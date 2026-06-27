न सूरज की धूप, न खुला आसमान; फिर भी सदियों से जमीन के नीचे आबाद है ये खूबसूरत दुनिया

जब भी कम किसी खूबसूरत शहर की कल्पना करते हैं, तो दिमाग में चमचमाती ऊंची इमारतें, खुला आसमान और चौड़ी सड़कें शामिल होती हैं. जहां पर लोग आसानी से रह सकें, आराम से आ-जा सकें और अपने रोजमर्रा के काम कर सकें. लेकिन धरती पर कुछ ऐसी जगहें भी हैं, जहां पर इंसानों ने आसमान और खुली धरती को छोड़कर पाताल की गोद में दुनिया बसा ली है. दुनिया के अलग-अलग कोनों में ऐसी कई खूबसूरत और रहस्यमयी दुनिया धरती के अंदर है, जिसे देखने के बाद आधुनिक इंजीनियर दांतों तले उंगली दबा लें, चलिए उसके बारे में जानें.

तुर्किए का डेरिनकुयू अंडरग्राउंड सिटी

तुर्किए में डेरिनकुयू अंडरग्राउंड सिटी बनी हुई है. यह इतिहास का ऐसा पन्ना है, जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान हो सकता है. यह जमीन के अंदर एक या दो मंजिल नहीं, बल्कि कई मंजिलों तक गहराई में बसा हुआ है. जानकारों की मानें तो पुराने समय में जब भी दुश्मनों का हमला होता होगा, तो बड़ी संख्या में लोग अपनी जान बचाने के लिए इस भूमिगत शहर में छिप जाते होंगे. यहां के कमरे पत्थरों को काटकर बनाए गए हैं, जो कि छोटे लेकिन खूबसूरत हैं. इसमें पानी की सुचारु व्यवस्था, शुद्ध हवा के लिए गुप्त सुरंगें उस दौर के लोगों की बेमिसाल सूझबूझ की गवाही देती हैं.

ऑस्ट्रेलिया का कूबर पेडी

जमीन के नीचे रहने की एक खूबसूरत और दिलचस्प कहानी ऑस्ट्रेलिया के कूबर पेडी में भी देखने को मिलती है. इस इलाके में इतनी गर्मी पड़ती है कि इंसानों का जमीन की सतह पर रहना दूभर हो जाता है. इसके लिए यहां पर लोग जमीन के नीचे आशियाना बनाकर रहते हैं. आज इस जगह पर सिर्फ साधारण मकान ही नहीं, बल्कि आलीशान होटल, खूबसूरत चर्च, बड़े-बड़े कैफे और दुकानें भी जमीन के नीचे चल रहे हैं. यहां बिना एसी के भी कुदरती ठंड रहती है.

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चीन का दीक्सिया चेंग

चीन की राजधानी बीजिंग में दीक्सिया चेंग कोई प्राकृतिक गुफा नहीं, बल्कि इंसानों के लिए तैयार किया गया एक रक्षा तंत्र है. इसको शीत युद्ध में संभावित परमाणु हमले और बमबारी से लाखों नागरिकों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सरकार ने बनवाया था. उस वक्त इसके अंदर स्कूल, अस्पताल, अनाज रखने के लिए गोदाम और बड़े-बड़े हॉल तैयार किए गए थे. आज पर्यटक इसे देखने के लिए आते हैं.

कनाडा का रेसो

कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में बना रेसो प्राचीन काल नहीं, बल्कि आधुनिक वास्तुकला की प्लानिंग का नमूना है. कनाडा में सर्दियों के मौसम में इतनी ठंड और बर्फ पड़ती है कि जनजीवन रुक सा जाता है. इस समस्या से निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने पाताल में एक पूरा शहर ही बसा दिया. इस जगह के अंदर चमचमाते ऑफिस, शॉपिंग मॉल, वीआईपी होटल और मेट्रो स्टेशन सब आपस में जुड़े हुए हैं.

पोलैंड का विलिज्का साल्ट माइन

पोलैंड का विलिज्का साल्ट माइन दुनिया की सबसे पुरानी और खूबसूरत नमक की खदानों मे से एक है, जो कि अब एक पर्यटन स्थल बन गई है, जमीन के नीचे सैकड़ों फीट गहराई में फैली इस जगह पर केवल नमक की खुदाई नहीं हुई, बल्कि खदान में काम करने वाले मजदूरों और कलाकारों ने नमक की चट्टानों को तराशकर अद्भुत मूर्तियां, विशाल हॉल और चर्च तक बना डाला है. इसके लिए इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेड साइट लिस्ट में शामिल किया गया है.

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