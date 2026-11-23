Astronaut Meal In Space: अंतरिक्ष की दुनिया रहस्यों से भरी हुई है. यहां वैज्ञानिक बार खोज करके कुछ नई जानकारी निकालते हैं, जो कि हैरान करने वाली होती है. हाल ही में चांद जैसी मिट्टी में आलू उगाकर भविष्य में अंतरिक्ष में खेती करने का आधार तैयार किया जा रहा है. जिससे कि अंतरिक्ष यात्रियों को वहां पर धरती से सीमित मात्रा में खाना नहीं ले जाना पड़ेगा और वे वहां अपनी मनपसंद चीज का लुत्फ उठा सकेंगे. लेकिन क्या स्पेस में धरती की तरह से नॉर्मल खाना खा सकते हैं. आखिर जीरो ग्रैविटी में जाकर डाइजेस्टिव सिस्टम में कितना बदलाव आ जाता है आइए जानते हैं.

क्या अंतरिक्ष में नॉर्मल खाना खा सकते हैं?

अंतरिक्ष यात्रियों के लिए वहां का सफर लंबा होता है, क्योंकि स्पेस में उनको किसी न किसी संशोधन या फिर प्रयोग के लिए भेजा जाता है. ऐसे में उनको अपने साथ खाने की चीजें लिमिट में ले जानी होती हैं. अंतरिक्ष में आप हर तरीके का खाना आसानी से बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं, क्योंकि जीरो ग्रैविटी में खाने के छोटे-छोटे कण कभी नष्ट नहीं होते और वे हवा में तैरते रहते हैं. ये कण आंख-नाक में जा सकते हैं और इसकी वजह से एयर फिल्टर या फिर अंतरिक्ष यान और उसकी मशीनों को नुकसान पहुंच सकता है. हालांकि आजकल तो अंतरिक्ष यात्रियों का खाना पहले के मुकाबले काफी स्वादिष्ट और पौष्टिक हो गया है. साथ ही इसे ऐसे तैयार और पैक किया जाता है, जिससे यह माइक्रोग्रैविटी में भी लंबे वक्त तक खराब नहीं होता है.

स्पेस में घर जैसा खाना क्यों नहीं होता?

अंतरिक्ष में ज्यादा सूखा चूरे वाला खाना जैसे ब्रेड, नमक या काली मिर्च आदि को तो सूखा लेकर जाना बिल्कुल बैन है. नमक और काली मिर्च आदि को लिक्विड फॉर्म में करके जैसे तेल में मिलाकर ले जाया जाता है. स्पेस में फ्रिज की सुविधा नहीं होती है, इसलिए खाने को लंबे समय तक टिकाऊ बनाना होता है, जिसके लिए फ्रीज ड्राइंग यानि सुखाना, वैक्यूम सीलिंग या फिर थर्मो स्टेबलाइजेशन जैसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं. अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाने वाला खाना धरती पर बनाकर पैक किया जाता है और एस्ट्रोनॉट्स इसे वहां पर गर्म पानी में मिलाकर या फिर वॉर्मर में गर्म करके खा सकते हैं.

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अंतरिक्ष में कैसा हो जाता है पाचन तंत्र?

अंतरिक्ष में माइक्रोग्रैविटी होती है, लेकिन फिर भी वहां हमारा पाचन तंत्र पूरी तरह से तो नहीं रुकता है, हालांकि इसमें काफी बदलाव जरूर आ जाते हैं. अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण न होने की वजह से पचाने की शक्ति धीमी हो जाती है, जिससे कब्ज की समस्या हो सकती है. दरअसल बिना गुरुत्वाकर्षण के और आंतों के कम सघन होने से उसमें खाना धीरे-धीरे आगे बढ़ता है. जब खाना ज्यादा देर रुकता है और आंतों में प्रोटीन फर्मेंटेशन बढ़ जाता है, जिससे कब्ज होता है.

धरती पर पेट में गैस और तरल दोनों अलग-अलग रहते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा नहीं होता है. इस वजह से पेट में खाना जमने में ज्यादा समय लेता है और वेट बर्प्स हो सकते हैं. तनाव, माइक्रोग्रैविटी और बदले हुए आहार की वजह से आंत के गुड बैक्टीरिया का संतुलन बदल जाता है. इसी वजह से जब अंतरिक्ष यात्री धरती पर वापस आ जाते हैं, इसके करीब दो महीने के बाद उनका डाइजेस्टिव सिस्टम नॉर्मल हो पाता है.

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