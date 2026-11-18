Fugitive Indian Citizenship Law: जब भी कोई बड़ा कारोबारी या चर्चित व्यक्ति किसी मामले में जांच के दायरे में आकर विदेश चला जाता है और भारत लौटने से इनकार करता है, तो अक्सर उसे भगौड़ा कहा जाने लगता है. हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग IPL के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी के ब्रिटिश नागरिकता हासिल करने की खबर सामने आने के बाद यह बहस फिर से तेज हो गई है. ऐसे में आम लोगों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या किसी व्यक्ति को अदालत या कानून की ओर से भगौड़ा घोषित किए जाने पर उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है, या इसके लिए नियम कुछ और हैं.

भगौड़ा घोषित होने पर नहीं छिनती नागरिकता

भारतीय कानून के मुताबिक, किसी भी व्यक्ति को सिर्फ भगौड़ा या भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किए जाने से उसकी भारतीय नागरिकता खत्म नहीं होती है. भारत में नागरिकता से जुड़े सभी नियम भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत तय होते हैं. वहीं, देश छोड़कर भागने वाले बड़े आर्थिक अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए भगौड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 बनाया गया है.

यह कानून जांच एजेंसियों को 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक के मामलों में आरोपी की देश और विदेश में मौजूद संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है, लेकिन इसमें कहीं भी नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है. हालांकि सरकार पासपोर्ट अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्ति का पासपोर्ट जरूर रद्द या जब्त कर सकती है, जिससे वह आसानी से अंतरराष्ट्रीय यात्रा न कर सके.

किन हालात में खत्म हो सकती है भारतीय नागरिकता?

भारतीय कानून के तहत किसी की नागरिकता केवल तीन मुख्य तरीकों से ही समाप्त हो सकती है. पहला तरीका स्वैच्छिक त्याग यानी रिनन्सिएशन है, जिसमें कोई व्यक्ति खुद अपनी इच्छा से भारतीय नागरिकता छोड़ देता है. दूसरा तरीका टर्मिनेशन है, जिसके तहत यदि कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, क्योंकि भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता.

तीसरा तरीका डेप्रिवेशन है, जिसमें केंद्र सरकार कुछ खास गंभीर मामलों में किसी व्यक्ति की नागरिकता छीन सकती है, जैसे यदि किसी ने फर्जी तरीके से नागरिकता ली हो, संविधान के प्रति अनादर दिखाया हो, युद्ध के समय दुश्मन देश की मदद की हो या बिना सूचना दिए लगातार सात साल तक भारत से बाहर रहा हो.

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ललित मोदी के ब्रिटिश नागरिक बनने से क्या बदला?

साल 2010 से लंदन में रह रहे ललित मोदी ने हाल ही में जानकारी दी है कि उन्हें ब्रिटेन की नागरिकता मिल गई है. इससे पहले साल 2025 में भी उन्होंने प्रशांत महासागर के द्वीपीय देश वानुअतु की नागरिकता हासिल करने के बाद लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में अपना भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए आवेदन दिया था, हालांकि बाद में वानुअतु सरकार ने उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया था. अब ब्रिटिश नागरिकता मिलने के बाद कानून के मुताबिक उनकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो गई है, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का नियम लागू है.

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