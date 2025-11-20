Nitish Kumar Oath Ceremony: पटना के गांधी मैदान में आज यानि 20 नवंबर को बनने वाली नई एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां अब अपने चरम पर हैं. नेताओं की भीड़, मंच की रौनक और सुरक्षा की कड़ी व्यवस्थाओं के बीच एक सवाल हर किसी को खींच रहा है कि इस ऐतिहासिक समारोह में वीआईपी मेहमानों को चाय-नाश्ता कौन परोसेगा? और उस होटल का मालिक आखिर है कौन, जिसकी टीम इस पूरे आयोजन के स्वाद और मेहमाननवाजी की जिम्मेदारी उठाए हुए है? जवाब आपको हैरान कर देगा.

कौन-कौन होगा शामिल?

पटना इस समय राजनीतिक माहौल के साथ-साथ तैयारियों की चमक से भी सराबोर है. नई एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय होते ही पूरा गांधी मैदान मानो एक मिनी-प्रशासनिक शहर में बदल चुका है. इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्रियों की टीम, जेडीयू-बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और करीब डेढ़ दर्जन राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे. ऐसे में मेहमाननवाजी को लेकर बिहार की पहचान उसका पारंपरिक स्वाद सबसे ज्यादा चर्चा में है.

कौन संभाल रहा स्वाद की कमान?

इसी स्वाद की कमान इस बार संभाल रहा है होटल मौर्या, जो पटना का सबसे प्रतिष्ठित होटल माना जाता है. गांधी मैदान में बने विशाल हैंगरों के ग्रीन रूम में होटल मौर्या के स्टाफ ने चाय-नाश्ते की व्यवस्था संभाल ली है. खास बात यह है कि कार्यक्रम के दौरान किसी तरह की चूक न हो, इसके लिए पूरी सर्विंग टीम ने पहले से रिहर्सल भी कर लिया है.

यहां मेहमानों को अलग-अलग फ्लेवर की स्पेशल चाय परोसी जाएगी, इलायची चाय से लेकर लेमन ग्रास टी तक. वहीं नाश्ते में बिहार की पारंपरिक झलक भी दिखाई देगी. निमकी, मठरी, ढोकला, बाढ़ की लाई और पिरूकिया जैसे व्यंजन न सिर्फ स्वाद बढ़ाएंगे बल्कि मेहमानों को बिहार की पहचान भी कराएंगे.

मेन्यू में बिहार का तड़का

मुख्य कार्यक्रम के दौरान आने वाले वीआईपी मेहमानों के लिए विशेष मेन्यू तैयार किया गया है. इसका केंद्रबिंदु है बिहार की शान लिट्टी-चोखा. साथ ही मखाने की खीर जैसी डिशें भी सर्व होंगी, जो बिहार के सुपरफूड मखाना की लोकप्रियता को दुनिया के सामने रखने का एक बेहतरीन मौका है. होटल मौर्या की स्पेशल क्यूलीनरी टीम इन व्यंजनों की तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ रही, ताकि मेहमानों को बिहार के असली, देसी और पारंपरिक स्वाद का अनुभूति मिल सके.

कौन है चाय-नाश्ता परोसने वाले होटल का मालिक?

पटना के इस प्रतिष्ठित होटल के मालिक हैं आदित्य प्रकाश सिन्हा, जो बिहार होटल्स लिमिटेड के प्रमुख भी हैं. वे लम्बे समय से होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और बिहार में लक्जरी हॉस्पिटैलिटी के सबसे पहचान योग्य नामों में शुमार हैं.

जहां तक नेटवर्थ की बात है, उनकी कुल संपत्ति का सटीक डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन होटल मौर्या समेत अन्य संपत्तियों के आधार पर माना जाता है कि उनकी नेटवर्थ काफी ज्यादा है और बिहार की बिजनेस इंडस्ट्री में उनका प्रभाव भी बड़ा है.

शपथ ग्रहण समारोह में होटल मौर्या की भागीदारी सिर्फ खाना-पान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बिहार की सांस्कृतिक पहचान और मेजबानी की परंपरा को एक बड़े मंच पर दिखाने का मौका भी है. आने वाले वीआईपी मेहमानों के सामने जो स्वाद परोसा जाएगा, वह सिर्फ व्यंजन नहीं बल्कि बिहार की छवि भी पेश करेगा.

