कश्मीर के ग्रेन्स और मॉल्ट्स से बनती हैं कौन-कौन सी शराब? एक नजर में देखें पूरी लिस्ट

कश्मीर के ग्रेन्स और मॉल्ट्स से बनती हैं कौन-कौन सी शराब? एक नजर में देखें पूरी लिस्ट

कश्मीर अब धीरे-धीरे प्रीमियम स्पिरिट्स की दुनिया में भी अपनी पहचान बना रहा है. कश्मीर और उससे जुड़े इलाकों में उगने वाले अनाज, शुद्ध पानी और ठंडा मौसम आज कई शराब ब्रांड की पहचान बन चुके हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 08 Jan 2026 09:23 AM (IST)
कश्मीर अपनी खूबसूरती, सेबों के बागानों और बर्फीली वादियों के लिए जाना जाता है, लेकिन अब यह इलाका धीरे-धीरे प्रीमियम स्पिरिट्स की दुनिया में भी अपनी पहचान बना रहा है. कश्मीर और उससे जुड़े इलाकों में उगने वाले अनाज, शुद्ध पानी और ठंडा मौसम आज कई शराब ब्रांड की पहचान बन चुके हैं. खासतौर पर वोदका और व्हिस्की जैसे स्पिरिट्स में कश्मीर से जुड़ा कच्चा माल जरूरी भूमिका निभा रहा है.

कश्मीर से जुड़ी लग्जरी वोदका

हाल ही में पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कैशमिर नामक एक लक्जरी वोदका लॉन्च की है, जिसे स्मॉल-बैच लग्जरी वोदका के तौर पर पेश किया गया है. यह वोदका हेरिटेज इंडियन विंटर व्हीट से तैयार की गई है, जो ऑर्गेनिक और नॉन GMO है. इसकी सबसे खास बात इसमें इस्तेमाल किया गया कश्मीर घाटी का ग्लेशियल पानी है, जो अपनी क्वालिटी और नेचुरल मिनरल्स के लिए जाना जाता है.

द स्पिरिट ऑफ कश्मीर वोदका

द स्पिरिट ऑफ कश्मीर वोदका भी कश्मीर से जुड़ी एक चर्चित वोदका है. यह ग्रेन बेस्ड वोदका हिमालयन स्प्रिंग वॉटर से बनाई जाती है. इसके कुछ वेरिएंट्स में कश्मीर के पंपोर इलाके से आने वाला केसर भी इस्तेमाल किया जाता है. इस ब्रांड की पहचान में कश्मीरी कल्चर की झलक देखने को मिलती है.

बोहो प्रीमियम ब्लेंडेड व्हिस्की

बोहो प्रीमियम ब्लेंडेड व्हिस्की में इंडियन माल्ट्स और ग्रेन स्पिरिट्स का इस्तेमाल किया जाता है. इसके कुछ हिस्सों को कश्मीर की घाटियों से भी जुड़ा हुआ बताया जाता है, जबकि इसमें इंपोर्टेड स्कॉच माल्ट्स भी शामिल है. यह ब्लेंडेड व्हिस्की इंडियन और विदेशी फ्लेवर का मिश्रण मानी जाती है.

कश्मीर में अनाज आधारित शराब की परंपरा

कश्मीर और उसके आसपास के क्षेत्रों में गेहूं, जौ, मक्का जैसे अनाज के साथ-साथ सेब और खुबानी जैसे फलों का भी इस्तेमाल शराब बनाने में होता रहा है. इन अनाजों को पहले फर्मेंट किया जाता है और फिर डिस्टीलेशन की प्रक्रिया से शराब तैयार होती है. प्योर पानी और ठंडा मौसम इन शराब को अलग पहचान देता है वहीं कश्मीर से जुड़े ब्रांड्स अपनी क्वालिटी, प्राकृतिक कच्चे माल और सीमित उत्पादन के कारण प्रीमियम सेगमेंट में रखे जाते हैं. यही वजह है कि आज कश्मीर के ग्रेन्स, मॉल्ट्स और पानी से बनी शराबें भारतीय लग्जरी स्पिरिट्स की नई पहचान बनती जा रही है.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 08 Jan 2026 09:23 AM (IST)
