दुनिया के इस देश में सबसे पहले निकलता है चांद, वहां हो करवाचौथ तो कितनी पहले हो जाएगी पूजा?

भारत में करवाचौथ का त्योहार सभी शादीशुदा महिलाओं के लिए बेहद खास होता है. इस दिन औरतें अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं और उनकी लंबी उम्र के लिए व्रत भी रखती हैं. इसके बाद रात को पत्नियां चांद को अर्घ्य देती हैं और पति अपने हाथों से पानी पिलाकर उनका व्रत खोलते हैं. ऐसे कई बार चांद के देर से निकलने पर महिलाओं को काफी परेशानी होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक देश ऐसा भी है, जहां चांद सबसे जल्दी निकलता है. तो आइए जानते हैं कि अगर वहां करवाचौथ मनाया जाता तो औरतें कितने पहले पूजा कर पाती?

यहां निकलता है सबसे पहले चांद

दुनिया में सबसे पहले चांद उसी जगह निकलता है, जहां पर सूरज सबसे पहले डूबता है. ऐसे में सूरज सबसे पहले न्यूजीलैंड देश के पास स्थित किरिबाती आयलैंड पर दिखाई देता है और ढलता भी वहीं है, जिस कारण सबसे पहले चांद भी किरिबाती आयलैंड में ही दिखाई देता है.

किरिबाती में कितने बजे हो जाता करवाचौथ?

सबसे पहले सूरज किरिबाती में निकलता है. इसलिए ये UTC+14 टाइम जोन में आता है और दुनिया में सबसे आगे यहीं का टाइम चलता है. ऐसे में बारत के मुकाबले किरिबाती में समय 8 घंटे और 30 मिनट आगे रहता है. यानी भारत में अगर रात के 9 बजे चांद निकले तो किरिबात में उस समय अगले दिन की सुबह के 5:30 बज रहे होंगे. इस हिसाब से किरिबाती में 8 घंटे पहले ही महिलाएं करवाचौथ का व्रत पूरी कर लेतीं.

कब देखेंगी चांद को?

ऐसे में भारत और किरिबाती के टाइम गैप के मुताबिक, अगर किरिबाती में भी करवाचौथ मनाया जाता तो वहां पर महिलाओं को तकरीबन दिन के 12:30 बजे ही चांद की पूजा करनी होती (भारत के टाइम के मुताबिक). लेकिन अगर कोई ये समझें कि वहां जल्दी चांद निकल जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है. किरिबाती में समय आगे चलता है तो वहां भी महिलाओं को उतना ही समय व्रत रखना पड़ता, बस भारत ले कंपेयर करने पर ये समय जल्दी नजर आता है.

