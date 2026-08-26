पाकिस्तान में कौन खोल सकता है शराब की दुकान, कैसे मिलती है परमिशन?

पाकिस्तान एक इस्लामिक गणराज्य है, जहां देश के आम मुस्लिम नागरिकों के लिए शराब का सेवन, निर्माण और खरीद-बिक्री पूरी तरह से गैर-कानूनी है. देश में शराब से जुड़े सख्त कानूनी नियम लागू हैं, जिनके उल्लंघन पर कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान है. हालांकि, देश की धार्मिक अल्पसंख्यक आबादी और विदेशी नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कानून में कुछ खास छूट दी गई हैं. इसके तहत सिर्फ गैर-इस्लामिक लोग ही पाकिस्तान में शराब की दुकान खोल सकते हैं. चलिए जानें कि इसके लिए परमिशन कैसे मिलती है.

पाकिस्तान में शराब की दुकान खोलने की पात्रता और शर्तें

पाकिस्तान में कोई भी मुस्लिम नागरिक शराब की दुकान खोलने या इसका व्यापार करने का हकदार नहीं है. कानून के मुताबिक केवल गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक (जैसे हिंदू, ईसाई और सिख) ही शराब बेचने का लाइसेंस पाने या दुकान चलाने के पात्र माने जाते हैं. दुकान खोलने के लिए आवेदक को अपने धार्मिक अल्पसंख्यक होने का ठोस प्रमाण पत्र और पहचान पत्र आबकारी विभाग के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है. इसके अलावा आवेदक का आपराधिक रिकॉर्ड पूरी तरह से साफ होना जरूरी है.

लाइसेंस और परमिशन हासिल करने का प्रोसेस

पाकिस्तान में शराब की दुकान खोलने की प्रक्रिया काफी जटिल और सख्त है. इसके लिए आवेदक को संबंधित प्रांत के आबकारी और कराधान विभाग में औपचारिक आवेदन दाखिल करना पड़ता है. स्थानीय प्रशासन, पुलिस और खुफिया एजेंसियों से सुरक्षा जांच (एनओसी) मिलने के बाद ही फाइल आगे बढ़ती है. भारी सरकारी फीस और सभी कड़े मानकों को पूरा करने के बाद ही विभाग सीमित समय के लिए लाइसेंस जारी करता है. पूरे देश में ऐसी कानूनी दुकानों की संख्या बेहद कम यानी लगभग 20 के आसपास ही है.

यह भी पढ़ें: भारत के मुकाबले पाकिस्तान में सस्ती क्यों है चीनी? जानें वजह





शराब खरीदने के नियम

केवल दुकानदारों के लिए ही नहीं, बल्कि खरीदारों के लिए भी पाकिस्तान में नियम बेहद कड़े हैं. गैर-मुस्लिम नागरिकों को शराब खरीदने के लिए आबकारी विभाग से व्यक्तिगत परमिट लेना होता है. इस परमिट पर हर महीने खरीदी जाने वाली शराब की एक निश्चित सीमा तय होती है. वहीं, विदेशी नागरिक और पर्यटक अपने पासपोर्ट और वीजा दस्तावेज दिखाकर केवल अधिकृत फोर-स्टार या फाइव-स्टार होटलों और लाइसेंस प्राप्त सरकारी दुकानों से ही सीमित मात्रा में बीयर या शराब खरीद सकते हैं.

पाकिस्तान में शराब के कितने ब्रांड?

पाकिस्तान में शराब के उत्पादन पर सरकार का कड़ा नियंत्रण है. देश में व्यावसायिक स्तर पर शराब बनाने का काम मुख्य रूप से मरी ब्रुअरी नाम की एकमात्र बड़ी और पुरानी कंपनी करती है. इस कंपनी की स्थापना ब्रिटिश काल के दौरान वर्ष 1860 में हुई थी. वर्तमान में यह कंपनी रावलपिंडी और खैबर पख्तूनख्वा में स्थित अपने अत्याधुनिक प्लांट्स से पूरे देश के अधिकृत आबकारी नेटवर्क के लिए बीयर और अन्य ड्रिंक्स की आपूर्ति करती है.

साल 2026 में पलटा 50 साल पुराना ऐतिहासिक कदम

गंभीर आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे पाकिस्तान ने साल 2026 में अपनी व्यापार नीति में बड़ा बदलाव किया है. देश ने लगभग पांच दशकों से चले आ रहे प्रतिबंध को खत्म करते हुए गैर-ओआईसी (गैर-इस्लामिक सहयोग संगठन) देशों को शराब का निर्यात फिर से शुरू कर दिया है. इसी नीति के तहत अप्रैल 2026 में ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल और थाईलैंड जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों को बीयर और अल्कोहलिक ड्रिंक्स की पहली खेप भेजी गई, जिससे देश को विदेशी मुद्रा हासिल करने में मदद मिल रही है.





पाकिस्तान में कब लागू हुआ शराबबंदी का फैसला?

पाकिस्तान के इतिहास में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध का फैसला वर्ष 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के कार्यकाल के दौरान लिया गया था. इसके बाद वर्ष 1979 में जनरल जिया-उल-हक के शासनकाल के दौरान हुदूद ऑर्डिनेंस लागू किया गया, जिसने इस्लामिक कानून के तहत प्रतिबंधों को और भी ज्यादा सख्त बना दिया. इस अध्यादेश के जरिए मुसलमानों के लिए शराब पीना पूरी तरह अपराध घोषित कर दिया गया, जबकि देश के गैर-मुस्लिम नागरिकों और विदेशी पर्यटकों के लिए सीमित परमिट प्रणाली शुरू की गई.

यह भी पढ़ें: मूंगफली का ‘बीयर डांस’, क्यों शराब के गिलास में जाते ही हो जाती हैं एक्टिव?