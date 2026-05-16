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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजPetrol Price In India: देश में कौन सी सरकार पेट्रोल पर लेती है सबसे ज्यादा टैक्स, कहां सबसे कम?

Petrol Price In India: देश में कौन सी सरकार पेट्रोल पर लेती है सबसे ज्यादा टैक्स, कहां सबसे कम?

Petrol Price In India: देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें टैक्स और VAT पर निर्भर करती हैं, कुछ राज्यों में महंगा और कुछ जगह सस्ता पेट्रोल मिलता है, यहां जाने पूरी जानकारी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 16 May 2026 04:43 PM (IST)
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Petrol Price In India: लगातार बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतें लोगों की जेब पर भारी पड़ रही हैं. ऐसे में हर किसी के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर देश में पेट्रोल इतना महंगा क्यों है और कौन सी सरकार इस पर सबसे ज्यादा टैक्स लेती है. अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों के साथ-साथ भारत में सबसे बड़ा असर टैक्स का पड़ता है. पेट्रोल की कीमत में करीब 60–70% हिस्सा सिर्फ टैक्स का होता है. ऐसे में लोग यह भी जानना चाहते हैं कि कहां पेट्रोल सबसे सस्ता मिलता है और क्यों एक ही देश में इतनी कीमतों का फर्क देखने को मिलता है. 

किन राज्यों में लगता है सबसे ज्यादा टैक्स?

भारत में पेट्रोल की कीमत दो हिस्सों से बनती है. एक है केंद्र सरकार का एक्साइज ड्यूटी और दूसरा राज्य सरकार का VAT(Value Added Tax). राज्य सरकारों में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पेट्रोल पर टैक्स ज्यादा लिया जाता है. खासकर तेलंगाना में VAT करीब 35% तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वहां पेट्रोल की कीमत भी ज्यादा रहती है. इसी तरह आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में भी टैक्स ज्यादा होने की वजह से पेट्रोल आमतौर पर महंगा मिलता है.  हाल के समय में इन राज्यों में पेट्रोल की कीमत 105 रुपये से लेकर 110 रुपये प्रति लीटर तक देखी गई है. 

यह भी पढ़ेंः पेट्रोल ₹3 महंगा हुआ तो क्या? ₹5 लाख के बजट में आती हैं 20 का माइलेज देने वाली ये धांसू कारें!

कहां मिलता है सबसे कम टैक्स वाला पेट्रोल?

अगर सबसे कम टैक्स वाले इलाकों की बात करें तो अंडमान-निकोबार, दादरा नगर हवेली और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में पेट्रोल पर टैक्स काफी कम है. यहां VAT सिर्फ 1% तक ही रहता है यही कारण है कि यहां पेट्रोल की कीमत बाकी राज्यों की तुलना में सस्ती रहती है. कई जगहों पर यहां पेट्रोल 80 रुपये  से 90 रुपये प्रति लीटर के आसपास भी मिल जाता है, जो बड़े राज्यों की तुलना में काफी राहत देता है. 

आम जनता पर असर 

पेट्रोल-डीजल की कीमतों का असर सिर्फ गाड़ी चलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर हर चीज पर पड़ता है जैसे ट्रांसपोर्ट, सब्जियों की कीमत और रोजमर्रा का खर्च. हाल के समय में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और टैक्स स्ट्रक्चर की वजह से भारत में ईंधन महंगा बना हुआ है. ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि सरकारें टैक्स में कुछ राहत दें ताकि आम जनता पर बढ़ता बोझ थोड़ा कम हो सके और महंगाई से राहत मिल सके. 

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Published at : 16 May 2026 04:43 PM (IST)
Tags :
Petrol-diesel Price Hike Petrol Price In India Petrol Price Fuel Pricing In India
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