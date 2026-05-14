Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कोलार गोल्ड फील्ड्स कभी दुनिया का सबसे कीमती खजाना था.

ब्रिटिश काल में बना यह भारत का आधुनिक शहर था.

एशिया में बिजली का उपयोग करने वाला पहला शहर था.

खदानों के बंद होने से क्षेत्र में बेरोजगारी फैली.

Kolar Gold Fields: फिल्म KGF ने कोलार गोल्ड फील्ड्स को आज की पीढ़ी के लिए एक रोमांचक और हिंसक साम्राज्य के रूप में पेश किया, लेकिन इसकी असली हकीकत किसी फिल्मी कहानी से कहीं ज्यादा गहरी और दर्दनाक है. भारत का यह हिस्सा कभी दुनिया की सबसे कीमती जमीनों में गिना जाता था, जहां से निकलने वाला सोना सात समंदर पार ब्रिटेन की तिजोरियां भरता था. आज जब देश में सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए स्वर्ण आयात कम करने की अपील की है, तब KGF की याद आना स्वाभाविक है. यह स्थान केवल सोने की खान नहीं, बल्कि हजारों मजदूरों के पसीने, पाताल तक गहरी सुरंगों और एक आधुनिक शहर के उजड़ने की मूक गवाह है.

इतिहास के पन्नों में कोलार गोल्ड फील्ड्स

कोलार की मिट्टी में सोना होने का जिक्र सदियों पुराना है. चोल साम्राज्य से लेकर विजयनगर के राजाओं और टीपू सुल्तान तक, हर किसी की नजर इस बेशकीमती इलाके पर रही. हालांकि, इसका आधुनिक और व्यावसायिक स्वरूप ब्रिटिश काल में उभरा. साल 1871 में ब्रिटिश सैनिक माइकल लेवेले ने एक पुरानी रिपोर्ट के आधार पर इस क्षेत्र की खोज शुरू की. उन्होंने बैलगाड़ी से मीलों का सफर तय किया और पुराने खनन के निशान ढूंढे. इसके बाद 1880 में ब्रिटिश फर्म 'जॉन टेलर एंड संस' ने यहां बड़े पैमाने पर खुदाई शुरू की, जिससे भारत के इस वीरान हिस्से की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई.

भारत का सबसे आधुनिक औद्योगिक शहर था KGF

ब्रिटिश अधिकारियों ने KGF को लिटिल इंग्लैंड का नाम दिया था, क्योंकि यहां की सुविधाएं उस दौर के हिसाब से किसी यूरोपीय शहर जैसी थीं. देखते ही देखते यहां गोल्फ कोर्स, आलीशान क्लब हाउस, चर्च और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुल गए. रेलवे की पटरियां बिछाई गईं और यूरोपीय अधिकारियों के लिए बड़े-बड़े बंगले बनाए गए. KGF उस दौर में भारत के सबसे आधुनिक औद्योगिक शहरों में से एक बन चुका था. यह वह समय था जब भारत के बाकी हिस्सों में बिजली का नामोनिशान नहीं था, लेकिन कोलार की खदानों ने देश को एक नई रोशनी दिखाई.

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एशिया की पहली बिजली और तकनीकी क्रांति

KGF की एक गौरवशाली उपलब्धि बिजली से जुड़ी है. खदानों में मशीनों को चलाने के लिए 1902 में कावेरी नदी पर शिवनसमुद्र पनबिजली परियोजना की शुरुआत की गई. दिलचस्प बात यह है कि KGF एशिया के उन शुरुआती शहरों में शामिल था जहां बिजली पहुंची थी. उस समय बेंगलुरु और मैसूर जैसे बड़े शहरों में भी लोग लालटेन और मशालों का इस्तेमाल करते थे. यह बिजली केवल खदानों के लिए नहीं थी, बल्कि इसने पूरे इलाके को एक ऐसी चमक दी जिसने दुनिया भर के निवेशकों और मजदूरों को अपनी ओर आकर्षित किया.

पाताल के अंधेरे और जानलेवा गहराई

जैसे-जैसे सोने की चाह बढ़ी, खदानों की गहराई भी बढ़ती गई. KGF की चैंपियन रीफ माइन जमीन के नीचे लगभग 3.2 किलोमीटर तक गहरी हो गई थी. इसकी गहराई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की चार मंजिलों को एक के ऊपर एक खड़ा कर दिया जाए, तो भी वे इस खदान की गहराई की बराबरी नहीं कर पाएंगे. इतनी गहराई में मजदूरों के लिए काम करना किसी सजा से कम नहीं था. वहां का तापमान 65 से 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था, जहां सांस लेना भी दूभर था.

मजदूरों का संघर्ष और मौत से लड़ाई

खदानों की गहराई में वेंटिलेशन लगभग नाममात्र का था और चट्टानों के फटने का डर हमेशा बना रहता था. फिल्म में भले ही किसी एक नायक को दिखाया गया हो, लेकिन हकीकत में वहां हजारों गुमनाम मजदूर थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर सोना निकाला. कई मजदूर सिलिकोसिस जैसी फेफड़ों की लाइलाज बीमारियों का शिकार हुए, तो कई चट्टानों के नीचे दबकर हमेशा के लिए सो गए. वह सोना जो दुनिया के लिए वैभव का प्रतीक था, इन मजदूरों के लिए केवल खून और पसीने की कहानी बनकर रह गया.

पतन की शुरुआत और आर्थिक संकट

सवाल उठता है कि आखिर इतनी समृद्ध खदान बंद क्यों हुई? इसका जवाब सोने की कमी नहीं, बल्कि उसे निकालने की बढ़ती लागत थी. 1900 के दौर में एक टन मिट्टी से 40 ग्राम सोना निकल जाता था, लेकिन 1990 तक आते-आते यह घटकर मात्र 3 ग्राम रह गया. खदानों के ज्यादा गहरे होने के कारण बिजली का खर्च, मशीनों का रखरखाव और मजदूरों की सुरक्षा पर होने वाला खर्च बेकाबू हो गया. अब सोना निकालना फायदे का सौदा नहीं रह गया था. पुरानी होती तकनीक और बढ़ती गहराई ने इस स्वर्ण नगरी के पतन की नींव रख दी.

राष्ट्रीयकरण और बीजीएमएल का दौर

आजादी के बाद सरकार ने KGF का राष्ट्रीयकरण कर दिया और भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड (BGML) को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई. हालांकि, सरकारी तंत्र और धन की कमी के कारण खदानों का आधुनिकीकरण नहीं हो पाया. 1990 के दशक तक कंपनी भारी घाटे में डूब गई. कर्मचारियों को वेतन देना मुश्किल होने लगा और आखिरकार 28 फरवरी 2001 को खदानों में आखिरी घंटी बजी. 121 सालों तक सोना उगलने वाली कोलार गोल्ड फील्ड्स को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, जिससे हजारों परिवार एक झटके में सड़क पर आ गए.

आज कैसे हैं KGF के हालात?

आज का KGF किसी भूतिया शहर की तरह दिखता है. यहां पुराने ब्रिटिश बंगले खंडहर हो चुके हैं और कॉलोनियों में सन्नाटा पसरा है. यहां की सबसे बड़ी समस्या सायनाइड डंप हैं, जो सोने के निष्कर्षण के बाद बचे जहरीले कचरे के ढेर हैं. ये ढेर अब पहाड़ों की तरह ऊंचे हो गए हैं और इनसे उड़ने वाली जहरीली धूल स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन गई है. दशकों तक सोना देने वाली जमीन अब अपने पीछे केवल जहरीला कचरा और बेरोजगारी छोड़ गई है.

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