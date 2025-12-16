ओमान में 100000 कमा लिए तो भारत में बन जाएंगे करोड़पति, जानें कितनी मजबूत यहां की करेंसी?

पीएम मोदी इस वक्त जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान के दौरे पर हैं. ऐसे में लोग इन तीनों देशों के बारे में काफी ज्यादा सर्च कर रहे हैं, जिनमें यहां की करेंसी भी शामिल है. भारत की करेंसी रुपया तो ओमान की करेंसी रियाल (OMR) है. हर देश की अपनी अलग करेंसी होती है. अगर बात की जाए भारत और ओमान की तो इनकी करेंसी में काफी ज्यादा अंतर है. अगर आपने यहां जाकर पैसा कमाना शुरू किया तो भारत के रुपये के अनुसार आप अपने परिवार को कई गुना रकम भेजेंगे.

ओमानी रियाल के मजबूती के पीछे का कारण

ओमान की जनसंख्या में कमी और वहां की प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोत्तरी.

ओमान में कच्चे तेल से होने वाली भारी आय से भी देश को काफी ज्यादा फायदा होता है.

देश के पास मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार है.

100000 ओमानी रियल की कीमत रुपये में

अब सवाल उठता है कि अगर आपने ओमान में 1000000 रियाल कमा लिए तो भारतीय रुपये के हिसाब से आपके पास कितना पैसा होगा. दरअसल, भारत में अगर 1 OMR की कीमत 236.13 INR है. ऐसे में अगर आप ओमान में 100000 रियाल कमा लेंगे तो यह रकम भारतीय रुपये में 23,613,000 यानी करीब 2.36 करोड़ रुपये होगी. इस हिसाब से आप करोड़पति बन जाएंगे.

भारतीय प्रवासियों का ओमान की अर्थव्यवस्था में योगदान

ओमान में करीब 7 लाख भारतीय प्रवासियों की संख्या है. वह ओमान की अर्थव्यवस्था और संस्कृति दोनों में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है. भारतीय प्रवासी यहां का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है. कई क्षेत्रों में ये यहां पर कार्यरत है. इसके कारण यहां पर काम कर रहें लोग अपना परिवार को भारी मात्रा में पैसे भेज पाते है.

अमेरिका से ज्यादा मजबूत करेंसी

ओमान की करेंसी OMR की कीमत अमेरिका की करेंसी USD से भी काफी ज्यादा है. यह दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी में से एक है. ओमान के 1 ओमानी रियल की कीमत 2.60 अमेरिकी डॉलर है.

