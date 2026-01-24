हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजPakistan Nuclear Power: सिर्फ पाकिस्तान के ही पास है परमाणु बम, बाकी मुस्लिम देशों क्यों नहीं बना पाए?

Pakistan Nuclear Power: सिर्फ पाकिस्तान के ही पास है परमाणु बम, बाकी मुस्लिम देशों क्यों नहीं बना पाए?

Pakistan Nuclear Power: पाकिस्तान एकमात्र ऐसा मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु बम है. आइए जानते हैं कि बाकी मुस्लिम देश क्यों नहीं बना पाए परमाणु बम.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 24 Jan 2026 01:08 PM (IST)
Preferred Sources

Pakistan Nuclear Power: 50 से ज्यादा मुस्लिम बहुल देशों में पाकिस्तान अकेला ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार हैं. यह सच्चाई अक्सर एक तीखा सवाल खड़ा करती है. अगर पाकिस्तान बम बना सकता था तो दूसरे मुस्लिम देशों ने ऐसा क्यों नहीं किया. आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

पाकिस्तान की सुरक्षा मजबूरी 

पाकिस्तान की परमाणु यात्रा प्रतिष्ठा के बजाय अपने अस्तित्व की रक्षा से प्रेरित थी. भारत के साथ 1971 के युद्ध हारने और बांग्लादेश बनने के बाद पाकिस्तान के नेतृत्व ने यह फैसला लिया कि भविष्य में देश को टूटने से बचाने का एकमात्र तरीका परमाणु हथियार ही है. 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण में इस जरूरत को और भी ज्यादा बढ़ा दिया. इससे पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम एक राजनयिक सौदेबाजी का जरिया ना रह कर राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन बन गया.

ए क्यू खान नेटवर्क और गुप्त टेक्नोलॉजी तक पहुंच

पाकिस्तान की सफलता में एक बड़ी वजह परमाणु टेक्नोलॉजी की गुप्त खरीदी थी. डॉक्टर ए क्यू खान ने यूरोप से सेंट्रीफ्यूज डिजाइन हासिल किया और जरूरी पुर्जे लेने करने के लिए एक वैश्विक तस्करी नेटवर्क बनाया. इस भूमिगत सप्लाई चेन ने पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय नियंत्रणों से बचने में मदद की, उस वक्त जब परमाणु निगरानी तंत्र आज की तुलना में कमजोर थे.

रणनीतिक समर्थन और वैश्विक अनदेखी

पाकिस्तान को अनुकूल भू राजनीतिक परिस्थितियों का भी फायदा मिला. ऐसा माना जाता है कि चीन ने जरूरी चरणों के दौरान तकनीकी सहायता, डिजाइन और रणनीतिक समर्थन प्रदान किया. इस बीच 1980 के दशक में सोवियत अफगान युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका को पाकिस्तान की एक फ्रंट लाइन सहयोगी के रूप में जरूरत पड़ी. इसकी वजह से वाशिंगटन ने साफ खुफिया चेतावनियों के बावजूद इस्लामाबाद के बढ़ते परमाणु कार्यक्रम को नजरअंदाज कर दिया. 

दूसरे मुस्लिम देश इसमें सफल क्यों नहीं हो पाए 

परमाणु क्षमता को हासिल करने की कोशिश करने वाले ज्यादातर मुस्लिम देशों को भारी विरोध का सामना करना पड़ा है. इराक के ओसिराक रिएक्टर को 1981 में इजरायल ने नष्ट कर दिया था. इसी के साथ सीरिया की अल किबार का भी 2007 में ऐसा ही हश्र हुआ था. ईरान यूरेनियम संवर्धन में बड़ी प्रगति के बावजूद भी प्रतिबंधों, साइबर हमलों और सीधे सैन्य हमलों से अपंग बना हुआ है.

बाहरी सुरक्षा गारंटी पर निर्भरता 

सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे अमीर मुस्लिम देशों ने एक अलग रास्ता चुना. परमाणु हथियार बनाने के बजाय उन्होंने अमेरिका और पश्चिमी ताकतों के साथ रक्षा गठबंधन पर भरोसा किया. सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस समझौता किया जिससे उसे खुद हथियार रखे बिना ही एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला मिल गया.

वैज्ञानिक और औद्योगिक इकोसिस्टम की कमी 

न्यूक्लियर बम बनाने के लिए सिर्फ पैसे से ज्यादा चीजों की जरूरत होती है. इसके लिए एडवांस्ड मेटलर्जी, एनरिचमेंट फैसिलिटी, मिसाइल सिस्टम, टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और दशकों तक वैज्ञानिक निरंतरता की जरूरत होती है. कई मुस्लिम देशों ने राजनीतिक अस्थिरता, तख्तापलट और गृह युद्ध जैसी समस्याओं का सामना किया है.

ये भी पढ़ें: आसमान में कड़कते वक्त कब गिरती है बिजली, जानें क्या होती है इसकी वजह

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 24 Jan 2026 01:08 PM (IST)
Tags :
Nuclear Bomb Pakistan Nuclear Muslim Countries Nuclear
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
जूतों से था पीटा...IAS-IPS संभाले हुए थे मोर्चा, शंकराचार्य विवाद पर संत का चौंकाने वाला खुलासा
जूतों से था पीटा...IAS-IPS संभाले हुए थे मोर्चा, शंकराचार्य विवाद पर संत का चौंकाने वाला खुलासा
विश्व
Iran Warning US: 'हमला किया तो जंग...', अमेरिका की सैन्य तैनाती पर ईरान की कड़ी चेतावनी, जानें क्या बोले ट्रंप
'हमला किया तो जंग...', अमेरिका की सैन्य तैनाती पर ईरान की कड़ी चेतावनी, जानें क्या बोले ट्रंप
बॉलीवुड
दूसरी लड़की के साथ बिस्तर पर रंगे हाथ पकड़े गए थे, खूब हुई थी पिटाई, पलाश मुच्छल पर स्मृति मंधाना के दोस्त के आरोप
दूसरी लड़की के साथ बिस्तर पर पकड़े गए थे पलाश मुच्छल, स्मृति मंधाना के दोस्त के आरोप
क्रिकेट
IND Vs NZ 2nd T20I: पहले ही ओवर में लुटाए सबसे ज्यादा रन, इस भारतीय गेंदबाज के नाम जुड़ा अनचाहा रिकॉर्ड
पहले ही ओवर में लुटाए सबसे ज्यादा रन, इस भारतीय गेंदबाज के नाम जुड़ा अनचाहा रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Himachal Pradesh News: Shimla में बर्फबारी का कहर, आपस में टकराए 3 ट्रक |
Venezuela–China Oil Debt Story | Loans, Oil & Geopolitics Explained | Paisa Live
Copper: 10,000 साल पुराना Metal जो Future Economy चला रहा है | The Red Gold Story | Paisa Live
Gold–Silver ETF Crash Explained | 2% गिरावट, ETF 15% क्यों टूटता है? | Paisa Live
Stock market में हाहाकार | Sensex 800 अंक टूटा, ₹6 लाख करोड़ डूबे | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
जूतों से था पीटा...IAS-IPS संभाले हुए थे मोर्चा, शंकराचार्य विवाद पर संत का चौंकाने वाला खुलासा
जूतों से था पीटा...IAS-IPS संभाले हुए थे मोर्चा, शंकराचार्य विवाद पर संत का चौंकाने वाला खुलासा
विश्व
Iran Warning US: 'हमला किया तो जंग...', अमेरिका की सैन्य तैनाती पर ईरान की कड़ी चेतावनी, जानें क्या बोले ट्रंप
'हमला किया तो जंग...', अमेरिका की सैन्य तैनाती पर ईरान की कड़ी चेतावनी, जानें क्या बोले ट्रंप
बॉलीवुड
दूसरी लड़की के साथ बिस्तर पर रंगे हाथ पकड़े गए थे, खूब हुई थी पिटाई, पलाश मुच्छल पर स्मृति मंधाना के दोस्त के आरोप
दूसरी लड़की के साथ बिस्तर पर पकड़े गए थे पलाश मुच्छल, स्मृति मंधाना के दोस्त के आरोप
क्रिकेट
IND Vs NZ 2nd T20I: पहले ही ओवर में लुटाए सबसे ज्यादा रन, इस भारतीय गेंदबाज के नाम जुड़ा अनचाहा रिकॉर्ड
पहले ही ओवर में लुटाए सबसे ज्यादा रन, इस भारतीय गेंदबाज के नाम जुड़ा अनचाहा रिकॉर्ड
इंडिया
'जंगलराज का उद्घाटन हो चुका है', ओडिशा में भीड़ ने पादरी पर किया हमला तो भड़के ओवैसी, गिनाईं यूपी की घटनाएं
'जंगलराज का उद्घाटन हो चुका है', भीड़ ने पादरी पर किया हमला तो भड़के ओवैसी, गिनाईं UP की घटनाएं
विश्व
खालिदा जिया और शेख हसीना के नेतृत्व का इतिहास फिर भी बांग्लादेश की सियासत में महिला नापसंद, आगामी चुनाव में महज 4.24% उम्मीदवार
खालिदा जिया और शेख हसीना के नेतृत्व का इतिहास फिर भी बांग्लादेश की सियासत में महिला नापसंद, आगामी चुनाव में महज 4.24% उम्मीदवार
यूटिलिटी
दिन में गर्मी और रात में सर्दी, इस मौसम में कितना सेट करें फ्रिज का टेंपरेचर?
दिन में गर्मी और रात में सर्दी, इस मौसम में कितना सेट करें फ्रिज का टेंपरेचर?
हेल्थ
देसी खाना तो ठीक है, लेकिन प्रोटीन का क्या, यहां जानें आपकी थाली कितनी ताकतवर?
देसी खाना तो ठीक है, लेकिन प्रोटीन का क्या, यहां जानें आपकी थाली कितनी ताकतवर?
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
Embed widget