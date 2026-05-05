(Source: ECI/ABP News)
चुनाव हारने के बाद सीएम न दे इस्तीफा तो क्या होगा, क्या गवर्नर दिखा सकते हैं बाहर का रास्ता?
बंगाल चुनाव में करारी हार के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ है. लेकिन यदि कोई मुख्यमंत्री बहुमत खोने या चुनाव हारने के बाद भी स्वेच्छा से पद नहीं छोड़ता, तो संविधान राज्यपाल को असीमित शक्तियां प्रदान करता है.
- पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 207 सीटों पर जीत दर्ज की है.
- मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से चुनाव हार गई हैं.
- राज्यपाल हार के बाद मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं.
- अविश्वास प्रस्ताव से बहुमत साबित करना सीएम के लिए असंभव.
पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों ने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी को बड़ा झटका दिया है. भाजपा ने 207 सीटों के साथ प्रचंड जीत दर्ज की है, जबकि ममता बनर्जी खुद भवानीपुर से सुवेंदु अधिकारी के हाथों हार चुकी हैं. लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है, लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री हार के बावजूद कुर्सी छोड़ने को तैयार न हो, तो क्या होता है? भारतीय संविधान में राज्यपाल को ऐसी स्थिति से निपटने के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं, जो ऐसे सीएम को सत्ता को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं.
बंगाल में सत्ता का महापलटवार
पश्चिम बंगाल विधानसभा की 293 सीटों के चुनावी नतीजों ने राज्य की सियासत को पूरी तरह बदलकर रख दिया है. भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 207 सीटें जीती हैं, जो बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा है. दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस (TMC) महज 80 सीटों पर सिमट गई है. साल 2021 के मुकाबले टीएमसी को 134 सीटों का भारी नुकसान उठाना पड़ा है. भवानीपुर सीट पर सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,114 वोटों से हराकर लगातार दूसरी बार उन्हें मात दी है.
क्या राज्यपाल कर सकते हैं बर्खास्त?
भारतीय संविधान के अनुसार, मुख्यमंत्री का पद राज्यपाल के प्रसादपर्यंत यानी उनकी मर्जी तक बना रहता है. अनुच्छेद 164 स्पष्ट करता है कि राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं. यदि मुख्यमंत्री चुनाव हार गए हैं या उनकी पार्टी सदन में बहुमत खो चुकी है और फिर भी वे इस्तीफा देने में आनाकानी करते हैं, तो राज्यपाल को उन्हें पद से बर्खास्त करने का पूरा अधिकार है. राज्यपाल एक आधिकारिक आदेश जारी कर वर्तमान सरकार को तत्काल प्रभाव से भंग कर सकते हैं.
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अविश्वास प्रस्ताव और बहुमत का परीक्षण
संवैधानिक परंपराओं के तहत, अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं, तो राज्यपाल विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकते हैं. इस सत्र में बहुमत साबित करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है. चूंकि चुनाव परिणामों ने यह साफ कर दिया है कि भाजपा के पास 207 सीटें हैं और टीएमसी के पास सिर्फ 80, इसलिए ममता बनर्जी का सदन में बहुमत साबित करना नामुमकिन होगा. अविश्वास प्रस्ताव पारित होते ही मुख्यमंत्री को हर हाल में अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है.
अगर चुनाव हारने के बाद भी इस्तीफा न दे सीएम तो?
यदि मुख्यमंत्री हार के बावजूद पद पर बने रहते हैं और इस्तीफा देने से इनकार कर देते हैं, तो इसे संवैधानिक मशीनरी की विफलता माना जाता है. ऐसी विकट स्थिति में राज्यपाल केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजकर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं. एक बार राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद, राज्य की पूरी कमान सीधे तौर पर केंद्र और राज्यपाल के हाथों में आ जाती है और मुख्यमंत्री की शक्तियां शून्य हो जाती हैं.
कानूनी बाध्यता और अंतिम फैसला
मुख्यमंत्री का इस्तीफा सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक अनिवार्य संवैधानिक प्रक्रिया है. यदि हारने वाला नेता अड़ियल रवैया अपनाता है, तो राज्यपाल प्रशासनिक अधिकारियों को मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) और सचिवालय में पुराने मुख्यमंत्री के आदेशों को मानने से रोक सकते हैं. कानून की नजर में, बहुमत खोने वाला व्यक्ति शासन करने का वैध अधिकार खो चुका होता है. इसलिए, राज्यपाल की शक्तियां यह सुनिश्चित करती हैं कि लोकतंत्र की भावना बरकरार रहे और जनादेश का अपमान न हो.
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