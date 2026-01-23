हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजLightning Strike Reason: आसमान में कड़कते वक्त कब गिरती है बिजली, जानें क्या होती है इसकी वजह

Lightning Strike Reason: आसमान में कड़कते वक्त कब गिरती है बिजली, जानें क्या होती है इसकी वजह

Lightning Strike Reason: तूफान और बारिश के दौरान आसमान में बिजली चमकती है. आइए जानते हैं कि यह बिजली कब गिरती है और क्या होती है इसके पीछे की वजह.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 23 Jan 2026 07:18 PM (IST)
Preferred Sources

Lightning Strike Reason: बिजली प्रकृति की सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक है. आमतौर पर यह तेज तूफान के दौरान ही चमकता है. बिजली तब गिरती है जब बादलों और जमीन के बीच या फिर खुद बादलों के अंदर इलेक्ट्रिकल संतुलन इतना ज्यादा हो जाता है कि वह अचानक डिस्चार्ज हो जाता है. यह डिस्चार्ज हमें रोशनी की एक तेज चमक के रूप में दिखाई देता है और इसके बाद गरज की आवाज आती है.

बादल इलेक्ट्रिकली चार्ज कैसे होते हैं 

तूफान के दौरान बड़े-बड़े बादल आसमान में काफी ऊपर उठ जाते हैं. इन बादलों के अंदर पानी की बूंद, बर्फ के क्रिस्टल और ओले तेज हवाओं और तूफान की वजह से एक दूसरे से टकराते हैं. इस लगातार घर्षण से इलेक्ट्रिकल चार्ज अलग हो जाते हैं. हल्के बर्फ के कण ऊपर चले जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं. इसके बाद भारी पानी की बूंदे और ओले बादल के निचले हिस्से की तरफ चले जाते हैं और नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं. समय के साथ इससे बदल के अंदर एक शक्तिशाली इलेक्ट्रिकल असंतुलन पैदा होता है.

बिजली जमीन की तरफ क्यों जाती है 

तूफानी बदल के निचले हिस्से में एक बड़ा नेगेटिव चार्ज होता है. उसी समय पृथ्वी की सतह पर इसके जवाब में पॉजिटिव चार्ज बन जाता है. जैसे-जैसे इन विपरीत चीजों के बीच अंतर बढ़ता है इलेक्ट्रिकल आकर्षण काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है. जब चार्ज एक तय सीमा को पार कर जाता है तब बिजली हवा में से अपना रास्ता बना लेती है. इससे हवा की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी टूट जाती है. बिजली का बादल से जमीन तक यह अचानक गुजरना हमें बिजली गिरने के रूप में महसूस होता है.

हवा बिजली को क्यों नहीं रोक पाती 

आमतौर पर हवा एक इंसुलेटर का काम करती है और बिजली को आसानी से पास नहीं होने देती. लेकिन जब बादल के अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज काफी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है तब यह हवा को आयनाइज कर देता है. इससे एक कंडक्टिव रास्ता बन जाता है. जब यह रास्ता बन जाता है तो बिजली चमक के साथ तेजी से इस रास्ते पर चलती है. 

बिजली आमतौर पर कहां गिरती है 

बिजली हमेशा जमीन तक पहुंचाने के लिए सबसे छोटे और आसान रास्ते को ढूंढती है. यही वजह है कि पेड़, मोबाइल टावर, बिजली के खंभे और ऊंची इमारतें जैसी ऊंची चीजों पर ज्यादा बिजली गिरती है. ऊंचाई से बिजली के लिए बादल और पृथ्वी के बीच अपना रास्ता पूरा करना आसान हो जाता है. यही वजह है कि ऊंची इमारतों पर लाइटनिंग रॉड लगाए जाते हैं ताकि इलेक्ट्रिक चार्ज को सुरक्षित रूप से जमीन में भेजा जा सके.

ये भी पढ़ें:  सोमनाथ मंदिर की जगह इस मुगल बादशाह ने बनवाई थी मस्जिद, जानें मस्जिद हटाकर दोबारा कैसे बना मंदिर?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 23 Jan 2026 07:18 PM (IST)
Tags :
Thunderstorm Lightning Electric Charge
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
इंडिया
'ये आपकी ही जवाबदेही...', ट्रंप के 50% टैरिफ पर राहुल गांधी का PM मोदी पर अटैक, फिर कसा 'डेड इकोनॉमी' वाला तंज
'ये आपकी ही जवाबदेही...', ट्रंप के 50% टैरिफ पर राहुल गांधी का PM मोदी पर अटैक
बॉलीवुड
सनी देओल की Border 2 ने बदला खेल, ‘धुरंधर’ का ये रिकॉर्ड पहले दिन ही टूटा
जो 'धुरंधर' नहीं कर पाई वो 'बॉर्डर 2' ने कर दिखाया, सुबह में ही बदल गया बॉक्स ऑफिस का पूरा खेल
Advertisement

वीडियोज

SHOCKING! 5 साल का बच्चा हिरासत में! बवाल मच गया! | ABPLIVE
Sunny Deol और Varun Dhawan की मजबूत Screen Presence, Emotion और देशभक्ति से भरपूर
UAE के President अफरा-तफरी में भारत आए... Trump को मीर्ची क्यों लगी? |ABP LIVE
Ujjain Violence:उज्जैन में भड़की हिंसा के पीछे किसकी साजिश ? । Namaz । Ujjain Riots । MP News
Top News: अभी की बड़ी खबरें | Manikarnika Ghat | Modi | BMC New Mayor | Shankaracharya Controversy
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
जज के सामने खड़े होकर वकील ने कहा- हद में रहें, CJI ने लगाई क्लास- आंख दिखाओगे तो...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
लोकसभा चुनाव 2029 में सीट बदल देंगे बृजभूषण शरण सिंह! कैसरगंज नहीं इस सीट से लड़ने के दिए संकेत
इंडिया
'ये आपकी ही जवाबदेही...', ट्रंप के 50% टैरिफ पर राहुल गांधी का PM मोदी पर अटैक, फिर कसा 'डेड इकोनॉमी' वाला तंज
'ये आपकी ही जवाबदेही...', ट्रंप के 50% टैरिफ पर राहुल गांधी का PM मोदी पर अटैक
बॉलीवुड
सनी देओल की Border 2 ने बदला खेल, ‘धुरंधर’ का ये रिकॉर्ड पहले दिन ही टूटा
जो 'धुरंधर' नहीं कर पाई वो 'बॉर्डर 2' ने कर दिखाया, सुबह में ही बदल गया बॉक्स ऑफिस का पूरा खेल
क्रिकेट
3250000000 का नुकसान, ICC से पंगा लेने पर भिखारी बन जाएगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड?
3250000000 का नुकसान, ICC से पंगा लेने पर भिखारी बन जाएगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड?
विश्व
'ईरान ने रोकीं 800 से ज्यादा फांसी', डोनाल्ड ट्रंप के दावे को खामेनेई सरकार ने नकारा; अमेरिका को चुभ जाएगी ये बात
'ईरान ने रोकीं 800 से ज्यादा फांसी', ट्रंप के दावे का खामेनेई सरकार ने किया खंडन; US को चुभ जाएगी ये बात
शिक्षा
वर्ल्ड बैंक में इंटर्नशिप का बेहतरीन मौका, जानें कैसे और कौन कर सकते हैं अप्लाई?
वर्ल्ड बैंक में इंटर्नशिप का बेहतरीन मौका, जानें कैसे और कौन कर सकते हैं अप्लाई?
जनरल नॉलेज
Property Rights In Islam: क्या इस्लाम में भी बेटी को होता है पिता की संपत्ति में अधिकार, जान लें नियम?
क्या इस्लाम में भी बेटी को होता है पिता की संपत्ति में अधिकार, जान लें नियम?
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
Embed widget