Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदेश का पहला जियोसिंक्रोनस/जियो-इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च, पहले कैसे होती थी इमेजिंग?

देश का पहला जियोसिंक्रोनस/जियो-इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च, पहले कैसे होती थी इमेजिंग?

भारत ने 36,000 किमी की ऊंचाई पर देश का पहला जियो-इमेजिंग सैटेलाइट EOS-05 सफलतापूर्वक स्थापित किया है. इससे अब विदेशी डेटा पर खर्च बंद होगा और भारत अपनी सीमाओं, मौसम व आपदाओं पर लगातार नजर रख सकेगा.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 05 Sep 2026 11:18 AM (IST)
Preferred Sources

भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अपने नए जियो-इमेजिंग सैटेलाइट EOS-05 का सफल प्रक्षेपण कर देश की निगरानी क्षमताओं को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है. 36 हजार किलोमीटर की ऊंचाई से पृथ्वी के घूर्णन के साथ तालमेल बिठाकर काम करने वाला यह देश का पहला जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट है. इस उपलब्धि के साथ ही अब भारत अपनी सीमाओं, मौसम और प्राकृतिक आपदाओं पर 24 घंटे लगातार पैनी नजर रखने में पूरी तरह सक्षम हो गया है. चलिए जानें कि इसके पहले कैसे इमेजिंग होते हैं.

अंतरिक्ष में भारत की नई कामयाबी

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने गुरुवार तड़के 2:55 बजे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से EOS-05 उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया. यह प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से 107वां और जीएसएलवी रॉकेट का 19वां मिशन था. 2300 किलोग्राम से अधिक वजनी यह सैटेलाइट जीएसएलवी द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया अब तक का सबसे भारी पेलोड है. प्रक्षेपण के बाद उपग्रह को उसकी निर्धारित जियोसिंक्रोनस कक्षा में स्थापित कर दिया गया है.

पहले किस तरीके से इमेजिंग होती थी?

EOS-05 के प्रक्षेपण से पहले भारत को रिमोट-सेंसिंग डेटा के लिए विदेशी देशों और उनकी अंतरिक्ष एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ता था. वर्ष 1972 में अमेरिकी संस्था नासा द्वारा पहला लैंडसैट (LANDSAT) सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा गया था. भारत ने वर्ष 1979 में हैदराबाद में अपना पहला लैंडसैट डेटा रिसीविंग स्टेशन स्थापित किया. इसके जरिए अमेरिकी उपग्रहों से मिलने वाली तस्वीरों को भारत में सीधे रिसीव और प्रोसेस किया जाता था. इसके अलावा फ्रांस के स्पॉट (SPOT) और अन्य विदेशी रिमोट-सेंसिंग उपग्रहों से भी आंकड़े हासिल किए जाते थे.

यह भी पढ़ें: कितने सैटेलाइट से भारत पर नजर रखता है पाकिस्तान? आंकड़ा जान उड़ेंगे होश


देश का पहला जियोसिंक्रोनस/जियो-इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च, पहले कैसे होती थी इमेजिंग?

विदेशी सैटेलाइट डेटा की भारी कीमत चुकानी पड़ती थी

विदेशी सैटेलाइट्स से तस्वीरें और आंकड़े हासिल करना आर्थिक रूप से काफी खर्चीला था. 1990 के दशक में लैंडसैट के एक थिमैटिक मैपर (TM) सीन के लिए लगभग 4,400 डॉलर का भुगतान करना पड़ता था. फ्रांस के स्पॉट सैटेलाइट से डेटा हासिल करने के लिए अलग से एक्विजिशन और प्रोग्रामिंग शुल्क देना होता था. इसके साथ ही एनआरएसए (नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी) को अमेरिका को हर साल सालाना एक्सेस फीस का भी भुगतान करना पड़ता था, जिससे देश के बजट पर बड़ा बोझ पड़ता था.

जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट की खासियत

जियोसिंक्रोनस कक्षा पृथ्वी की सतह से लगभग 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है. इस कक्षा में उपग्रह पृथ्वी की घूर्णन गति के साथ 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करता है. इस वजह से यह जमीन से देखने पर हमेशा एक ही जगह पर स्थिर नजर आता है. इसके विपरीत लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO), जो 2,000 किमी से कम ऊंचाई पर होती है, में सैटेलाइट तेजी से चक्कर लगाते हैं और किसी एक विशेष इलाके के ऊपर बहुत कम समय के लिए ही रह पाते हैं.

वास्तविक समय में रणनीतिक निगरानी

जियोसिंक्रोनस कक्षा में रहने के कारण EOS-05 पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और आसपास के विशाल समुद्री इलाके पर लगातार नजर रखेगा. इससे भारत-पाकिस्तान और भारत-चीन सीमा जैसे बेहद संवेदनशील और रणनीतिक इलाकों की हर पल की गतिविधि पर 24 घंटे निगरानी संभव हो सकेगी. अब भारत को सीमाओं पर किसी भी बदलाव या गतिविधि की जानकारी के लिए विदेशी डेटा का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वास्तविक समय में जानकारी प्राप्त होगी.

मौसम और प्राकृतिक आपदाओं पर तुरंत अपडेट

EOS-05 से मिलने वाला निरंतर डेटा देश में प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन में क्रांतिकारी साबित होगा. चक्रवात, अचानक होने वाली भारी बारिश, बाढ़, भूस्खलन और जंगलों की आग जैसी घटनाओं की पहले से पहचान, निरंतर ट्रैकिंग और नुकसान का तुरंत सटीक आकलन करना अब बेहद आसान हो जाएगा. आपदा के समय राहत और बचाव कार्यों को सही दिशा में संचालित करने के लिए यह उपग्रह जीवन रक्षक की भूमिका निभाएगा.

उन्नत इमेजर तकनीक और उच्च रिजॉल्यूशन

इस सैटेलाइट में दो बेहद खास और उन्नत मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजर कैमरे लगाए गए हैं. ये कैमरे साधारण दृश्य प्रकाश के अलावा अदृश्य प्रकाश तरंगों में भी तस्वीरें लेने में सक्षम हैं. इससे जमीन की बनावट, पानी के स्रोतों, वनस्पति के फैलाव और पर्यावरण में हो रहे बदलावों की सटीक जानकारी मिलेगी. इसके एक इमेजर का रिजॉल्यूशन 42 मीटर प्रति पिक्सल है, जिसका मतलब है कि यह जमीन के 42×42 मीटर के क्षेत्र का विस्तृत डेटा प्रदान कर सकता है.


देश का पहला जियोसिंक्रोनस/जियो-इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च, पहले कैसे होती थी इमेजिंग?

हाइपरस्पेक्ट्रल तकनीक से दुनिया में अनोखा कदम

EOS-05 अपनी तरह का बेहद अनोखा और जटिल उपग्रह है. यह विजिबल, इन्फ्रारेड, मल्टीस्पेक्ट्रल और हाइपरस्पेक्ट्रल जैसे कई स्पेक्ट्रम बैंड्स में तस्वीरें ले सकता है. भूस्थिर कक्षा में हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग तकनीक प्रदान करने वाला यह दुनिया का पहला उपग्रह है. हाइपरस्पेक्ट्रल तकनीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के प्रकाश को सैकड़ों बारीक वेवलेंथ बैंड में बांटकर अध्ययन करती है, जिससे किसी वस्तु या पदार्थ की आणविक स्तर पर पहचान संभव हो पाती है.

यह भी पढ़ें: क्या अब भी गुलाम बन सकता है कोई देश, इसे रोकने के क्या हैं नियम?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 05 Sep 2026 11:18 AM (IST)
Tags :
Eos05 Geosynchronous Imaging Satellite
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
क्या अब भी गुलाम बन सकता है कोई देश, इसे रोकने के क्या हैं नियम?
क्या अब भी गुलाम बन सकता है कोई देश, इसे रोकने के क्या हैं नियम?
जनरल नॉलेज
कनॉट प्लेस से पहले देश के इन शहरों में लागू है No-Vehicle Rule, देखें लिस्ट
कनॉट प्लेस से पहले देश के इन शहरों में लागू है No-Vehicle Rule, देखें लिस्ट
जनरल नॉलेज
दुनिया में कौन तय करता है Crude Oil के दाम, इसमें ईरान का कितना रोल?
दुनिया में कौन तय करता है Crude Oil के दाम, इसमें ईरान का कितना रोल?
जनरल नॉलेज
सामाजिक कलंक बनीं इन बीमारियों पर सरकारें सख्त, गोवा ने उठाया बड़ा कदम
सामाजिक कलंक बनीं इन बीमारियों पर सरकारें सख्त, गोवा ने उठाया बड़ा कदम
Advertisement

वीडियोज

NEPAL FLASH FLOOD UPDATE: नेपाल में नई चेतावनी डराने वाली... ABPLIVE
Sansani: पापा की ठग परियों का 'जबरा गैंग' ! Crime News
Janhit With Chitra Tripathi: Aniruddhacharya के बिगड़े बोल.. दिया हिंदू- मु्स्लिम पर ज्ञान !
Tamilnadu Road Accident: टर्न लेते वक्त हादसा, चार बहनों का आखिरी सफर! Viral Video
Nishu Azad Controversy: निशु का आरोपी गिरफ्तार..अब होगी 'स्वतंत्र' जांच!।Janhit With Chitra Tripathi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्यों चूक रहा US का निशाना? ईरान में घरों पर कैसे गिरे बम, पूरी स्टोरी
क्यों चूक रहा US का निशाना? ईरान में घरों पर कैसे गिरे बम, पूरी स्टोरी
बिहार
बिहार में CBI जांच पर नई पाबंदी, लेनी होगी राज्य सरकार की मंजूरी
बिहार में CBI जांच पर नई पाबंदी, लेनी होगी राज्य सरकार की मंजूरी
क्रिकेट
'गंभीर के फेवरेट प्लेयर वापस आ गए...', पूर्व क्रिकेटर ने भारतीय कोच पर कसा तंज
'गंभीर के फेवरेट प्लेयर वापस आ गए', पूर्व क्रिकेटर ने भारतीय कोच पर कसा तंज
बॉलीवुड
82 करोड़ कमा चुकी 'हनुमान अंश' को OTT प्लेटफॉ़र्म ने कर दिया था रिजेक्ट, डायरेक्टर का खुलासा
'हनुमान अंश' को ओटीटी प्लेटफॉ़र्म ने कर दिया था रिजेक्ट, डायरेक्टर का खुलासा
महाराष्ट्र
आमिर खान को धमकी से लेकर लॉरेंस बिश्नोई तक, मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा
आमिर खान को धमकी से लेकर लॉरेंस बिश्नोई तक, मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा
इंडिया
‘शुद्धिकरण’ विवाद के बीच हल्द्वानी जाएंगे नितिन नवीन, चुनाव से BJP का क्या है प्लान?
‘शुद्धिकरण’ विवाद के बीच हल्द्वानी जाएंगे नितिन नवीन, चुनाव से BJP का क्या है प्लान?
Home Tips
Kitchen Tips: तड़का लगाते ही जल जाते हैं मसाले? शेफ से जानें ये 1 सीक्रेट
तड़का लगाते ही जल जाते हैं मसाले? शेफ से जानें ये 1 सीक्रेट
ट्रेंडिंग
पत्नी या वोडाफोन का पिल्ला... मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले से यूजर्स क्यों खफा?
पत्नी या वोडाफोन का पिल्ला... मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले से यूजर्स क्यों खफा?
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget