Wedding Helicopter Flower Shower : शादी में करवानी है हेलिकॉप्टर से फूलों की बारिश, जानिए कितना आएगा खर्च
Wedding Helicopter Flower Shower : इन्हीं में से एक हेलिकॉप्टर से फूलों की बारिश करवाना है. पहले यह नजारा सिर्फ फिल्मों, शाही शादियों या बड़े प्रोग्राम में देखने को मिलता था.
Wedding Helicopter Flower Shower : आजकल शादी को यादगार बनाने के लिए लोग सिर्फ शानदार सजावट या महंगे वेन्यू पर ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि ऐसे खास एक्सपीरियंस भी चुन रहे हैं जो मेहमानों को लंबे समय तक याद रहें. इन्हीं में से एक हेलिकॉप्टर से फूलों की बारिश करवाना है. पहले यह नजारा सिर्फ फिल्मों, शाही शादियों या बड़े प्रोग्राम में देखने को मिलता था, लेकिन अब भारत में भी कई कंपनियां यह सेवा उपलब्ध करा रही हैं. अगर आप भी अपनी शादी, धार्मिक कार्यक्रम या किसी खास मौके पर हेलिकॉप्टर से फूलों की बारिश करवाना चाहते हैं, तो पहले इसकी प्रक्रिया और खर्च के बारे में जान लेना जरूरी है. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि शादी में हेलिकॉप्टर से फूलों की बारिश करवानी है तो कितना खर्च आएगा.
किन-किन प्रोग्राम में करवा सकते हैं हेलिकॉप्टर से फूलों की बारिश?
हेलिकॉप्टर से फूलों की बारिश सिर्फ शादी तक सीमित नहीं है. इसका इस्तेमाल कई तरह के प्रोग्राम्स में किया जाता है. इनमें दूल्हे की एंट्री, जयमाला, फेरे, रिसेप्शन, सालगिरह, प्रपोजल, बर्थडे, बेबी शॉवर, मंदिर या गुरुद्वारे के धार्मिक कार्यक्रम, राजनीतिक रैली, उद्घाटन समारोह, कॉर्पोरेट इवेंट और श्रद्धांजलि सभा जैसे आयोजन भी शामिल हैं.
कैसी होती है फूलों की बारिश?
इसमें हेलिकॉप्टर से 5,000 से लेकर 50,000 तक ताजे फूलों की पंखुड़ियां 30 से 60 सेकंड के भीतर आसमान से गिराई जाती हैं. इसे दूल्हा-दुल्हन की एंट्री, जयमाला या फेरों के समय म्यूजिक या मंत्रोच्चार के साथ टाइम किया जा सकता है. इससे पूरे आयोजन का माहौल बेहद खास और अट्रैक्टिव बन जाता है. खुले मैदान, फार्महाउस, पैलेस, बीच वेडिंग या बड़े धार्मिक स्थलों पर इसका बेहतर असर देखने को मिलता है.
कौन-कौन से फूलों का किया जाता है इस्तेमाल?
इसके लिए ग्राहक अपनी पसंद के फूल चुन सकते हैं. आमतौर पर लाल और गुलाबी गुलाब की पंखुड़ियां, गेंदे के फूल, चमेली, मोगरा, सफेद ऑर्किड, लिली और मिक्स कलर पंखुड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है. कई कंपनियां पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बायोडिग्रेडेबल फूलों की पंखुड़ियां भी उपलब्ध कराती हैं.
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शादी में हेलिकॉप्टर से फूलों की बारिश करवाने का कितना आता है खर्च?
खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि कितनी मात्रा में फूलों का इस्तेमाल किया जाएगा और प्रोग्राम कितना बड़ा है. छोटे प्रोग्राम के लिए 10 से 15 किलोग्राम फूलों की पंखुड़ियों वाली हेलिकॉप्टर फ्लावर शॉवर का खर्च करीब 75 हजार से 1.25 लाख रुपये तक हो सकता है. वहीं शादियों में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले 25 से 50 किलोग्राम फूलों वाले पैकेज की कीमत लगभग 1.50 लाख से 2.50 लाख रुपये होती है. अगर बड़े प्रोग्राम के लिए 100 किलोग्राम या उससे ज्यादा फूलों की बारिश करवाई जाती है, तो इसका खर्च 3.50 लाख रुपये या उससे ज्यादा तक पहुंच सकता है.
पैकेज में क्या-क्या शामिल होता है?
हेलिकॉप्टर फ्लावर शॉवर पैकेज में आमतौर पर 10 किलोग्राम से 200 किलोग्राम तक ताजे फूल, 200 से 400 फीट की ऊंचाई पर 2 से 3 लो-पास फ्लाइट, GPS के जरिए तय समय पर फूल गिराने की सुविधा, एक्सपीरियंस पायलट, DGCA की जरूरी अनुमति, स्थानीय प्रशासन से समन्वय और ग्राउंड टीम की व्यवस्था शामिल होती है. ग्राउंड टीम कार्यक्रम के बाद डिवाइस को तुरंत हटा देती है.
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