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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजसिद्धारमैया को इस्तीफे के बाद कितनी मिलेगी पेंशन, जानें पूर्व मुख्यमंत्री को मिलने वाली सुविधाएं?

सिद्धारमैया को इस्तीफे के बाद कितनी मिलेगी पेंशन, जानें पूर्व मुख्यमंत्री को मिलने वाली सुविधाएं?

Karnataka CM Siddaramaiah Resignation: सूत्रों के मुताबिक सिद्धारमैया आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि इसके बाद उन्हें कितनी पेंशन मिलेगी.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 28 May 2026 12:43 PM (IST)
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  • मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ₹50,000 मासिक पेंशन और भत्ते के हकदार होंगे।
  • पूर्व मुख्यमंत्री को बेंगलुरु में सरकारी बंगला और गाड़ी मिलेगी।
  • सरकारी खर्च पर ड्राइवर, सहायक कर्मचारी और ईंधन की सुविधा।
  • संचार, चिकित्सा उपचार, रेल यात्रा और सुरक्षा कवर जारी रहेगा।

Karnataka CM Siddaramaiah Resignation: कर्नाटक में मुख्यमंत्री के पद को लेकर चल रहा राजनीतिक सस्पेंस अब खत्म हो गया है. सूत्रों के मुताबिक सिद्धारमैया आज इस्तीफा दे सकते हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि इस्तीफे के बाद सिद्धारमैया को कितनी पेंशन मिलेगी और साथ ही यह भी कि एक पूर्व मुख्यमंत्री को क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं.

सिद्धारमैया की मासिक पेंशन 

मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सिद्धारमैया "कर्नाटक विधानमंडल वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम" के प्रावधानों के तहत ₹50,000 की मासिक पेंशन के हकदार होंगे. पेंशन की तय राशि के अलावा उन्हें महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा. इसे सरकार द्वारा समय-समय पर महंगाई और दूसरे वित्तीय कारकों के आधार पर संशोधित किया जाएगा. 

आजीवन सरकारी सुविधाएं

कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भी कई आजीवन सुविधाओं और आधिकारिक लाभों के हकदार होते हैं. यह सुविधा पूर्व राज्य नेताओं द्वारा संभाले गए पद से जुड़ी गरिमा और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए डिजाइन की गई है. 

आधिकारिक सरकारी बंगला 

एक पूर्व मुख्यमंत्री को दिए जाने वाले सबसे खास अधिकारों में से एक सरकारी आवास है. सिद्धारमैया को बेंगलुरु में एक सरकारी बंगला दिया जाएगा. अगर वह आधिकारिक आवास में नहीं रहने का ऑप्शन चुनते हैं तो सरकार उन्हें इसके बदले मकान किराया भत्ता प्रदान कर सकती है. 

ड्राइवर वाली गाड़ी और मुफ्त ईंधन 

राज्य सरकार एक ड्राइवर के साथ-साथ एक आधिकारिक गाड़ी भी देती है. गाड़ी की सुविधा के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री को सरकार द्वारा भुगतान किए जाने वाला एक निश्चित मासिक ईंधन कोटा भी मिलता है. इससे यह पक्का होता है कि उनके पूरे जीवन काल में आधिकारिक परिवहन खर्चों का वहन होता रहे.

इन सबके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित सहायक कर्मचारी के भी हकदार होते हैं. इसमें ड्राइवर, घरेलू सहायक, कार्यालय सहायक, रसोइया और निजी सहायक जैसे कर्मचारी शामिल होते हैं. 

मुफ्त टेलीफोन, इंटरनेट और संचार सुविधा 

कर्नाटक सरकार पूर्व मुख्यमंत्री के लिए संचार सेवाओं का खर्च भी उठाती है. इसमें मुफ्त लैंडलाइन टेलीफोन सेवा के साथ-साथ आवास और कार्यालय से संबंधित कार्य के लिए इंटरनेट सुविधा शामिल है. 

पद छोड़ने के बाद भी सुरक्षा कवर जारी रहेगा

एक वरिष्ठ राजनीतिक नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर सिद्धारमैया को खतरे की आशंका के आकलन के आधार पर सरकारी सुरक्षा मिलती रहेगी. उनकी सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी, निजी सुरक्षा अधिकारी और आवास पर तैनात गार्ड्स आगे भी तैनात रह सकते हैं.

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मुफ्त चिकित्सा उपचार 

पूर्व मुख्यमंत्री और उन पर आश्रित परिवार के सदस्य मुफ्त चिकित्सा उपचार के हकदार होते हैं. यह लाभ सरकारी अस्पताल में और कुछ खास मामलों में चुनिंदा निजी अस्पतालों में भी लागू होते हैं. सरकार आधिकारिक नियम के तहत चिकित्सा खर्च की भरपाई की सुविधा भी देती है. 

मुफ्त रेल यात्रा 

सिद्धारमैया को मुफ्त रेल यात्रा की सुविधा भी मिलेगी. नियम के तहत एक  पूर्व मुख्यमंत्री और उनके साथ एक साथी भारतीय रेल पर मुफ्त यात्रा पास के हकदार होते हैं. इसमें पूरे देश में फर्स्ट क्लास या फिर एसी श्रेणी की यात्रा शामिल है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 28 May 2026 12:43 PM (IST)
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