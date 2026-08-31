प्रलय में भी कैसे बचा नेपाल का यह मकान? विज्ञान से समझें मजबूती का राज

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नेपाल बाढ़ में सब नष्ट, पर एक घर सुरक्षित बचा रहा।

यह घर प्रबलित कंक्रीट फ्रेम और स्टील रीबार से बना था।

ऊँची जगह, सघन आकार ने मलबे के बहाव का सामना किया।

Nepal Floods: नेपाल में हाल ही में आई आपदा ने तबाही के मंजर छोड़े हैं. जबरदस्त बाढ़ और मलबे ने घर, सड़क और पुलों को बहा दिया है. इस तबाही के बीच एक दो मंजिले घर में सबका ध्यान खींचा है क्योंकि आसपास की इमारतें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी लेकिन यह घर खड़ा रहा. हैरानी की बात यह है कि इस घर ने इसमें रहने वाले लोगों की भी सुरक्षा की. हालांकि इसका बच जाना किसी चमत्कार जैसा लग सकता है लेकिन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और घर की लोकेशन से वैज्ञानिक रूप से समझाया जा सकता है कि इसने इतनी जबरदस्त ताकतों का सामना कैसे किया.

हिमालयी क्षेत्रों के पारंपरिक घर कमजोर क्यों होते हैं?

हिमालय की घाटियों में कई पारंपरिक घर बिना मजबूती वाले पत्थर के काम से बनाए जाते हैं. ऐसी इमारतें वर्टिकल लोड को संभालने में ठीक-ठाक काम करती हैं. परेशानी तब होती है जब इमारत पर जबरदस्त लेटरल फोर्स यानी कि अगल-बगल से लगने वाली ताकत का असर होता है. तेजी से बहता बाढ़ का पानी, मिट्टी, पत्थर और बड़े मलबे की चीजें दीवारों को साइड से धक्का दे सकती हैं. बिना मजबूती वाले पत्थर के काम में इन ताकतों का सामना करने की क्षमता सीमित होती है. इससे दीवारें चटक सकती हैं या फिर गिर सकती है और छतें अंदर की तरफ गिर सकती हैं.





रीइन्फोर्सड कंक्रीट फ्रेम ने फर्क पैदा किया

बचे हुए घर में एक अहम स्ट्रक्चरल फायदा दिखता है. मजबूत कॉलम और बीम से बना रिइंफोर्सड कंक्रीट फ्रेम. स्ट्रक्चरल मजबूती के लिए पूरी तरह पत्थर की दीवार पर निर्भर रहने के बजाय इमारत का मुख्य भार संभालने वाला सिस्टम रिइंफोर्सड कंक्रीट से बना था.

इस तरह का निर्माण एक मजबूत स्ट्रक्चरल ढांचा देता है. यह अलग-अलग दिशाओं से आने वाली ताकतों को झेल सकता है. जब मलबे का जबरदस्त बहाव इमारत से टकराया तो फ्रेम ने उस ताकत का ज्यादातर हिस्सा सोख लिया और बांट दिया. बजाय इसके कि अलग-अलग दीवारों पर पूरा झटका पड़े.





स्टील रीइन्फोर्समेंट ने कैसे मदद की?

रीइन्फोर्समेंट कंक्रीट की इमारत के अंदर स्टील रीइन्फोर्समेंट बार का एक नेटवर्क होता है. इसे आमतौर पर रीबर कहा जाता है. यह स्टील की छड़ें कॉलम, बीम और नींव को जोड़ती हैं. इससे इमारत के अलग-अलग हिस्से एक ही स्ट्रक्चरल सिस्टम के तौर पर मिलकर काम कर पाते हैं.

कंक्रीट दबाव झेलने में काफी मजबूत होता है. इसी के साथ स्टील खिंचाव झेलने में अच्छा काम करता है. इन दोनों को मिलाने से एक ऐसा ढांचा बनता है जो साधारण बिना मजबूती वाले पत्थर के काम की तुलना में काफी ज्यादा ताकत को झेल सकता है.



जब मलबे का बहाव घर से टकराया तो रीइन्फोर्समेंट फ्रेम ने उससे पैदा हुई ताकत को कॉलम और नींव के जरिए जमीन तक पहुंचाने में मदद की. ताकत को इस तरह आगे बढ़ाने का तरीका भूकंप और आपदा रोधी स्ट्रक्चरल डिजाइन के बुनियादी सिद्धांत में से एक है.

घर की लोकेशन भी काफी जरूरी थी

सिर्फ स्ट्रक्चरल मजबूती से ही घर के बच जाने की वजह नहीं समझी जा सकती. मलबे के बहाव के मुकाबले इसकी जगह ने भी शायद उतना ही बड़ा रोल निभाया. मलबे के बहाव का सबसे खतरनाक किस्सा अक्सर उसके मुख्य रास्ते से होकर गुजरता है. इस एरिया में सबसे बड़े पत्थर और चट्टानें जमा हो सकती हैं. ऐसा कहा जाता है कि जो घर बच गया वह इस मुख्य रास्ते से थोड़ा दूर और तुलनात्मक रूप से ऊंची जमीन पर बना था. बहाव के सबसे तेज हिस्से से ऊंचाई या फिर दूरी में थोड़ा सा फर्क भी इमारत पर सीधे पड़ने वाले जोर को काफी कम कर सकता है.

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कॉम्पैक्ट आकार ने की मदद

घर का आकार-प्रकार भी शायद इसके फायदे में रहा. क्योंकि ढांचा काफी कॉम्पैक्ट और मजबूत था इस वजह से आने वाला मलबा किसी बड़ी खुली सतह से टकराने के बजाय इसके चारों तरफ बंट सकता था.

यह वैसा ही है जैसे बहती हुई धारा में रखी कोई रुकावट बहाव को अपने किनारों की तरफ बांट देती है. हालांकि मलबे का जबरदस्त बहाव काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है, इसके बावजूद भी फ्लूइड और दानेदार बहाव की भौतिकी का वही बुनियादी सिद्धांत इस बात पर असर डाल सकता है कि कोई चीज किसी ढांचे के चारों तरफ कैसे आगे बढ़ती है.

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