Arrest and Criminal Case Rules: भारत में लोकतंत्र को सबसे ऊपर रखा जाता है और कानून सभी के लिए बराबर होता है. लेकिन भारत में दो लोग ऐसे हैं, जिनको न तो गिरफ्तार किया जा सकता है और न ही उनके ऊपर किसी भी तरह से मुकदमा चलाया जा सकता है. ये दोनों शख्स संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग होते हैं. दरअसल भारतीय संविधान ने इन दोनों पदों की गरिमा को बनाए रखने के लिए यह विशेष कानूनी सुरक्षा प्रदान की है. आइए जानें कि वे कौन लोग हैं और उनको कौन से विशेषाधिकार मिले हैं.

किसे और किस कानून के तहत मिली सुरक्षा?

भारतीय संविधान के भाग 19 के तहत आने वाला ार्टिकल 361 देश के दो सबसे प्रमुख संवैधानिक पदों- भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों को विशेष कानूनी छूट देते हैं. संविधान निर्माताओं ने यह व्यवस्था इसलिए तैयार की थी ताकि देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे व्यक्ति बिना किसी राजनीतिक दबाव, डर या कानूनी उलझन के अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निष्पक्षता से पालन कर सकें. यह सुरक्षा कवच केवल उनके पद पर बने रहने यानी कार्यकाल के दौरान ही प्रभावी रहता है.

राष्ट्रपति को क्या विशेषाधिकार मिले?

राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक और सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है. राष्ट्रपति को अनुच्छेद 361 के तहत पूर्ण आपराधिक संरक्षण प्राप्त है. जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन है, तब तक देश की कोई भी अदालत उनके खिलाफ गिरफ्तारी या जेल भेजने का आदेश जारी नहीं कर सकती है.

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इसके अलावा, उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी थाने या अदालत में उनके खिलाफ कोई नई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है और न ही पहले से चल रहे किसी भी आपराधिक मामले को आगे बढ़ाया जा सकता है. यदि राष्ट्रपति पर किसी गंभीर आरोप में कानूनी कार्रवाई करना अनिवार्य हो जाए, तो पहले संसद में महाभियोग की प्रक्रिया के जरिए उन्हें पद से हटाना जरूरी होता है.

राज्यपालों को प्राप्त है समान सुरक्षा का अधिकार

राष्ट्रपति की तरह ही राज्यों के राज्यपालों को भी अनुच्छेद 361 के अंतर्गत यही कानूनी संरक्षण मिला है. अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी राज्यपाल को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है और न ही किसी अदालत से उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो सकता है. राज्यपाल के पद पर रहते हुए उन पर कोई सीधा आपराधिक मुकदमा भी दर्ज नहीं किया जा सकता है. हालांकि, यह छूट हमेशा के लिए नहीं होती है, जैसे ही राज्यपाल का कार्यकाल समाप्त होता है या वे अपना पद छोड़ देते हैं, उसके बाद उनके खिलाफ कानून के अनुसार सामान्य नागरिक की तरह कार्रवाई की जा सकती है.

राष्ट्रपति या राज्यपाल को नहीं तलब कर सकती कोई कोर्ट

अनुच्छेद 361 का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों का पालन करते हुए जो भी फैसले लेते हैं या कार्य करते हैं, उसके लिए वे देश की किसी भी अदालत के प्रति सीधे तौर पर जवाबदेह नहीं होते हैं. किसी भी कोर्ट में उन्हें व्यक्तिगत रूप से तलब नहीं किया जा सकता है और न ही उनके आधिकारिक फैसलों पर उनसे कोई सवाल-जवाब किया जा सकता है. हालांकि, यदि संसद या विधानसभा राष्ट्रपति के आचरण की जांच के लिए कोई विशेष निकाय या न्यायाधिकरण नियुक्त करती है, तो वहां उनके कार्यों की समीक्षा जरूर की जा सकती है.

सिविल मामलों में राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए नियम

आपराधिक मामलों में जहां राष्ट्रपति और राज्यपाल को पूर्ण छूट मिली रहती है, वहीं दीवानी यानी सिविल मामलों (जैसे संपत्ति या पैसों के लेन-देन से जुड़े विवाद) में नियम थोड़े अलग होते हैं. संविधान के अनुसार, पद पर रहते हुए किसी व्यक्तिगत मामले को लेकर राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ सिविल मुकदमा दायर किया जा सकता है, लेकिन इसकी एक सख्त शर्त है. ऐसा कोई भी मुकदमा दाखिल करने से कम से कम दो महीने पहले उन्हें लिखित रूप में एक आधिकारिक नोटिस देना अनिवार्य होता है, जिसमें मुकदमे की वजह, शिकायतकर्ता का नाम और अन्य जरूरी विवरण स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए.

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