हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजइस देश की धरती पर गलती से भी पैर नहीं रख सकते पाकिस्तानी, पासपोर्ट पर साफ-साफ लिखी है चेतावनी

इस देश की धरती पर गलती से भी पैर नहीं रख सकते पाकिस्तानी, पासपोर्ट पर साफ-साफ लिखी है चेतावनी

क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के नागरिक सीधे इस देश में नहीं जा सकते हैं? उनके पासपोर्ट में साफ साफ चेतावनी लिखी होती है और यह प्रतिबंध सिर्फ दस्तावेज की बात नहीं, बल्कि राजनीतिक कारणों से जुड़ा है.

By : निधि पाल | Updated at : 27 Oct 2025 08:28 AM (IST)
Preferred Sources

आपने शायद सुना होगा कि दुनिया के कुछ देशों में यात्रा करने के लिए वीजा या पासपोर्ट नियम बहुत सख्त होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तानी नागरिक सीधे इजराइल की धरती पर कदम नहीं रख सकते? यह सिर्फ कागजों की बात नहीं है, बल्कि राजनीतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक कारणों से जुड़ा एक ऐसा प्रतिबंध है, जो हर पाकिस्तानी नागरिक के लिए इजराइल की यात्रा को नामुमकिन बना देता है.

क्यों इजराइल नहीं जा सकते पाकिस्तानी

पाकिस्तान और इजराइल के बीच कोई आधिकारिक राजनयिक संबंध नहीं हैं. पाकिस्तान ने इजराइल को एक स्वतंत्र और मान्यता प्राप्त देश के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया है. इसके पीछे मुख्य कारण है फिलिस्तीनी आंदोलन का समर्थन और मध्य पूर्व में राजनीतिक संतुलन बनाए रखना. पाकिस्तान के लिए इजराइल को मान्यता देना, उसके अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक दृष्टिकोण और देश की नीतियों के विपरीत होगा.

क्या लिखा है पाकिस्तानी पासपोर्ट पर

जब कोई पाकिस्तानी नागरिक अपने पासपोर्ट को देखता है, तो उसके फ्रंट पर यह चेतावनी साफ दिखाई देती है कि Not Valid for Israel यह न केवल चेतावनी है, बल्कि कानूनी प्रतिबंध का प्रतीक भी है. इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति इजराइल की यात्रा करने के लिए वीसा या अन्य दस्तावेज नहीं प्राप्त कर सकता है. यदि कोई प्रयास करता भी है, तो उसे यात्रा के दौरान या एंट्री गेट पर रोका जा सकता है.

तीसरे देश के रास्ते भी जाते हैं लोग

यात्रा पर यह प्रतिबंध सिर्फ देश के अंदर नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी असर डालता है. कई बार पाकिस्तानी नागरिकों को तीसरे देशों के रास्ते इजराइल जाने का प्रयास करना पड़ता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर यह नियम उन्हें रोकता है. राजनीतिक और धार्मिक कारणों के चलते, यह नीति पाकिस्तान की विदेश नीति का हिस्सा बन चुकी है. यह प्रतिबंध पाकिस्तान और इजराइल के बीच न केवल राजनयिक दूरी को दर्शाता है, बल्कि मध्य पूर्व में फिलिस्तीनियों के समर्थन की पाकिस्तान की प्रतिबद्धता को भी दिखाता है. 

पाकिस्तान के लिए अलग है नियम

इस नीति के चलते, पाकिस्तान और इजराइल के नागरिकों के बीच यात्रा संबंध बेहद सीमित और औपचारिक हैं. हालांकि, दुनिया में कई देश हैं जिनके नागरिक इजराइल जा सकते हैं, पाकिस्तान इस मामले में एक अलग नियम अपनाता है. यह प्रतिबंध नागरिकों के लिए कठिनाइयां तो पैदा करता है, लेकिन पाकिस्तान की विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय रणनीति में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 27 Oct 2025 08:28 AM (IST)
Pakistan Citizens Pakistan Israel Political Relations Pakistan Palestine Support
