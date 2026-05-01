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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजLabour Day 2026: क्या होता है न्यूनतम वेतन, जानें 2026 में आपके राज्य में कितना है मिनिमम वेज?

Labour Day 2026: क्या होता है न्यूनतम वेतन, जानें 2026 में आपके राज्य में कितना है मिनिमम वेज?

Labour Day 2026: भारत में 2026 से लागू न्यूनतम वेतन के नए नियमों ने श्रम क्षेत्र की तस्वीर बदली है. अब नेशनल फ्लोर लेवल, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक तालमेल बिठाया गया है, जिससे मजदूरी तय करने की प्रक्रिया पारदर्शी है.

By : निधि पाल | Updated at : 01 May 2026 11:21 AM (IST)
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  • न्यूनतम वेतन अब केवल मजदूरी नहीं, बल्कि सम्मान से जीने का अधिकार है.
  • वेतन निर्धारण तीन स्तरों पर: राष्ट्रीय, केंद्रीय क्षेत्र और राज्य-वार.
  • दिल्ली में अकुशल श्रमिकों का वेतन 18,456 रुपये, राज्यों में अंतर.
  • कोड ऑन वेजेज 2019 से वेतन संरचना में पारदर्शिता, पीएफ/ग्रेच्युटी लाभ.

Labour Day 2026: मजदूरी केवल पसीना बहाने की कीमत नहीं, बल्कि सम्मान से जीने का अधिकार है. साल 2026 में भारत का मिनिमम वेज सिस्टम एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है. अब यह सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि कोड ऑन वेजेज 2019 के सख्त नियमों के साथ लागू है. दिल्ली से लेकर केरल तक और सरकारी दफ्तरों से लेकर प्राइवेट कंपनियों तक, वेतन का गणित अब बदल गया है. अगर आप नौकरीपेशा हैं या नियोक्ता, तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आपके राज्य की मिट्टी में आपकी मेहनत की न्यूनतम कीमत क्या तय की गई है.

न्यूनतम वेतन की परिभाषा और इसकी जरूरत

न्यूनतम वेतन वह आधारभूत राशि है, जिसे सरकार किसी भी श्रमिक के जीवनयापन के लिए अनिवार्य मानती है. यह वह सबसे कम वेतन है जो किसी नियोक्ता द्वारा कानूनी रूप से अपने कर्मचारी को दिया जाना चाहिए. 2026 तक भारत में इसे केवल जीवित रहने का साधन नहीं, बल्कि जीवन के स्तर को सुधारने वाले बेंचमार्क के रूप में देखा जा रहा है. इसका मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को शोषण से बचाना और उन्हें बाजार की महंगाई के अनुरूप एक सुरक्षित आय प्रदान करना है.

किस हिसाब से तय होती है मजदूरी?

भारत में अब मजदूरी का निर्धारण तीन अलग-अलग स्तरों पर किया जाता है. सबसे पहले आता है नेशनल फ्लोर लेवल, जो पूरे देश के लिए एक न्यूनतम सीमा तय करता है. इससे नीचे कोई भी राज्य अपना वेतन नहीं रख सकता है. दूसरा है सेंट्रल सेक्टर, जिसमें रेलवे, खनन, तेल क्षेत्र और सार्वजनिक उपक्रम (PSUs) शामिल हैं. यहां केंद्र सरकार सीधे दरें तय करती है. तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है स्टेट लेवल, जहां हर राज्य अपनी स्थानीय जरूरतों, महंगाई दर और जीवनयापन की लागत के हिसाब से वेतन निर्धारित करता है.

यह भी पढ़ें: Bitumen India: क्या होता है बिटुमिन, इसकी कमी से भारत के किन-किन सेक्टरों में रुक जाएगा काम?

दिल्ली और राज्यों के बीच वेतन का बड़ा अंतर

साल 2026 के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश के अलग-अलग हिस्सों में वेतन का भारी अंतर दिखाई देता है. दिल्ली इस मामले में सबसे आगे है, जहां अकुशल श्रमिकों के लिए वेतन करीब 18,456 रुपये और कुशल श्रमिकों के लिए 22,411 रुपये तक पहुंच गया है. इसके विपरीत, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में यह दरें अभी भी तुलनात्मक रूप से कम हैं, जहां बुनियादी स्तर पर करीब 8,840 रुपये दिए जा रहे हैं. यह अंतर मुख्य रूप से संबंधित राज्यों की आर्थिक स्थिति और वहां की औद्योगिक नीतियों पर निर्भर करता है.

केंद्रीय क्षेत्र में वेतन का नया बेंचमार्क

केंद्र सरकार के अधीन आने वाले विभिन्न उपक्रमों और क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी 2026 में वेतन की नई दरें प्रभावी हैं. यहां एक अकुशल श्रमिक के लिए मासिक वेतन करीब 20,358 रुपये तय किया गया है, जबकि कुशल श्रेणी के कामगारों के लिए यह राशि 24,800 रुपये के आसपास है. केंद्र द्वारा तय की गई ये दरें अक्सर राज्य सरकारों के लिए एक मार्गदर्शक का काम करती हैं, जिसके आधार पर वे अपने यहां के भत्तों और मजदूरी में संशोधन करते हैं.

राज्यवार वेतन में विविधता के पीछे का विज्ञान

अक्सर यह सवाल उठता है कि हर राज्य में सैलरी अलग क्यों होती है? इसका सीधा संबंध कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी जीवनयापन की लागत से है. उदाहरण के लिए, मुंबई या बेंगलुरु जैसे शहरों में मकान किराया, परिवहन और स्वास्थ्य सेवाएं रूरल क्षेत्रों की तुलना में महंगी हैं. इसीलिए कई राज्यों ने अपनी भौगोलिक स्थिति को जोन में बांटा है. मेट्रो शहरों (Zone I), शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों के लिए अलग-अलग वेतन दरें लागू की गई हैं, ताकि श्रमिकों की क्रय शक्ति बनी रहे.

कोड ऑन वेजेज 2019: वेतन की नई संरचना

नए नियमों के अनुसार, अब सैलरी स्ट्रक्चर को काफी पारदर्शी बना दिया गया है. सबसे बड़ा नियम यह है कि किसी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता (DA) उसकी कुल सीटीसी (Total Salary) का कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिए. कंपनियां अब वेतन को कई छोटे-छोटे अलाउंस में बांटकर बेसिक सैलरी को कम नहीं दिखा सकतीं. इस नियम का सबसे बड़ा फायदा कर्मचारियों को उनके पीएफ (PF) और ग्रेच्युटी के रूप में मिलेगा, क्योंकि ये दोनों ही बेसिक सैलरी पर आधारित होते हैं.

कानून तोड़ने पर मिलने वाली कड़ी सजा

न्यूनतम वेतन के नियमों का पालन न करना अब कंपनियों के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है. सरकार ने इसके लिए सख्त दंडात्मक प्रावधान किए हैं. अगर कोई कंपनी पहली बार दोषी पाई जाती है, तो उस पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. लेकिन यदि वही कंपनी दोबारा नियमों का उल्लंघन करती है, तो जुर्माना बढ़कर 10 लाख रुपये तक हो सकता है और संबंधित अधिकारी को जेल की सजा भी काटनी पड़ सकती है. यह सख्ती इसलिए की गई है ताकि छोटे से छोटे कामगार को भी उसका हक मिल सके.

राज्यों की ताजा स्थिति और वेतन के आंकड़े

अप्रैल 2026 के आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली 18,456 रुपये (अकुशल) और 22,411 रुपये (कुशल) के साथ उत्तर भारत में सबसे आगे है. हरियाणा ने भी 1 अप्रैल 2026 से अपने नियमों में संशोधन कर अकुशल श्रेणी के लिए 15,221 रुपये और कुशल के लिए 18,501 रुपये तय किए हैं. बिहार जैसे राज्य, जो कभी कम मजदूरी के लिए जाने जाते थे, वहां भी बड़ी बढ़ोतरी देखी गई है और अब अकुशल श्रमिक को कम से कम 11,336 रुपये मिल रहे हैं. कर्नाटक के बेंगलुरु जैसे आईटी हब (Zone I) में कुशल श्रमिकों का वेतन 18,570 रुपये तक पहुंच गया है. महाराष्ट्र और गुजरात जैसे औद्योगिक राज्यों ने भी जोन और औद्योगिक श्रेणियों के आधार पर अपने वेतन ढांचे को 13,000 से 15,000 रुपये के बीच सेट किया है, जो श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार का संकेत है.

यह भी पढ़ें: घोषणापत्र के वादे पूरे न हुए तो क्या सरकार पर कर सकते हैं केस, जानें क्या कहता है कानून?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 01 May 2026 11:21 AM (IST)
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