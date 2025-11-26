बिहार की सियासत का जिक्र हो और लालू परिवार के बिना बात पूरी हो जाए तो ऐसा हो नहीं सकता. कई दशकों से लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार बिहार की राजनीति के लिए प्रासंगिक रहा है. भले ही हाल में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों ने राजद और लालू कुनबे के वर्चस्व को कुछ कम किया हो, लेकिन पटना की राजनीतिक धुरी इसी परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है.

हाल ही में बिहार की नव-निर्वाचित सरकार ने राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड को खाली कराने का आदेश जारी कर दिया है. यह आवास दो दशकों से लालू परिवार की सियासत का केंद्र रहा है. ऐसे में उनके परिवार की चर्चा और तेज हो गई है. चलिए जानते हैं कि लालू यादव के परिवार में कुल कितने लोग हैं और नेतागिरी की दुनिया में कौन कितना मजबूत है?

लालू यादव के परिवार में कितने लोग?

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, राजद सुप्रीमो और केंद्रीय रेल मंत्री रह चुके लालू प्रसाद यादव सूबे की सियासत का केंद्र हैं. उनके परिवार में पत्नी से लेकर बच्चे तक हैं, जिसमें ज्यादातर राजनीति में सक्रिय हैं. लालू यादव के कुनबे को देखें तों पत्नी राबड़ी देवी के अलावा उनके 9 बच्चे हैं, जिसमें 7 लड़कियां और दो बेटे- तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव शामिल हैं. इस तरह इस परिवार में कुल 11 लोग हैं. हालांकि, इस परिवार के कुछ लोग जैसे -राबड़ी देवी, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव ही राजनीति में सक्रिय हैं.

राबड़ी देवी: लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, बिहार की सियासत का एक मजबूत चेहरा हैं. वह बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं. इसके अलावा वर्तमान में बिहार विधान परिषद की सदस्य भी हैं.

मीसा भारती: लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की पहली संतान मीसा भारती राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हैं. उन्होंने 2014 में पाटिलपुत्र लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गई थीं. इसके बाद 2019 में भी उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई और फिर से हार का सामना करना पड़ा. 2024 के लोकसभा चुनाव में वह तीसरी बार राजद के टिकट पर पाटिलपुत्र से खड़ी हुईं और चुनाव जीतने में कामयाब रहीं. वर्तमान में वह लोकसभा सांसद हैं.

रोहिणी आचार्य: रोहिणी आचार्य अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी देने के बाद चर्चा में आई थीं. वह हमेशा से सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थीं और परिवार और पार्टी को लेकर पोस्ट किया करती थीं. विधानसभा चुनाव में राजद की शर्मनाक हार के बाद रोहिणी आचार्य और परिवार के बीच मतभेद सामने आए थे. इसके बाद उन्होंने खुद सामने आकर कहा था कि वह परिवार और राजनीति दोनों छोड़ रही हैं.

तेज प्रताप यादव: लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव राजनीति में सक्रिय हैं. वह विधायक और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं. हालांकि, बीते दिनों एक पारिवारिक विवाद के चलते उन्हें परिवार और पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई और विधायकी का चुनाव लड़े, जिसमें उन्हें हार मिली.

तेजस्वी यादव: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. वह न सिर्फ लालू यादव के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं, बल्कि बिहार सरकार में डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं.

