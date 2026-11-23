Bisleri Drinking Water Owner: जब भी बोतलबंद पीने के पानी की बात होती है तो Bisleri या Aquafina बेहद पुराने और विश्वसनीय नाम माने जाते हैं. और हों भी क्यों न इतने साल से Bisleri का बोतलबंद पानी लोग पीते आ रहे हैं, लेकिन अब यह कंपनी FSSAI का रडार पर है. दरअसल हाल ही में कंपनी से जांच के लिए FSSAI ने पानी के नमूने लिए थे, जो कि टेस्ट में फेल हो गए हैं. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना है कि इसमें ब्रोमेट तय मात्रा के अनुरूप नहीं था, इसलिए इसे असुरक्षित माना गया है.

यही वजह है कि FSSAI ने बिसलेरी के खिलाफ असुरक्षित पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर के मामले में केस चलाने की अनुमति दे दी है. ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर Bisleri का मालिक कौन है और करीब 3218.16 करोड़ों का साम्राज्य कैसे खड़ा कर लिया.

इटली से जुड़ी हैं Bisleri की जड़ें

बिसलेरी का इतिहास बहुत पुराना है और इसकी जड़ें इटली से हैं. इस कंपनी का मालिक चौहान बिसनेस परिवार है और उन्होंने इसे 1969 में इटली की एक कंपनी से खरीदा था. उस वक्त इसकी कीमत 4 लाख रुपये थी. एक वक्त में कांच की बोतलों में बिसलेरी का पानी बेचा था. संगठित बाजार में इसकी हिस्सेदारी 32 फीसदी है और 60 फीसदी असंगठित हिस्सा है. रिपोर्ट्स की मानें तो देश में 143 बिसलेरी के ऑपरेशनल प्लांट हैं.

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इस वक्त कौन है बिसलेरी का मालिक?

दिग्गज बिजनेसमैन रमेश चौहान बिसलेरी इंटरनेशनल के चेयरमैन हैं. बिसलेरी की आधिकारिक वेबसाइट बताती है कि इस कंपनी का साम्राज्य 3218.16 करोड़ रुपये के आसपास है. उनकी इकलौती संतान जयंती चौहान है जो कि कंपनी की उत्तराधिकारी और वाइस चेयरपर्सन हैं. साल 2022 में एक इंटरव्यू के दौरान रमेश चौहान ने पहली बार बिसलेरी को बेचने के बारे में भी जिक्र किया था. उन्होंने बताया था कि यह टाटा ग्रुप के हाथों एक अरब डॉलर में बिकने जा रही है, हालांकि बाद में कुछ कारणों से बाद में डील टल गई.

बिसलेरी का मार्केट कितना बड़ा और कैसे खड़ा किया इतना बड़ा साम्राज्य?

भारत में बिसलेरी पैकेज ड्रिंकिंग वॉटर की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है. आज देश में इस बोतलबंद पानी का कारोबार करीब 3218.16 करोड़ रुपये के आसपास बताया जाता है. अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2032 तक इसका कारोबार दोगुना हो सकता है. बिसलेरी पूरी तरीके से प्राइवेट कंपनी है और इसका 100 फीसदी स्वामित्व चौहान परिवार के पास है. पूरे परिवार ने मिलकर बिसलेरी के बिजनेस पर कंट्रोल किया है, जिसमें रमेश चौहान इसकी विरासत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहीं उनकी बेटी जयंती चौहान इसके अगले फेज को ग्रोथ दे रही हैं.

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