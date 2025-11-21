कश्मीर से कन्याकुमारी...फाइटर जेट पहले पहुंचेगा या ब्रह्मोस मिसाइल, जान लें दोनों की स्पीड?

अगर हम यह मानें कि एक जेट कश्मीर से कन्याकुमारी की दूरी लगभग साढ़े तीन घंटे में ही तय कर सकता है (हालांकि यह दूरी और समय लगभग अनुमानित हैं), तब यह जाहिर है कि जेट बहुत तेज है, लेकिन वो मिसाइल की गति तक नहीं पहुंच पाता है. इसको पहुंचने में तकरीबन डेढ़ घंटा लगेगा.