हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजइतिहास का सबसे अमीर शख्स, जिसने सोने से ढक दी थी काबा की धरती; मस्क भी इसके आगे लगते हैं फीके

इतिहास का सबसे अमीर शख्स, जिसने सोने से ढक दी थी काबा की धरती; मस्क भी इसके आगे लगते हैं फीके

World Richest Man In History: एक राजा जिसने अपनी अमीरी से पूरी धरती को चौंका दिया था. वो चलते-चलते सोने की बारिश कर देता था और उसकी दौलत ने मक्का से लेकर काहिरा तक की अर्थव्यवस्था हिला दी थी.

By : निधि पाल | Updated at : 26 Oct 2025 04:23 PM (IST)
Preferred Sources

आपने अरबों-खरबों की संपत्ति वाले लोगों के नाम सुने होंगे, जैसे- एलन मस्क, जेफ बेजोस, या बिल गेट्स. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी से भी कहीं ज्यादा अमीर एक राजा 700 साल पहले धरती पर राज करता था? इस राजा की दौलत का अंदाजा लगाना आज भी असंभव माना जाता है. यह वह इंसान था जो चलते-चलते सोना लुटा देता था, और जिसकी एक यात्रा ने एक पूरे देश की अर्थव्यवस्था को तहस-नहस कर दिया था. उस राजा का नाम था मनसा मूसा, माली साम्राज्य का महान शासक था. चलिए इनके बारे में जानते हैं.

कितने किलो निकलता था सोना ?

मनसा मूसा का जन्म साल 1280 में हुआ था. उस समय पश्चिम अफ्रीका का माली साम्राज्य सोने की खान माना जाता था. इतिहासकारों के मुताबिक, जब मूसा गद्दी पर बैठे, तो माली हर साल लगभग 1000 किलो सोना निकालता था. उनके शासन का विस्तार सिर्फ माली तक सीमित नहीं था, उनका साम्राज्य मॉरीटानिया, सेनेगल, गांबिया, गिनी, बुर्किना फासो, नाइजर, चाड और नाइजीरिया तक फैला हुआ था. ब्रिटिश म्यूजियम की रिपोर्ट के अनुसार, वे दुनिया के आधे सोने के मालिक थे.

जब सोने से ढक गई काबा की धरती

अमेरिकी वेबसाइट Celebrity Net Worth के अनुमान की मानें तो मनसा मूसा की संपत्ति लगभग 400 अरब डॉलर के बराबर थी. यानी उस वक्त में अकेले इस राजा के पास इतनी संपत्ति थी. लेकिन इस राजा को सिर्फ उसकी अमीरी ने नहीं, बल्कि उसकी दानवीरता ने भी अमर बना दिया. कहते हैं कि जब वह मक्का की यात्रा (हज) पर जा रहे थे, तो उनके साथ 100 से अधिक ऊंटों पर सोना लदा हुआ था.

काहिरा में बांटा सोना

उनके साथ लगभग 500 लोग सोने की 500 छड़ियां लेकर चलते थे. रास्ते में जब वह मिस्र के काहिरा पहुंचे, तो उन्होंने इतना सोना बांट दिया कि वहां की अर्थव्यवस्था डगमगा गई. काहिरा में अचानक सोने की कीमतें गिर गईं और अगले कई दशकों तक मिस्र की आर्थिक स्थिति अस्थिर रही.

अफ्रीकी स्वर्ण नगर

इतिहासकारों ने लिखा है कि मनसा मूसा की यात्रा किसी धार्मिक यात्रा से कम नहीं बल्कि एक चलती-फिरती सोने की बरसात जैसी थी. उन्होंने मक्का पहुंचने के बाद भी गरीबों को खूब सोना दान किया. कहा जाता है कि उन्होंने अपने शासनकाल में स्कूल, मस्जिदें और विश्वविद्यालय बनवाए और शिक्षा तथा कला को बढ़ावा दिया. माली की राजधानी टिंबकटू को उन्होंने व्यापार और ज्ञान का केंद्र बना दिया, जिसे उस दौर का अफ्रीकी स्वर्ण नगर कहा जाने लगा था.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 26 Oct 2025 04:23 PM (IST)
Mansa Musa World Richest Man World Richest Man In History
