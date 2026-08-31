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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकौन-कौन से देश पीएम मोदी को दे चुके सर्वोच्च सम्मान, किस पायदान पर दुनिया के नेता?

कौन-कौन से देश पीएम मोदी को दे चुके सर्वोच्च सम्मान, किस पायदान पर दुनिया के नेता?

PM Modi International Honors: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान में सर्वोच्च सम्मान दिया गया है. आइए जानते हैं कि उन्हें अब तक कितने सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 31 Aug 2026 03:08 PM (IST)
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  • पीएम मोदी को उज़्बेकिस्तान से 'दोस्लिक' सम्मान; कुल 36 हुए।
  • मोदी 36 सम्मानों के साथ अन्य वैश्विक नेताओं से अग्रणी।
  • सम्मान एशिया, यूरोप, अमेरिका सहित कई क्षेत्रों से प्राप्त।
  • मोदी को पांच खाड़ी देशों से सर्वोच्च सम्मान प्राप्त।

PM Modi International Honors: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रविवार को उज्बेकिस्तान की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव ने देश के सर्वोच्च राज्य के सम्मान 'ओली दाराजली दोस्लिक' से सम्मानित किया. उज्बेक भाषा में इस सम्मान का मतलब होता है उच्च स्तरीय मित्रता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले अंतरराष्ट्रीय सम्मानों की लंबी सूची में एक और नाम जुड़ गया है. इस पुरस्कार के साथ उन्हें मिले विदेशी नागरिक और राजकीय सम्मानों की संख्या 36 हो गई है. 

अंतरराष्ट्रीय संबंधों की सूची में पीएम मोदी सबसे आगे 

अलग-अलग देश और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से 36 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पाकर नरेंद्र मोदी ने किसी भी दूसरे भारतीय नेता की तुलना में सबसे ज्यादा विदेशी नागरिक और राजकीय सम्मान प्राप्त किए हैं. उन्हें यह नया सम्मान 30 अगस्त 2026 को उज्बेकिस्तान से मिला है. 

दुनिया के दूसरे प्रमुख नेताओं की बात करें तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ऐसे लगभग 25 सम्मान मिले हैं. इसी के साथ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लगभग 15 सम्मान मिले हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगभग 11 सम्मान मिले हैं. इन आंकड़ों से पता चलता है कि विदेशी सम्मानों के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे कई प्रमुख वैश्विक नेताओं से आगे हैं. 


कौन-कौन से देश पीएम मोदी को दे चुके सर्वोच्च सम्मान, किस पायदान पर दुनिया के नेता?

एशिया और मध्य पूर्व से सम्मान 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान का एक बड़ा हिस्सा एशियाई और मध्य पूर्वी देशों से आया है. उज्बेकिस्तान ने उन्हें ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप ऑफ द हाईएस्ट डिग्री देकर इस सूची में अपना नाम शामिल किया है. 

संयुक्त अरब अमीरात ने उन्हें ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया और सऊदी अरब ने उन्हें किंग अब्दुलअजीज सैश प्रदान किया.  इंडोनेशिया ने उन्हें बिनतांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया और फिलीस्तीन ने उन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन प्रदान किया. 

उन्हें अफगानिस्तान, मालदीव और बहरीन से भी बड़े सम्मान मिले हैं. अफगानिस्तान ने उन्हें अमीर अमानुल्लाह खान गाजी मेडल दिया और मालदीव ने उन्हें निशान इज्जुद्दीन सम्मान से नवाजा. इसी के साथ बहरीन ने उन्हें किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां से सम्मानित किया. 


कौन-कौन से देश पीएम मोदी को दे चुके सर्वोच्च सम्मान, किस पायदान पर दुनिया के नेता?

यूरोप और अमेरिका से सम्मान 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले अंतर्राष्ट्रीय सम्मान सिर्फ एशिया और मध्य पूर्व तक ही सीमित नहीं है. रूस ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान आर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया. फ्रांस ने उन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर प्रदान किया. इसी के साथ ग्रीस ने उन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया. 

संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है. स्वीडन, नॉर्वे, स्लोवाकिया और साइप्रस समेत यूरोप के कई देशों ने भी भारतीय प्रधानमंत्री को अपने-अपने देश के राजकीय या फिर नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है.

अफ्रीका, कैरेबियन और प्रशांत क्षेत्र से सम्मान 

अफ्रीका, कैरेबियन और प्रशांत क्षेत्र के कई देशों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है. नाइजीरिया, इथोपिया, घाना और नामीबिया उन अफ्रीकी देशों में शामिल हैं जिन्होंने उन्हें सम्मान दिया है. कैरेबियन और दक्षिण अमेरिका में गुयाना ने उन्हें ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया. इसी के साथ डोमिनिका ने डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर दिया. 

बारबाडोस मैं उन्हें ऑनररी आर्डर ऑफ फ्रीडम और त्रिनिदाद और टोबैगो ने आर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया. 

मिस्र ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया. इसी के साथ फिजी, पापुआ न्यू गिनी और पलाऊ ने भी उन्हें सम्मानित किया.

यह भी पढ़ेंः किर्गिस्तान के पास है सोने का खजाना, जानें इससे कितनी कमाई करता है यह देश?

खाड़ी क्षेत्र में एक अनोखा रिकॉर्ड 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहम कूटनीतिक रिकॉर्ड में एक खाड़ी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. उन्हें एकमात्र ऐसे वैश्विक नेता के तौर पर जाना जाता है जिन्हें खाड़ी क्षेत्र के 6 प्रमुख देशों में से पांच, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, ओमान और बहरीन से सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिले हैं.

खाड़ी क्षेत्र के साथ भारत के आर्थिक ऊर्जा, व्यापार और रणनीतिक संबंधों को देखते हुए यह संबंध खास तौर पर काफी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं. इन देशों में लाखों भारतीय रहते हैं और काम करते हैं. इस वजह से यह क्षेत्र भारत की विदेश नीति के लिए काफी जरूरी हो जाते हैं.

यह भी पढ़ेंः किर्गिस्तान में कौन सी करेंसी चलती है, यहां भारत के 1000 रुपये कितने?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 31 Aug 2026 03:08 PM (IST)
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