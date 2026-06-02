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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजQueen Nzinga: संबंध बनाकर आशिक को जिंदा जला डालती थी ये रानी, रात बिताने के लिए लड़कों को करना पड़ता था युद्ध

Queen Nzinga: संबंध बनाकर आशिक को जिंदा जला डालती थी ये रानी, रात बिताने के लिए लड़कों को करना पड़ता था युद्ध

Queen Nzinga: अफ्रीका की एक रानी के बारे में यह कहानी मशहूर है कि वह पुरुषों के साथ एक रात बिताने के बाद उन्हें जिंदा जला देती थी. आइए जानते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 02 Jun 2026 04:58 PM (IST)
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  • रानी एनजिंगा ने पुर्तगाली विस्तार और दास व्यापार का विरोध किया।
  • यूरोपीय लेखकों ने रानी के निजी जीवन की सनसनीखेज कहानियाँ फैलाईं।
  • रानी के पुरुषों से जुड़े हरम और प्रेमियों को जलाने के दावे।
  • आधुनिक इतिहासकार इन दावों की सत्यता पर सवाल उठाते हैं।

Queen Nzinga: अफ्रीका इतिहास की सबसे विवादित और रहस्यमयी कहानियों में से एक रानी एनजिंगा एमबांदी से जुड़ी है. वे आज के अंगोला की एक महान योद्धा रानी थी. सदियों से यूरोपीय लेखकों और यात्रियों ने उनके निजी जीवन के बारे में चौंकाने वाली कहानी फैलाई हैं. उनका दावा है की रानी के साथ एक रात बिताने के लिए पुरुषों को जानलेवा लड़ाइयां लड़नी पड़ती थी और कथित तौर पर उसके बाद उन्हें मौत की सजा दे दी जाती थी. 

अफ्रीका की सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक 

रानी एनजिंगा एमबांदी ने 17 वीं सदी में शासन किया और अफ्रीका के पुर्तगाली औपनिवेशिक विस्तार और दास व्यापार का जोरदार विरोध करने के लिए प्रसिद्ध हुई. इतिहासकार उन्हें एक काफी ज्यादा बुद्धिमान रणनीतिकार, कूटनीतिज्ञ और सैन्य नेता के रूप में बताते हैं. आज अंगोला में उन्हें एक राष्ट्रीय नायक और प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है. उन्होंने अपने जीवन का ज्यादातर समय अपने राज्य को विदेशी नियंत्रण से बचाने में बिताया.

क्या था रानी का पुरुष हरम?

पुराने यूरोपीय रिकॉर्ड्स के मुताबिक रानी कथित तौर पर पुरुषों का एक समूह  रखती थी जिसे चिबाडोस कहा जाता था. कहानियों में यह दावा किया गया था कि इन पुरुषों को महिलाओं के कपड़े पहना कर उनसे शाही दरबार में लगभग परिचारकों या फिर साथियों की तरह सेवा करवाई जाती थी.

इतिहासकार आगाह करते हैं कि इनमें से कई किस्से विदेशी यात्रियों और लेखकों से आए थे जिनकी बात अक्सर सनसनीखेज बातों से प्रभावित होती थी. 

रानी के साथ एक रात बिताने के लिए जानलेवा युद्ध 

कुछ लेखकों ने जिनमें फ्रांसीसी लेखक मार्किस दे सादे भी शामिल थे मैं अपनी कुछ किताबों में लिखा है कि दो पुरुषों को रानी के साथ रात बिताने का अधिकार पाने के लिए आपस में लड़ने के लिए मजबूर किया जाता था. कहानियों के मुताबिक सिर्फ जीवित विजेता को ही चुना जाता था. यह कहानी पूरे यूरोप में फैली और रानी के क्रूर और खतरनाक शासक के रूप में छवि बनाने में कामयाब हुई.

प्रेमियों को जिंदा जला देने का आरोप 

सबसे चौंकाने वाला दावा यह था कि रानी के साथ रात बिताने के बाद चुने हुए पुरुष को कथित तौर पर अगली सुबह जिंदा जला दिया जाता था. ऐसा इसलिए ताकि शाही रहस्य कभी भी लोगों के सामने ना आ सके. हालांकि आधुनिक इतिहासकारों का यह कहना है कि इन दावों के वास्तव में सच होने के काफी कम प्रमाण मौजूद हैं.

यह भी पढ़ेंः भारत के इन किलों पर अब तक नहीं कर पाया कोई कब्जा, जान लीजिए इतिहास

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 02 Jun 2026 04:58 PM (IST)
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Angola Queen Nzinga African Queen
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