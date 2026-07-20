INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजChallenger Deep: दुनिया का सबसे ऊंचा हिस्सा माउंट एवरेस्ट तो कौन-सा है सबसे डाउन पॉइंट, जानें उसकी गहराई कितनी?

Challenger Deep: दुनिया का सबसे ऊंचा हिस्सा माउंट एवरेस्ट तो कौन-सा है सबसे डाउन पॉइंट, जानें उसकी गहराई कितनी?

Challenger Deep: दुनिया के सबसे ऊंचे हिस्से के बारे में तो सब जानते हैं लेकिन आइए जानते हैं कि कौन सा हिस्सा पृथ्वी का सबसे डाउन पॉइंट है?

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 20 Jul 2026 06:57 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • यहाँ अत्यधिक दबाव, अंधेरा और निम्न तापमान है।

Challenger Deep: जब लोग पृथ्वी की चरम स्थितियों के बारे में सोचते हैं तो समुद्र तल से सबसे ऊंचे स्थान के तौर पर माउंट एवरेस्ट का नाम सबसे पहले आता है. हालांकि पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान पश्चिमी प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के काफी नीचे छिपा हुआ है. चैलेंजर डीप के नाम से जानी जाने वाली यह असाधारण जगह मारियाना ट्रेंच में स्थित है. इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है जो इस पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा स्थान बनाती है. यह ट्रेंच इतनी गहरी है कि अगर माउंट एवरेस्ट को इसके अंदर उल्टा करके रखा जाए तो भी पहाड़ की चोटी समुद्र की सतह से लगभग 2 किलोमीटर नीचे ही रहेगी.

चैलेंजर डीप मारियाना ट्रेंच के अंदर 

चैलेंजर डीप पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित पानी के नीचे की खाई, मारियाना ट्रेंच के अंदर है. टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल से बनी यह खाई लगभग 2550 किलोमीटर तक फैली हुई है. इसकी औसत चौड़ाई लगभग 69 किलोमीटर है. इसकी खड़ी संरचना इसे ग्रह की सबसे उल्लेखनीय भू वैज्ञानिक विशेषता में से एक और दुनिया के महासागर का सबसे गहरा ज्ञात हिस्सा बनाती है.

समुद्र तल से 11 किलोमीटर नीचे 

वैज्ञानिक सर्वेक्षणों ने चैलेंजर डीप की गहराई समुद्र तल से 10,900 से 10,994 मीटर या फिर लगभग 36070 फीट के बीच मापी है. यह इसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से काफी ज्यादा गहरा बनाता है. इस पैमाने को समझने के लिए माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848.86 मीटर ऊंचा है. अगर इस पहाड़ को मारियाना ट्रेंच के अंदर रखा जाए तो भी इसकी चोटी लगभग दो किलोमीटर समुद्री पानी के नीचे डूबी रहेगी.

यह भी पढ़ेंः कभी भी सीधी दिशा में क्यों नहीं बनते हाई-वे, जानें घुमावदार क्यों बनाया जाता है रास्ता?

पृथ्वी का सबसे कठोर वातावरण 

चैलेंजर डीप की स्थिति पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे चरम स्थितियों में से एक है. इस गहराई पर पानी का दबाव समुद्र तल पर महसूस किए जाने वाले वायुमंडलीय दबाव से लगभग 1000 गुना ज्यादा होता है. 

इतना ज्यादा दबाव बिना सुरक्षा वाले मानव शरीर को तुरंत कुचल देगा. यहां का वातावरण पूरी तरह से अंधेरे वाला होता है क्योंकि सूरज की रोशनी भी इतनी गहराई तक नहीं जा पाती. यहां का तापमान जमने के बिंदु के करीब रहता है जो आमतौर पर पूरे साल 1 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है.

यह भी पढ़ेंः चीन और पाकिस्तान के लिए क्यों जरूरी है बलूचिस्तान, जानें क्या है यहां फैले विद्रोह के पीछे की वजह?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 20 Jul 2026 06:57 AM (IST)
Tags :
Mariana Trench Challenger Deep Deepest Point On Earth
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Challenger Deep: दुनिया का सबसे ऊंचा हिस्सा माउंट एवरेस्ट तो कौन-सा है सबसे डाउन पॉइंट, जानें उसकी गहराई कितनी?
दुनिया का सबसे ऊंचा हिस्सा माउंट एवरेस्ट तो कौन-सा है सबसे डाउन पॉइंट, जानें उसकी गहराई कितनी?
जनरल नॉलेज
Balochistan Independence: चीन और पाकिस्तान के लिए क्यों जरूरी है बलूचिस्तान, जानें क्या है यहां फैले विद्रोह के पीछे की वजह?
चीन और पाकिस्तान के लिए क्यों जरूरी है बलूचिस्तान, जानें क्या है यहां फैले विद्रोह के पीछे की वजह?
जनरल नॉलेज
Highway Hypnosis: कभी भी सीधी दिशा में क्यों नहीं बनते हाई-वे, जानें घुमावदार क्यों बनाया जाता है रास्ता?
कभी भी सीधी दिशा में क्यों नहीं बनते हाई-वे, जानें घुमावदार क्यों बनाया जाता है रास्ता?
जनरल नॉलेज
Daylight Saving Time: क्या है डेलाइट सेविंग, आखिर अमेरिका क्यों बदलने जा रहा घड़ी की सुईयां और इसका क्या होगा असर?
क्या है डेलाइट सेविंग, आखिर अमेरिका क्यों बदलने जा रहा घड़ी की सुईयां और इसका क्या होगा असर?
Advertisement

वीडियोज

पुलिस थाने पर शराबी का कब्जा!
Hyundai Alcazar Long Term Review & E20 Petrol Mileage Test | #hyundai #alcazar #review #autolive
Nitin Gadkari Exclusive: E20 Petrol पर क्या बोले? Part 2 | #nitingadkari #e20fuel #autolive
Man Atisundar:🙈radhya से 'I love you' सुनने के लिए तड़पा Pratham, लाख कोशिशों बाद नखरे बरकरार #sbs
Bollywood News: शानदार VFX और रावण बने यश के लुक के खुलासे से 'रामायण' के ट्रेलर ने सोशल मीडिया पर मचाई 'तबाही'। (19.07.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सब कुछ रिकॉर्ड करें...', 'चलो संसद' मार्च से पहले CJP ने जारी की गाइडलाइन, प्रदर्शनकारियों से खास अपील
'सब कुछ रिकॉर्ड ...', संसद मार्च से पहले CJP ने जारी की गाइडलाइन, प्रदर्शनकारियों से खास अपील
स्पोर्ट्स
Who is Ferran Torres: 106वें मिनट में तोड़ा मेसी का सपना, कौन हैं फेरान टोरेस, जिन्होंने स्पेन को बनाया वर्ल्ड चैंपियन?
106वें मिनट में तोड़ा मेसी का सपना, कौन हैं फेरान टोरेस जिन्होंने स्पेन को बनाया वर्ल्ड चैंपियन?
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर का दावा, 'बीजेपी का हारना तय, यह चुनाव सिर्फ MLA चुनने का नहीं बल्कि...'
बांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर का दावा, 'बीजेपी का हारना तय, यह चुनाव सिर्फ MLA चुनने का नहीं बल्कि...'
इंडिया
सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के बीच महात्मा गांधी के पोते का आया रिएक्शन, बोले - 'उन्होंने उपवास का इस्तेमाल केवल...'
सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के बीच महात्मा गांधी के पोते का आया रिएक्शन, बोले - 'उन्होंने उपवास का इस्तेमाल केवल...'
ओटीटी
Lock Upp 2: 'मैंने अपना हाथ काट लिया था', हर्षद चोपड़ा ने प्यार में धोखा मिलने के बाद की थी सुसाइड करने की कोशिश
लॉक अप 2: 'मैंने अपना हाथ काट लिया था', हर्षद चोपड़ा ने प्यार में धोखा मिलने के बाद की थी सुसाइड करने की कोशिश
ऑटो
Vintage Wheels: आजादी से पहले भारत के बाजार में किस कार का था जलवा? जानिए कितनी थी उसकी कीमत
आजादी से पहले भारत के बाजार में किस कार का था जलवा? जानिए कितनी थी उसकी कीमत
ट्रेंडिंग
बीच रास्ते में खत्म हो गई EV की बैटरी, मसीहा बनकर आया सेना का जवान; महिला ने की तारीफ- वीडियो वायरल
बीच रास्ते में खत्म हो गई EV की बैटरी, मसीहा बनकर आया सेना का जवान; महिला ने की तारीफ
इंडिया
काकोली घोष NCPI की चीफ व्हिप और संदीप बंद्योपाध्याय होंगे फ्लोर लीडर, मानसून सत्र से पहले ओम बिरला ने दी मंजूरी
काकोली घोष चीफ व्हिप, संदीप बंद्योपाध्याय होंगे NCPI के फ्लोर लीडर, स्पीकर ओम बिरला ने दी मंजूरी
ENT LIVE
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर Controversy, Wardrobe Malfunction Clip हुई Viral
Jacqueline Fernandez के 'Jugni' Song पर Controversy, Wardrobe Malfunction Clip हुई Viral
ENT LIVE
The India Story Trailer ने हिला दिया! Shreyas Talpade और Kajal Aggarwal की दमदार वापसी
The India Story Trailer ने हिला दिया! Shreyas Talpade और Kajal Aggarwal की दमदार वापसी
ENT LIVE
Ramayana Trailer Launch: Bharat Mandapam में दिखा इतिहास का सबसे Grand Event, Ranbir-Yash ने बढ़ाई भव्यता
Ramayana Trailer Launch: Bharat Mandapam में दिखा इतिहास का सबसे Grand Event, Ranbir-Yash ने बढ़ाई भव्यता
ENT LIVE
Batwara Teaser Review: Sunny Deol का बदला हुआ अंदाज़ जीत लेगा दिल, Aamir Khan Productions ने बढ़ाई उम्मीदें
Batwara Teaser Review: Sunny Deol का बदला हुआ अंदाज़ जीत लेगा दिल, Aamir Khan Productions ने बढ़ाई उम्मीदें
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Apoorva Mukhija की Wild Card Entry? Yogesh Rawat की Elimination पर भी Suspense
Lock Upp 2 में Apoorva Mukhija की Wild Card Entry? Yogesh Rawat की Elimination पर भी Suspense
Embed widget