नासा का रेड अलर्ट, तेजी से बढ़ समंदर का जलस्तर; 2050 तक डूबने की कगार पर कई मशहूर शहर

दुनियाभर में पर्यावरण बदलावों की वजह से समुद्र का जलस्तर जिस तेजी से बढ़ रहीहै, उसने वैज्ञानिकों की चिंताएं बढ़ा दी हैं. नासा की एक नई सैटेलाइट रिपोर्ट में इस संबंध में एक गंभीर रेड अलर्ट जाती किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार अगर समुद्र के बढ़ते पानी की रफ्तार को नियंत्रित नहीं किया गया, तो साल 2050 तक दुनिया के कई बेहद प्रसिद्ध तटीय शहर जलमग्न होने की कगार पर पहुंच जाएंगे. वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यह संकट भविष्य के लिए बड़ी आहट है, जिसके लिए दुनिया को अभी से ठोस कदम उठाने की जरूरत है.

तटीय इलाकों में बढ़ता जलस्तर

नासा के वैज्ञानिकों नें जो नए आंकड़े जारी किए हैं उनकी मानें तो, दुनिया के कई प्रमुख तटीय इलाकों में समुद्र का पानी करीब 30 सेंटीमीटर या उससे भी ज्यादा ऊपर उठ सकता है. देखने में यह आंकड़ा भले ही बहुत छोटा लगे, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका विनाशकारी असर देखने को मिलेगा. समुद्र का खारा पानी सीधे तटीय शहरों की रिहायशी बस्तियों के अंदर तक भरने लगेगा. इसके चलते तेज तूफानों और ऊंची समुद्री लहरों के आने की घटनाओं में तेजी आएगी, जिससे सड़कें, बंदरगाह, घर और जनजीवन पूरी तरह पानी में डूब जाएंगे.

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अमेरिका के कौन से शहर खतरे में?

इस विश्लेषण से पता चला है कि अमेरिका का पूरा गल्फ कोस्ट इलाका इस समय सबसे भीषण खतरे के मुहाने पर खड़ा है. इस क्षेत्र में आने वाले न्यू ऑरलियंस, ह्यूस्टन, टाम्पा और मोबाइल जैसे बड़े महानगर पहले से ही जलभराव और मौसमी बाढ़ की मार झेल रहे हैं. आने वाले साल में अगर समुद्र का जलस्तर इसी स्पीड से लगातार बढ़ता रहा, तो इन शहरों में बाढ़ की समस्या इतनी गंभीर हो जाएगी कि व्यापारिक क्षेत्र, रिहायशी इलाके और प्रमुख बुनियादी ढांचे महीनों तक पानी में डूबे रह सकते हैं.

फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क तक संकट ही संकट

ग्लोबल वॉर्मिग की वजह से सिर्फ गोल्फ कोस्ट ही नहीं, बल्कि फ्लोरिडा, जॉर्जिया और साउथ कैरोलाइना के तटीय क्षेत्रों का भी डूबने का खतरा है. इसके साथ-साथ नॉरफोक, न्यूयॉर्क, बोस्टन और मियामी जैसे वैश्विक महत्व के बड़े शहरों में भी हाई टाइड और अचानक आने वाली बाढ़ की घटनाएं बढ़ेंगी. दूसरी तरफ पश्चिमी तट पर स्थित लॉस एंजेलिस, सैन फ्रांसिस्को और सिएटल जैसे शहरों में जलस्तर की बढ़ोतरी थोडी कम देखने को मिलेगी, लेकि भविष्य में यहां भी चुनौती होगी.

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