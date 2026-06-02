संबंध बनाकर आशिक को जिंदा जला डालती थी ये रानी, रात बिताने के लिए लड़कों को करना पड़ता था युद्ध

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom रानी एनजिंगा ने पुर्तगाली विस्तार और दास व्यापार का विरोध किया।

यूरोपीय लेखकों ने रानी के निजी जीवन की सनसनीखेज कहानियाँ फैलाईं।

रानी के पुरुषों से जुड़े हरम और प्रेमियों को जलाने के दावे।

आधुनिक इतिहासकार इन दावों की सत्यता पर सवाल उठाते हैं।

Queen Nzinga: अफ्रीका इतिहास की सबसे विवादित और रहस्यमयी कहानियों में से एक रानी एनजिंगा एमबांदी से जुड़ी है. वे आज के अंगोला की एक महान योद्धा रानी थी. सदियों से यूरोपीय लेखकों और यात्रियों ने उनके निजी जीवन के बारे में चौंकाने वाली कहानी फैलाई हैं. उनका दावा है की रानी के साथ एक रात बिताने के लिए पुरुषों को जानलेवा लड़ाइयां लड़नी पड़ती थी और कथित तौर पर उसके बाद उन्हें मौत की सजा दे दी जाती थी.

अफ्रीका की सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक

रानी एनजिंगा एमबांदी ने 17 वीं सदी में शासन किया और अफ्रीका के पुर्तगाली औपनिवेशिक विस्तार और दास व्यापार का जोरदार विरोध करने के लिए प्रसिद्ध हुई. इतिहासकार उन्हें एक काफी ज्यादा बुद्धिमान रणनीतिकार, कूटनीतिज्ञ और सैन्य नेता के रूप में बताते हैं. आज अंगोला में उन्हें एक राष्ट्रीय नायक और प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है. उन्होंने अपने जीवन का ज्यादातर समय अपने राज्य को विदेशी नियंत्रण से बचाने में बिताया.

क्या था रानी का पुरुष हरम?

पुराने यूरोपीय रिकॉर्ड्स के मुताबिक रानी कथित तौर पर पुरुषों का एक समूह रखती थी जिसे चिबाडोस कहा जाता था. कहानियों में यह दावा किया गया था कि इन पुरुषों को महिलाओं के कपड़े पहना कर उनसे शाही दरबार में लगभग परिचारकों या फिर साथियों की तरह सेवा करवाई जाती थी.

इतिहासकार आगाह करते हैं कि इनमें से कई किस्से विदेशी यात्रियों और लेखकों से आए थे जिनकी बात अक्सर सनसनीखेज बातों से प्रभावित होती थी.

रानी के साथ एक रात बिताने के लिए जानलेवा युद्ध

कुछ लेखकों ने जिनमें फ्रांसीसी लेखक मार्किस दे सादे भी शामिल थे मैं अपनी कुछ किताबों में लिखा है कि दो पुरुषों को रानी के साथ रात बिताने का अधिकार पाने के लिए आपस में लड़ने के लिए मजबूर किया जाता था. कहानियों के मुताबिक सिर्फ जीवित विजेता को ही चुना जाता था. यह कहानी पूरे यूरोप में फैली और रानी के क्रूर और खतरनाक शासक के रूप में छवि बनाने में कामयाब हुई.

प्रेमियों को जिंदा जला देने का आरोप

सबसे चौंकाने वाला दावा यह था कि रानी के साथ रात बिताने के बाद चुने हुए पुरुष को कथित तौर पर अगली सुबह जिंदा जला दिया जाता था. ऐसा इसलिए ताकि शाही रहस्य कभी भी लोगों के सामने ना आ सके. हालांकि आधुनिक इतिहासकारों का यह कहना है कि इन दावों के वास्तव में सच होने के काफी कम प्रमाण मौजूद हैं.

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