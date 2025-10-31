हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदुलारचंद की हत्या के बाद चर्चा में अनंत सिंह का मोकामा, जाने यहां कितने हिंदू और कितने मुस्लिम?

दुलारचंद की हत्या के बाद चर्चा में अनंत सिंह का मोकामा, जाने यहां कितने हिंदू और कितने मुस्लिम?

Hindu Muslim Population In Mokama: मोकामा में बीते दिन दुलारचंद यादव की हत्या के बाद इस शहर को फिर से कठघरे में खड़ा कर दिया है. चलिए जान लेते हैं कि आखिर यहां हिंदू और मुस्लिम आबादी कितनी है.

By : निधि पाल | Updated at : 31 Oct 2025 01:37 PM (IST)
बिहार की राजधानी पटना से लगभग 100 किलोमीटर दूर मोकामा में गुरुवार को चुनाव प्रचार के दौरान खून-खराबा हो गया. जन सुराज पार्टी के स्थानीय उम्मीदवार और पहले गैंगस्टर से नेता बने दुलारचंद यादव को गोली मार दी गई. पुलिस के मुताबिक, दुलारचंद यादव बिहार की राजनीति में कई बड़े नेताओं के करीबी माने जाते थे. मोकामा में उन्हें खासतौर पर लालू प्रसाद यादव का भरोसेमंद आदमी माना जाता था. घटना के वक्त वह चुनाव प्रचार कर रहे थे और उनकी हत्या का आरोप अनंत सिंह के समर्थकों पर लगा है. 

दुलारचंद और अनंत सिंह के बीच काफी पुरानी खटास रही है. 1990 में दुलारचंद ने अनंत सिंह के भाई, दिलीप सिंह के खिलाफ भी चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत नहीं पाए थे. पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच बात-बात पर बहस और जुबानी लड़ाई चल रही थी. आइए जान लेते हैंकि आखिर मोकामा में कितने हिंदू और मुस्लिम हैं.

मोकामा की आबादी का पूरा हाल

मोकामा नगर परिषद शहर में कुल 9742 परिवार रहते हैं. यहां की कुल आबादी 60,678 है, जिसमें 32,277 पुरुष और 28,401 महिलाएं हैं. यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं सिर्फ 880 हैं. यह थोड़ा चिंताजनक आंकड़ा है, खासकर तब जब बच्चों की आबादी पर नजर डालते हैं. 0-6 साल की उम्र के बच्चों की संख्या 8995 है, जिसमें 4813 लड़के और 4182 लड़कियां हैं. यानी चाइल्ड सेक्स रेश्यू केवल 869 है, जो औसत सेक्स रेशियो से भी कम है.

हिंदू-मुस्लिम आबादी कितनी?

मोकामा में हिंदू आबादी 57,243 है, जो कुल आबादी का 94.34% बनाती है. वहीं मुस्लिम आबादी सिर्फ 3,099 यानी 5.11% है. इसका मतलब शहर के ज्यादातर इलाके हिंदू बाहुल हैं, और मुस्लिम आबादी छोटी संख्या में रहती है. ये आंकड़े न सिर्फ जनसांख्यिक तथ्य बताते हैं, बल्कि शहर के सामाजिक ताने-बाने को भी उजागर करते हैं.

साक्षरता दर कितनी है?

मोकामा की साक्षरता दर 72.8% है, जो पटना जिले के औसत 70.7% से थोड़ी ज्यादा है. पुरुष साक्षरता दर 80.39% है, जबकि महिलाओं की साक्षरता 64.17% है. यह आंकड़ा दर्शाता है कि महिलाओं को शिक्षा में अभी भी पीछे रहना पड़ रहा है. बच्चों की शिक्षा और लिंग अनुपात पर यह असर डाल सकता है. 

अन्य दिलचस्प तथ्य

मोकामा सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि आंकड़ों की कहानी है. यहां हिंदू बहुलता, कम मुस्लिम आबादी, लिंग अनुपात की चुनौती और साक्षरता दर के अंतर ने इसे विशेष बना दिया है.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 31 Oct 2025 01:37 PM (IST)
