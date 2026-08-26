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भारत के मुकाबले पाकिस्तान में सस्ती क्यों है चीनी? जानें वजह

भारत से सस्ती पाकिस्तानी चीनी, भारत में त्योहारों से पहले बढ़ती कीमतों के बीच पाकिस्तान में भारी सरप्लस स्टॉक के चलते दाम हुए बेहद कम, जानें इसकी असल वजह.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 26 Aug 2026 12:56 PM (IST)
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चीनी को लेकर भारत और पाकिस्तान में इन दिनों बिल्कुल उलटी तस्वीर देखने को मिल रही है. जहां भारत में खुदरा बाजार में चीनी की कीमत 60 रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गई है, वहीं आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान अपनी चीनी को भारी नुकसान उठाकर भी सस्ते दामों पर बेच रहा है. यह अतंर दोनों देशों की अलग-अलग मजबूरियों और नीतियों की वजह से पैदा हुआ है. आइए जानते हैं कि पाकिस्तान में चीनी भारत के मुकाबले सस्ती क्यों बिक रही है?

भारत में क्यों बढ़ रही हैं कीमतें?

भारत दुनिया में चीनी बनाने और खाने, दोनों मामलों में सबसे आगे रहने वाला देश है. इसके बावजूद यहां चीनी महंगी होने के पीछे कई वजहें हैं. सबसे बड़ी वजह है सरकार का एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम. पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए गन्ने के रस और शीरे का बड़ा हिस्सा अब सीधे एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल हो रहा है. इससे बाजार के लिए बनने वाली चीनी की मात्रा घट गई है.

इसके अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्यों में पिछले सीजन में असमान बारिश और सूखे की वजह से गन्ने की पैदावार पर भी असर पड़ा. साथ ही किसानों को अच्छा दाम देने के लिए सरकार ने गन्ने के उचित मूल्य में भी बढ़ोतरी की है, जिससे मिलों की लागत बढ़ गई. त्योहारी सीजन में घरेलू सप्लाई बनी रहे, इसके लिए सरकार ने चीनी के निर्यात पर भी सख्ती कर रखी है.

पाकिस्तान में क्यों सस्ती हो रही है चीनी?

पाकिस्तान में हालात इसके ठीक उलट हैं. वहां चीनी बनाने की लागत भारत के मुकाबले कम नहीं है, फिर भी सरकार और मिल मालिक इसे विदेशी बाजार में काफी सस्ते दामों पर बेच रहे हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा यानी डॉलर की भारी कमी. पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घट रहा है और देश को आयात का बिल चुकाने और कर्ज में डिफॉल्ट होने से बचने के लिए तुरंत डॉलर चाहिए. इसी वजह से नुकसान सहकर भी चीनी का निर्यात किया जा रहा है.

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दोनों देशों की सोच में अंतर

भारत की कोशिश है कि तेल आयात कम करने के लिए एथेनॉल का इस्तेमाल बढ़े, किसानों को अच्छा दाम मिले और देश के अंदर चीनी की सप्लाई हमेशा सुरक्षित रहे. भले ही इसकी वजह से कुछ समय के लिए कीमतें 55 से 62 रुपये प्रति किलो के बीच दिख रही हों, लेकिन घरेलू बाजार में सप्लाई पूरी तरह स्थिर बनी हुई है.

वहीं पाकिस्तान की मजबूरी अलग है. वहां की कमजोर अर्थव्यवस्था और डॉलर की तुरंत जरूरत की वजह से सरकार को अपने ही खजाने पर सब्सिडी का बोझ डालकर विदेशी बाजार में घाटे पर चीनी बेचनी पड़ रही है.

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About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
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Published at : 26 Aug 2026 12:56 PM (IST)
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Why Sugar Is Cheaper In Pakistan
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