हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजNitish Kumar Oath Ceremony: नीतीश के शपथ ग्रहण में जो होटल परोसेगा चाय-नाश्ता उसका मालिक कौन, जानें कितनी है नेटवर्थ?

Nitish Kumar Oath Ceremony: नीतीश के शपथ ग्रहण में जो होटल परोसेगा चाय-नाश्ता उसका मालिक कौन, जानें कितनी है नेटवर्थ?

Nitish Kumar Oath Ceremony: नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह की चमक के पीछे असली चर्चा उस होटल की है, जो मेहमानों की थाली में बिहार का स्वाद परोसने वाला है. आइए जानें कि उस होटल का मालिक कौन है.

By : निधि पाल | Updated at : 20 Nov 2025 11:33 AM (IST)
Preferred Sources

Nitish Kumar Oath Ceremony: पटना के गांधी मैदान में आज यानि 20 नवंबर को बनने वाली नई एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां अब अपने चरम पर हैं. नेताओं की भीड़, मंच की रौनक और सुरक्षा की कड़ी व्यवस्थाओं के बीच एक सवाल हर किसी को खींच रहा है कि इस ऐतिहासिक समारोह में वीआईपी मेहमानों को चाय-नाश्ता कौन परोसेगा? और उस होटल का मालिक आखिर है कौन, जिसकी टीम इस पूरे आयोजन के स्वाद और मेहमाननवाजी की जिम्मेदारी उठाए हुए है? जवाब आपको हैरान कर देगा.

कौन-कौन होगा शामिल?

पटना इस समय राजनीतिक माहौल के साथ-साथ तैयारियों की चमक से भी सराबोर है. नई एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय होते ही पूरा गांधी मैदान मानो एक मिनी-प्रशासनिक शहर में बदल चुका है. इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्रियों की टीम, जेडीयू-बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और करीब डेढ़ दर्जन राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे. ऐसे में मेहमाननवाजी को लेकर बिहार की पहचान उसका पारंपरिक स्वाद सबसे ज्यादा चर्चा में है.

कौन संभाल रहा स्वाद की कमान?

इसी स्वाद की कमान इस बार संभाल रहा है होटल मौर्या, जो पटना का सबसे प्रतिष्ठित होटल माना जाता है. गांधी मैदान में बने विशाल हैंगरों के ग्रीन रूम में होटल मौर्या के स्टाफ ने चाय-नाश्ते की व्यवस्था संभाल ली है. खास बात यह है कि कार्यक्रम के दौरान किसी तरह की चूक न हो, इसके लिए पूरी सर्विंग टीम ने पहले से रिहर्सल भी कर लिया है. 

यहां मेहमानों को अलग-अलग फ्लेवर की स्पेशल चाय परोसी जाएगी, इलायची चाय से लेकर लेमन ग्रास टी तक. वहीं नाश्ते में बिहार की पारंपरिक झलक भी दिखाई देगी. निमकी, मठरी, ढोकला, बाढ़ की लाई और पिरूकिया जैसे व्यंजन न सिर्फ स्वाद बढ़ाएंगे बल्कि मेहमानों को बिहार की पहचान भी कराएंगे.

मेन्यू में बिहार का तड़का

मुख्य कार्यक्रम के दौरान आने वाले वीआईपी मेहमानों के लिए विशेष मेन्यू तैयार किया गया है. इसका केंद्रबिंदु है बिहार की शान लिट्टी-चोखा. साथ ही मखाने की खीर जैसी डिशें भी सर्व होंगी, जो बिहार के सुपरफूड मखाना की लोकप्रियता को दुनिया के सामने रखने का एक बेहतरीन मौका है. होटल मौर्या की स्पेशल क्यूलीनरी टीम इन व्यंजनों की तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ रही, ताकि मेहमानों को बिहार के असली, देसी और पारंपरिक स्वाद का अनुभूति मिल सके.

कौन है चाय-नाश्ता परोसने वाले होटल का मालिक?

पटना के इस प्रतिष्ठित होटल के मालिक हैं आदित्य प्रकाश सिन्हा, जो बिहार होटल्स लिमिटेड के प्रमुख भी हैं. वे लम्बे समय से होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और बिहार में लक्जरी हॉस्पिटैलिटी के सबसे पहचान योग्य नामों में शुमार हैं. 

जहां तक नेटवर्थ की बात है, उनकी कुल संपत्ति का सटीक डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन होटल मौर्या समेत अन्य संपत्तियों के आधार पर माना जाता है कि उनकी नेटवर्थ काफी ज्यादा है और बिहार की बिजनेस इंडस्ट्री में उनका प्रभाव भी बड़ा है.

शपथ ग्रहण समारोह में होटल मौर्या की भागीदारी सिर्फ खाना-पान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बिहार की सांस्कृतिक पहचान और मेजबानी की परंपरा को एक बड़े मंच पर दिखाने का मौका भी है. आने वाले वीआईपी मेहमानों के सामने जो स्वाद परोसा जाएगा, वह सिर्फ व्यंजन नहीं बल्कि बिहार की छवि भी पेश करेगा.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 20 Nov 2025 11:33 AM (IST)
