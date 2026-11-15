New Hair Growth Technology: आज के समय में बालों का झड़ना लोगों की आम समस्या बन चुकी है, जिससे करीब हर दूसरा शख्स परेशान है. बहुत से लोग इसकी दवाई कराते हैं और कई लोग तो हेयर ट्रांसप्लांट का भी सहारा लेते हैं. हेयर ट्रांसप्लांट में तो लाखों रुपये खर्चा हो जाते हैं और कई बार तो यह जानलेवा भी बन जाता है. लेकिन अब चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी कंघी बनाई है, जो न सिर्फ झड़ते बालों को रोकेगी, बल्कि नए बाल उगाने में भी मदद करेगी. इसको लेकर प्रयोग किया गया है, जो कि सफल रहा है. आइए इस बारे में और समझ लेते हैं.

चीन के वैज्ञानिकों ने बनाई बायोइलेक्ट्रॉनिक कंघी

चीन की मशहूर बेइहांग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने बाल झड़ने की समस्या से निपटने के लिए एक खास बायोइलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तैयार किया है, जिसे डिटैंगर सिस्टम नाम दिया गया है. इस रिसर्च को प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जर्नल नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित किया गया है. यह रोजाना इस्तेमाल होने वाली कोई आम कंघी नहीं है, बल्कि इसके दांतों में अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. वर्तमान में इस तकनीक का परीक्षण चूहों पर किया गया है, जिसके परिणाम बेहद चौंकाने वाले और सकारात्मक आए हैं. यह तकनीक एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया यानी मेल पैटर्न बाल्डनेस के इलाज में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकती है.

क्यों खास है नए बाल उगाने वाली कंघी?

इस विशेष कंघी की बनावट सामान्य कंघियों से बिल्कुल अलग है. इसमें इलेक्ट्रॉनिक दांत दिए गए हैं, जो अलग-अलग लंबाई के होते हैं. इसके साथ ही इसमें एक इंटीग्रेटेड ड्रग-लोडिंग मॉड्यूल भी जोड़ा गया है. इस कंघी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह सिर की त्वचा यानी स्कैल्प पर एक बेहतर इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करती है, जिसकी मदद से हेयर फॉलिकल्स तक दवाइयों या पोषक तत्वों को बहुत गहराई तक पहुंचाया जा सकता है. यह गंजेपन की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए बिना सर्जरी के एक बेहतरीन विकल्प बन सकती है.

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कैसे काम करती है यह बायोइलेक्ट्रॉनिक कंघी?

यह तकनीक मुख्य रूप से इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन (विद्युत उत्तेजना) और ड्रग डिलीवरी के सिद्धांत पर काम करती है-

पल्स्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण: इस कंघी में अलग-अलग लंबाई के दांतों को इस तरह से व्यवस्थित किया गया है कि जब इसे बालों पर फेरा जाता है, तो एक पल्स्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है. रिसर्च की मानें तो, दांतों की अलग-अलग लंबाई की बनावट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, वह एक सीध में मौजूद दांतों के मुकाबले लगभग 2.63 गुना अधिक मजबूत होता है.

फॉलिकल्स की मरम्मत: कंघी से निकलने वाली इलेक्ट्रिकल पल्स सीधे बालों की जड़ों तक पहुंचती हैं, जो डैमेज सेल्स को रिपेयर करके बालों की नेचुरल ग्रोथ को तेजी से बढ़ावा देती हैं.

त्वचा की गहराई तक दवा पहुंचाना: इसमें एक बेहतरीन ड्रग-डिलीवरी सिस्टम भी काम करता है, जो थेराप्यूटिक मॉलिक्यूल्स यानी बालों को बढ़ाने वाली दवाइयों को त्वचा की सतह के पार सीधे अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचाता है.





इलेक्ट्रिक कंघी से चूहों पर किया प्रयोग तो क्या मिला नतीजा?

रिपोर्ट के अनुसार, इस तकनीक का परीक्षण जब टेस्टोस्टेरोन के कारण बाल झड़ने की समस्या से जूझ रहे नर चूहों पर किया गया, तो इसके नतीजे बेहद उत्साहजनक रहे:

जिन चूहों को किसी भी तरह का ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, उनके मुंडवाए गए हिस्से पर 28 दिनों के भीतर केवल 1% बाल ही वापस उग सके.

जिन चूहों पर सिर्फ इस बायोइलेक्ट्रॉनिक कंघी के जरिए इलेक्ट्रोस्टिमुलेशन का उपयोग किया गया, उनके बालों की ग्रोथ लगभग 40% तक बढ़ गई.

जिन चूहों को इस इलेक्ट्रिक कंघी के साथ-साथ बाल बढ़ाने वाली पारंपरिक दवाइयां जैसे फिनास्टराइड और मिनोक्सिडिल दी गईं, उनमें बालों की रीग्रोथ क्रमशः 50% और 70% तक दर्ज की गई.

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