कितने सैटेलाइट से भारत पर नजर रखता है पाकिस्तान? आंकड़ा जान उड़ेंगे होश

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom EOS-05 त्वरित इमेजिंग से आपदा प्रबंधन में मदद करेगा।

Pakistan Satellites: पाकिस्तान ने चीन की बड़ी मदद से अपनी अंतरिक्ष-आधारित निगरानी क्षमताओं को तेज किया है. इसी के साथ भारत भी अपने सैटेलाइट आधारित निगरानी नेटवर्क का विस्तार कर रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जनवरी 2025 पर अप्रैल 2026 के बीच 6 नए पृथ्वी अवलोकन और निगरानी सैटेलाइट तैनात किए हैं. ऐसा कहा जा रहा है कि इन सैटेलाइट को तस्वीर और रिमोट सेंसिंग डेटा इकट्ठा करने के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें भारत की सीमाओं के पास के इलाकों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है.

पाकिस्तान का बढ़ता सैटेलाइट नेटवर्क

पाकिस्तान की हालिया अंतरिक्ष गतिविधि उसके सैटेलाइट प्रोग्राम में एक बड़ी तेजी को दर्शाती है. बताए गए सभी 6 सैटेलाइट चीन के सहयोग से लॉन्च किए गए थे. इससे पाकिस्तान को एडवांस अंतरिक्ष-आधारित अवलोकन क्षमता मिली. ऐसा कहा जाता है कि ये सैटेलाइट ऑप्टिकल इमेजिंग, हाइपरस्पेक्ट्रेल इमेजिंग और रिमोट सेंसिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे सिस्टम जमीन की बनावट, बुनियादी ढांचे और जमीन पर होने वाले बदलावों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं.





भारत के उत्तरी क्षेत्रों पर ध्यान

रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान की सैटेलाइट निगरानी मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर और उत्तरी भारत पर केंद्रित है. इसका मकसद संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों के पास सैन्य तैनाती, बुनियादी ढांचे के विकास और गतिविधि पर नजर रखना है. इस घटनाक्रम के रणनीतिक मायने हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि सैटलाइट इमेजिंग से किसी इलाके में विमान या कर्मियों को भौतिक रूप से भेजे बिना जानकारी मिल सकती है.

अंतरिक्ष में भारत की तीसरी आंख

भारत भी अपनी अंतरिक्ष-आधारित निगरानी क्षमता को मजबूत कर रहा है. इसरो ने 4 सितंबर 2026 को EOS-05 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया और इसे भारत का अपनी तरह का पहला जिओ इमेजिंग सैटेलाइट बताया. बताया जाता है कि यह सैटेलाइट लगभग 36000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिससे पृथ्वी के घूमने के दौरान भी यह किसी खास क्षेत्र के ऊपर स्थिर दिखाई देता है.

36000 किलोमीटर की कक्षा क्यों जरूरी है?

ज्यादातर पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट निचली कक्षा में ग्रहों के चारों तरफ घूमते हैं. किसी खास जगह के ऊपर से गुजरने के बाद उन्हें इस इलाके में वापस आने से पहले एक और कक्षिय चक्र को पूरा करना पड़ता है. जियोस्टेशनरी कक्षा में स्थित सैटेलाइट अलग-अलग तरह से काम करती है. क्योंकि यह पृथ्वी की घूमने की रफ्तार के साथ ही घूमता है, इस वजह से यह लगभग उसी क्षेत्र के ऊपर स्थिर दिखाई देता है.

इससे इसके उपकरण बार-बार उसी बड़े क्षेत्र का अवलोकन कर पाते हैं, बजाए इसके कि अगले चक्कर का कई दिनों तक इंतजार करना पड़े.





बार-बार इमेजिंग करना इसका मुख्य फायदा

EOS-05 देश की नई तस्वीर लगभग 30 मिनट के अंतराल पर ले सकता है, जबकि किसी खास इलाके की टारगेट निगरानी लगभग 5 मिनट के अंतराल पर की जा सकती है. इस तरह बार-बार निगरानी ना सिर्फ रक्षा और सीमा की निगरानी के लिए बल्कि आम लोगों से जुड़े कामों के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकती है.

प्राकृतिक आपदाओं के समय मदद

आपातकालीन स्थिति में लगातार सैटेलाइट से निगरानी काफी काम की साबित हो सकती है. अगर किसी खास इलाके में बाढ़, चक्रवात या फिर जंगल की आग जैसी स्थिति बनती है तो बार-बार मिलने वाली तस्वीर से अधिकारियों को इस बात को समझने में मदद मिल सकती है की हालात कितनी तेजी से बदल रहे हैं. यह जानकारी लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचने, बचाव कार्य, बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान का आकलन करने और आपातकालीन योजना बनाने जैसे फैसलों में मदद कर सकती है.

अंतरिक्ष में बढ़ती प्रतिस्पर्धा

ऊपर बताई गई बातें दिखाती हैं कि कैसे सैटेलाइट आधुनिक राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रम काफी जरूरी हिस्सा बन गए हैं. चीन के साथ पाकिस्तान का बढ़ता सहयोग उसकी निगरानी क्षमताओं को बढ़ा रहा है. इसी के साथ भारत भी साथ-साथ अपने खुद के ज्यादा एडवांस सिस्टम विकसित कर रहा है. इस वजह से यह मुकाबला अब सिर्फ सैनिक, विमान और जमीन से निगरानी करने तक ही सीमित नहीं रह गया है.

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