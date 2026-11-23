India vs New Zealand Test Draw: भारत और न्यूजीलैंड का पहला टेस्ट मैच ड्रॉ पर खत्म हो चुका है. यह मैच वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व मैदान पर खेला जा रहा था, जो कि आज ड्रॉ हो गया है. खेल के आखिरी दिन करीब एक घंटे का वक्त बचा था और 15 ओवर फेंके जाने थे, लेकिन इससे पहले ही भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने हार मान ली और मैच ड्रॉ हो गया. पहली पारी में भारतीय टीम ने 720/9 का भारी-भरकम स्कोर बनाया था, लेकिन इसके बावजूद खिलाड़ी न्यूजीलैंड को ऑलआउट नहीं कर सके. इन सबके बीच एक सवाल यह उठता है कि आखिर टेस्ट मैच में कितने ओवर पहले खेल को ड्रॉ कराया जा सकता है और इसमें ICC का कौन सा नियम काम करता है? चलिए समझें.

कितने ओवर पहले ड्रॉ हो सकता है मैच?

दरअसल टेस्ट क्रिकेट में सामने से ड्रॉ स्वीकारने या फिर खत्म करने के लिए ओवरों की संख्या तय नहीं है, लेकिन अगर मैच का अंतिम दिन और आखिरी घंटा हो तो 15 ओवर फेकें जाने का नियम है. लेकिन अगर दोनों टीम के कप्तान इस बात को मान रहे हैं कि अब मैच में कोई नतीजा नहीं निकल सकता है, तो वे खेल के बचे हुए ओवरों को खत्म करने से पहले ही सामने वाली टीम से हाथ मिलाकर मैच ड्रॉ कर सकते हैं. जैसा कि आज भारत और न्यूजीलैंड के टेस्ट में देखने को मिला. हालांकि बारिश या खराब रोशनी की वजह से भी निर्धारित वक्त से पहले मैच खत्म किया जा सकता है.

क्या है आईसीसी का नियम?

आईसीसी का नियम कहता है कि मैच खत्म होने से पहले जबरन ड्रॉ कराने का कोई नियम नहीं है. लेकिन जब निर्धारित ओवर के खत्म होने तक दोनों टीमें अपनी पारियां पूरी नहीं कर पाती हैं, या फिर लक्ष्य हासिल नहीं हो पाता है तब ड्रॉ की स्थिति बनती है. लेकिन इसके लिए दोनों टीमों के कप्तान का सहमत होना जरूरी होता है. अगर वे अंतिम समय में हार मान लेते हैं तो मैच ड्रॉ कराया जा सकता है.

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किस तरह ड्रॉ हुआ भारत न्यूजीलैंड का मैच?

न्यूजीलैंड ने पहली पारी खेली और इस दौरान उसने 368 रन बनाए. इसके जवाब में भारत ने 720/9 रनों की पारी खेली. न्यूजीलैंड की ओर से हेनरी निरोल्स ने 175 और ग्लेन फिलिप्स ने 118 बेहद शानदार रन बनाए. वहीं भारत की तरफ से ऋषभ पंत 128, केएल राहुल 136, ध्रुव जुरेल 78, शुभमन गिल 98 और देवदत्त पडिक्कल ने 80 रनों की बरसात करके भारत की ओर से बेहतरीन स्कोर किया.

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