेलीकॉप्टरों को मेंटेन करना काफी मुश्किल हो गया है. यही वजह है कि ऐसा कहा जाता है कि इनमें से कुछ ही एयरक्राफ्ट पूरी तरह से ऑपरेशनल हैं.

पाकिस्तान की एयर फोर्स की ताकत 

पाकिस्तान एयर फोर्स इस इलाके की सबसे मजबूत एयरफोर्स में से एक है. पाकिस्तान के पास लगभग 465 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं. इनमें F-16 फाइटिंग फाल्कन और JF-17 थंडर जैसे एडवांस्ड जेट शामिल हैं. यह एयरक्राफ्ट सुपरसोनिक फ्लाइट, प्रिसीजन बॉम्बिंग और एडवांस्ड एयर कॉम्बैट मिशन में कैपेबल हैं. इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान मॉडर्न रडार सिस्टम, सर्विलांस नेटवर्क और मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी ऑपरेट करता है. 

अफगानिस्तान में एयर डिफेंस सिस्टम की कमी 

अफगानिस्तान के लिए एक और बड़ी मुश्किल मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम की कमी है. एडवांस्ड रडार और मिसाइल डिफेंस क्षमताओं के बिना आने वाले एयरक्राफ्ट का पता लगाना और उन्हें रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है. इससे अफगानिस्तान एयरस्ट्राइक के लिए कमजोर हो जाता है.

 गुरिल्ला लड़ाई में माहिर तालिबान 

अफगानिस्तान की एयर पावर काफी सीमित है लेकिन तालिबान ने ऐतिहासिक रूप से गुरिल्ला लड़ाई की टैक्टिक्स पर ज्यादा भरोसा किया है. इनमें पहाड़ी इलाके, छोटे ड्रोन और पोर्टेबल रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल करना शामिल है. ऐसी टैक्टिक्स जमीनी लड़ाई में असरदार होती हैं लेकिन हवाई लड़ाई में फाइटर जेट की कमी की भरपाई नहीं हो सकती.

हवाई युद्ध में किसका पलड़ा भारी? 

किसी भी सीधी हवाई लड़ाई में पाकिस्तान का पलड़ा भारी ही रहेगा. पाकिस्तान को अपने मॉडर्न एयरक्राफ्ट, ट्रेंड पायलट, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से काफी ज्यादा बढ़त मिलेगी. अफगानिस्तान में फाइटर जेट की कमी और सीमित एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से उसे हवाई लड़ाई में मुकाबला करने में नाकामी हासिल होगी.

यह भी पढ़ें:  कितनी है अमेरिका के F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान की कीमत, जान लें इसकी एक-एक खासियत?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 27 Feb 2026 11:36 AM (IST)
Tags :
Pakistan Air Force Pakistan Afghanistan War Afghanistan Air Force Taliban Air Power
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Pakistan Afghanistan War: अफगानिस्तान के पास कौन से फाइटर जेट हैं, आसमान में हुई पाकिस्तान-तालिबान की जंग तो जीतेगा कौन?
अफगानिस्तान के पास कौन से फाइटर जेट हैं, आसमान में हुई पाकिस्तान-तालिबान की जंग तो जीतेगा कौन?
जनरल नॉलेज
खुद की शादी में विदाई के लिए बुक करवाना हो हेलिकॉप्टर, इसमें कितना आता है खर्चा?
खुद की शादी में विदाई के लिए बुक करवाना हो हेलिकॉप्टर, इसमें कितना आता है खर्चा?
जनरल नॉलेज
No Income Tax In Dubai: बिना इनकम टैक्स के भी कैसे अमीर है दुबई, जानें कैसे बढ़ता है सरकार का खजाना
बिना इनकम टैक्स के भी कैसे अमीर है दुबई, जानें कैसे बढ़ता है सरकार का खजाना
जनरल नॉलेज
F 22 Raptor Price: कितनी है अमेरिका के F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान की कीमत, जान लें इसकी एक-एक खासियत?
कितनी है अमेरिका के F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान की कीमत, जान लें इसकी एक-एक खासियत?
Advertisement

वीडियोज

Atideb Sarkar Speech : Russia और Europe के संघर्ष के बीच क्या है भारत की कूटनीति ? । ABP News
Atideb Sarkar Speech : युद्ध और टैरिफ की दोहरी मार..क्या है भारत की रणनीति ?
Atideb Sarkar Speech : युद्ध और टैरिफ की दोहरी मार..क्या है भारत की रणनीति ?। ABP News
Pakistan Afghanistan War: अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर बड़ा हमला, 55 सैनिक ढेर!
Pakistan Afghanistan War: अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर बड़ा हमला, 55 सैनिक ढेर! | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अफगानिस्तान ने मार गिराया पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान, किया चौंकाने वाला दावा, वीडियो वायरल
अफगानिस्तान ने मार गिराया पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान, किया चौंकाने वाला दावा, वीडियो वायरल
बिहार
बिहार-बंगाल काटकर बना नया राज्य तो ये जिले होंगे शामिल! यहां हिंदू-मुस्लिम की आबादी कितनी? जानें
बिहार-बंगाल काटकर बना नया राज्य तो ये जिले होंगे शामिल! यहां हिंदू-मुस्लिम की आबादी कितनी? जानें
विश्व
'हर बार भारत से पिटा पाकिस्तान, खुद भाड़े की जंग लड़ता है और...', आसिम मुनीर को अफगान के टॉप लीडर ने लताड़ा
'हर बार भारत से पिटा पाकिस्तान, खुद भाड़े की जंग लड़ता है और...', आसिम मुनीर को अफगान के टॉप लीडर ने लताड़ा
क्रिकेट
जिम्बाब्वे को सुपर-8 में हराकर भी टीम इंडिया को नहीं हुआ फायदा, जानें पॉइंट्स टेबल का हाल
जिम्बाब्वे को सुपर-8 में हराकर भी टीम इंडिया को नहीं हुआ फायदा, जानें पॉइंट्स टेबल का हाल
धर्म
Rashmika Vijay Wedding: ग्लैमर के बीच आस्था का रंग! रश्मिका-विजय की शादी में काला टीका क्यों बना चर्चा का विषय
Rashmika Vijay Wedding: ग्लैमर के बीच आस्था का रंग! रश्मिका-विजय की शादी में काला टीका क्यों बना चर्चा का विषय
विश्व
अफगानिस्तान का दावा- 55 PAK सैनिक मारे, 19 सैन्य पोस्ट तबाह, 6 सेक्टरों पर कहर बनकर बरसे तालिबानी
अफगानिस्तान का दावा- 55 PAK सैनिक मारे, 19 सैन्य पोस्ट तबाह, 6 सेक्टरों पर कहर बनकर बरसे तालिबानी
नौकरी
बिना लिखित परीक्षा SBI में ऑफिसर बनने का मौका, जानें कब तक कर सकते है आवेदन?
बिना लिखित परीक्षा SBI में ऑफिसर बनने का मौका, जानें कब तक कर सकते है आवेदन?
जनरल नॉलेज
Types Of Passport: क्यों होते हैं अलग-अलग रंगों के पासपोर्ट? जानें इसके पीछे की वजह
क्यों होते हैं अलग-अलग रंगों के पासपोर्ट? जानें इसके पीछे की वजह
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget