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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजमार्क जुकरबर्ग की दौलत को आप कितने दिनों में कर पाएंगे खर्च?

मार्क जुकरबर्ग की दौलत को आप कितने दिनों में कर पाएंगे खर्च?

मार्क जुकरबर्ग दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर उनकी पूरी दौलत आपको खर्च करने के लिए मिल जाए, तो उसे खत्म करने में कितना समय लगेगा? आइए समझते हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 05 Aug 2026 05:47 PM (IST)
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Mark Zuckerberg net worth: मार्क जुकरबर्ग दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हैं. उनकी कुल संपत्ति इतनी ज्यादा है कि आम इंसान के लिए उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर उनकी पूरी दौलत आपको खर्च करने के लिए मिल जाए, तो उसे खत्म करने में कितना समय लगेगा? अगर आप रोज करोड़ों रुपये भी खर्च करें, तब भी इस पैसे को खत्म करने में कई साल नहीं, बल्कि हजारों साल लग सकते हैं. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर मार्क जुकरबर्ग की दौलत कितनी बड़ी है.

कितनी है मार्क जुकरबर्ग की दौलत?

दुनिया के सबसे अमीर लोगों की बात होती है तो मार्क जुकरबर्ग का नाम जरूर आता है. फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़ी पहचान बनाई है. उनकी कुल संपत्ति करीब 204 अरब डॉलर, यानी लगभग 17 लाख करोड़ रुपये के आसपास है. इतनी बड़ी रकम का अंदाजा लगाना आम लोगों के लिए आसान नहीं है. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर यह पूरी दौलत किसी एक व्यक्ति को खर्च करने के लिए मिल जाए, तो इसे खत्म करने में कितना समय लगेगा?

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अगर रोज 1 करोड़ रुपये खर्च करें तो?

मान लीजिए कि आपके पास मार्क जुकरबर्ग की पूरी संपत्ति आ गई. अगर आप हर दिन 1 करोड़ रुपये खर्च करें, तब भी इस पूरी रकम को खत्म करने में करीब 17 लाख दिन लग जाएंगे. यानी लगभग 4,650 साल. सोचिए, इतने समय में कई पीढ़ियां गुजर जाएंगी, लेकिन पैसा फिर भी पूरी तरह खत्म नहीं होगा.

अगर खर्च करने की रफ्तार बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये रोज कर दी जाए, तब भी पूरी दौलत खत्म होने में करीब 465 साल लगेंगे. वहीं, अगर कोई हर दिन 100 करोड़ रुपये भी खर्च करे, तो भी इस पैसे को खत्म करने में लगभग 46 साल लग जाएंगे. इससे पता चलता है कि अरबपतियों की संपत्ति कितनी बड़ी होती है.

क्या उनके पास इतना सारा कैश होता है?

कई लोगों को लगता है कि मार्क जुकरबर्ग के पास यह पूरा पैसा बैंक में रखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. मार्क जुकरबर्ग के पास यह पूरा पैसा नकद नहीं है. उन्होंने अपना ज्यादातर पैसा मेटा के शेयरों और दूसरी जगह लगा रखा है. इसलिए उनकी कुल संपत्ति हर दिन कम या ज्यादा होती रहती है.  

क्या है इसका मतलब?

मार्क जुकरबर्ग की दौलत को खर्च करने का यह हिसाब सिर्फ एक उदाहरण है. इसका मकसद यह बताना है कि दुनिया के बड़े अरबपतियों के पास कितनी बड़ी संपत्ति होती है. आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी में जितना कमाता है, उससे कई गुना ज्यादा पैसा इन अरबपतियों की संपत्ति में एक दिन के उतार-चढ़ाव से जुड़ या घट सकता है. यही कारण है कि मार्क जुकरबर्ग की दौलत आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती है.

यह भी पढ़ें: China Debt Trap Diplomacy: दुनिया के कितने देशों पर चीन का कर्ज, कहां-कहां दिया उधार?

Published at : 05 Aug 2026 05:47 PM (IST)
Tags :
Mark Zuckerberg Net Worth Mark Zuckerberg Wealth
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