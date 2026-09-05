Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या अब भी गुलाम बन सकता है कोई देश, इसे रोकने के क्या हैं नियम?

क्या अब भी गुलाम बन सकता है कोई देश, इसे रोकने के क्या हैं नियम?

आज के समय में सैन्य बल से किसी देश को सीधा गुलाम बनाना बेहद कठिन है, लेकिन कर्ज और तकनीकी निर्भरता से अप्रत्यक्ष गुलामी संभव है. इससे बचाव के लिए कई नियम बनाए गए हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 05 Sep 2026 10:19 AM (IST)
Preferred Sources

आज के वैश्विक दौर में क्या कोई देश दोबारा पराधीन हो सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जो दुनिया भर के लोगों के मन में बार-बार कौतूहल पैदा करता है. 18वीं या 19वीं सदी की तरह अब सेना भेजकर किसी देश पर सीधे तौर पर कब्जा करना और उसे अपना उपनिवेश बना लेना लगभग नामुमकिन हो गया है. हालांकि, आधुनिक दौर में गुलामी का रूप पूरी तरह बदल चुका है. अब देश बंदूकों से नहीं, बल्कि कर्ज, तकनीक, डेटा नियंत्रण और आर्थिक दबाव के जरिए प्रभावित किए जाते हैं.

आधुनिक दौर में गुलामी का बदलता रूप

इतिहास के पन्नों को पलटें तो पहले के दौर में एक देश दूसरे देश पर सैन्य बल का इस्तेमाल करके कब्जा जमा लेता था. लेकिन आज के समय में सीधे तौर पर आक्रमण करके किसी की जमीन छीन लेना अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के खिलाफ है. आधुनिक युग में कोई देश सीधे गुलाम न बनकर अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे शक्तिशाली राष्ट्रों पर निर्भर हो जाता है. जब कोई राष्ट्र अपने बड़े फैसलों के लिए दूसरों का मुंह ताकने लगे, तो उसकी आजादी पर अनकहा खतरा मंडराने लगता है.

आर्थिक कर्ज जाल का बढ़ता खतरा

मौजूदा समय में किसी देश को अपने नियंत्रण में लेने का सबसे बड़ा हथियार डे्ट ट्रैप यानी आर्थिक ऋण जाल बन चुका है. जब कोई आर्थिक रूप से समृद्ध देश किसी विकासशील या गरीब मुल्क को भारी-भरकम कर्ज मुहैया कराता है और कर्जदार देश उसे चुकाने में असमर्थ हो जाता है, तो स्थिति बिगड़ जाती है. ऐसी सूरत में कर्ज देने वाला देश वहां के प्रमुख बंदरगाहों, हवाई अड्डों, ऊर्जा क्षेत्रों या खदानों जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संसाधनों पर अपना नियंत्रण कायम कर लेता है, जिसे आर्थिक पराधीनता कहा जाता है.

यह भी पढ़ें: रुपया डॉलर के मुकाबले ही क्यों देखा जाता है, किसी और करेंसी क्यों नहीं?


क्या अब भी गुलाम बन सकता है कोई देश, इसे रोकने के क्या हैं नियम?

नव-उपनिवेशवाद और कठपुतली सरकारें

बिना सेना उतारे किसी देश की नीतियां बदलने के खेल को नव-उपनिवेशवाद कहा जाता है. इस व्यवस्था के तहत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां और ताकतवर राष्ट्र गुप्त रूप से किसी देश की राजनीति, व्यापारिक प्राथमिकताओं और अर्थव्यवस्था को संचालित करने लगते हैं. इसके अलावा कई बार अंदरूनी तख्तापलट या विदेशी हस्तक्षेप के जरिए ऐसी कठपुतली सरकारें सत्ता में बैठा दी जाती हैं, जो अपने देश की जनता के बजाय विदेशी आकाओं के इशारों पर फैसले लेती हैं.

डिजिटल और तकनीकी निर्भरता की चुनौती

आज का दौर डेटा और तकनीक का दौर है, जहां नया खतरा डिजिटल निर्भरता के रूप में सामने आया है. यदि कोई देश अपने संचार माध्यमों, जरूरी इंटरनेट ढांचे, रक्षा उपकरणों और सॉफ्टवेयर के लिए किसी दूसरे देश की तकनीक पर पूरी तरह निर्भर हो जाता है, तो उसे आसानी से दबाया जा सकता है. आपातकाल के समय मुख्य डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बंद करने या डेटा चोरी की धमकी देकर किसी भी राष्ट्र को अपनी शर्तें मानने पर मजबूर किया जा सकता है.

संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय नियम

किसी भी देश की संप्रभुता छीनने से रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर कड़े अंतरराष्ट्रीय कानून बनाए गए हैं. संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2(4) स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि कोई भी सदस्य देश किसी अन्य राष्ट्र की प्रादेशिक सीमा या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ सैन्य बल का इस्तेमाल नहीं कर सकता. इसके साथ ही सार्वभौमिक समानता का नियम यह तय करता है कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर छोटा हो या बड़ा, हर देश कानूनी रूप से समान अधिकार रखता है.


क्या अब भी गुलाम बन सकता है कोई देश, इसे रोकने के क्या हैं नियम?

सामूहिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता 
 
यदि कोई ताकतवर मुल्क किसी छोटे देश पर बेजा दबाव डालता है या आक्रमण करता है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पास सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के तहत कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने और सैन्य कार्रवाई करने के अधिकार सुरक्षित हैं. इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की डीकोलोनाइजेशन कमेटी उपनिवेशवाद के प्रसार को रोकने के लिए सक्रिय रहती है. हालांकि, किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा बचाव उसकी अपनी मजबूत रक्षा व्यवस्था, निष्पक्ष विदेश नीति और आर्थिक आत्मनिर्भरता ही होती है.

यह भी पढ़ें: क्या पुरुषों के डीएनए में छिपा है बेटी न होने का राज, कैसे होता है लिंग निर्धारण?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 05 Sep 2026 10:19 AM (IST)
Tags :
Modern Day Colonialism
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
कनॉट प्लेस से पहले देश के इन शहरों में लागू है No-Vehicle Rule, देखें लिस्ट
कनॉट प्लेस से पहले देश के इन शहरों में लागू है No-Vehicle Rule, देखें लिस्ट
जनरल नॉलेज
दुनिया में कौन तय करता है Crude Oil के दाम, इसमें ईरान का कितना रोल?
दुनिया में कौन तय करता है Crude Oil के दाम, इसमें ईरान का कितना रोल?
जनरल नॉलेज
सामाजिक कलंक बनीं इन बीमारियों पर सरकारें सख्त, गोवा ने उठाया बड़ा कदम
सामाजिक कलंक बनीं इन बीमारियों पर सरकारें सख्त, गोवा ने उठाया बड़ा कदम
जनरल नॉलेज
क्या किराएदार भी उठा सकते हैं रूफटॉप सोलर का फायदा, क्या हैं नियम?
क्या किराएदार भी उठा सकते हैं रूफटॉप सोलर का फायदा, क्या हैं नियम?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: पापा की ठग परियों का 'जबरा गैंग' ! Crime News
Janhit With Chitra Tripathi: Aniruddhacharya के बिगड़े बोल.. दिया हिंदू- मु्स्लिम पर ज्ञान !
Tamilnadu Road Accident: टर्न लेते वक्त हादसा, चार बहनों का आखिरी सफर! Viral Video
Nishu Azad Controversy: निशु का आरोपी गिरफ्तार..अब होगी 'स्वतंत्र' जांच!।Janhit With Chitra Tripathi
Nishu Azad Controversy: जहां लगनी थी हत्या की धारा.. वहां 73 दिन बाद कार्रवाई पर उठ रहे सवाल !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्यों चूक रहा US का निशाना? ईरान में घरों पर कैसे गिरे बम, पूरी स्टोरी
क्यों चूक रहा US का निशाना? ईरान में घरों पर कैसे गिरे बम, पूरी स्टोरी
बिहार
बिहार में CBI जांच पर नई पाबंदी, लेनी होगी राज्य सरकार की मंजूरी
बिहार में CBI जांच पर नई पाबंदी, लेनी होगी राज्य सरकार की मंजूरी
क्रिकेट
'गंभीर के फेवरेट प्लेयर वापस आ गए...', पूर्व क्रिकेटर ने भारतीय कोच पर कसा तंज
'गंभीर के फेवरेट प्लेयर वापस आ गए', पूर्व क्रिकेटर ने भारतीय कोच पर कसा तंज
बॉलीवुड
82 करोड़ कमा चुकी 'हनुमान अंश' को OTT प्लेटफॉ़र्म ने कर दिया था रिजेक्ट, डायरेक्टर का खुलासा
'हनुमान अंश' को ओटीटी प्लेटफॉ़र्म ने कर दिया था रिजेक्ट, डायरेक्टर का खुलासा
महाराष्ट्र
आमिर खान को धमकी से लेकर लॉरेंस बिश्नोई तक, मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा
आमिर खान को धमकी से लेकर लॉरेंस बिश्नोई तक, मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा
इंडिया
‘शुद्धिकरण’ विवाद के बीच हल्द्वानी जाएंगे नितिन नवीन, चुनाव से BJP का क्या है प्लान?
‘शुद्धिकरण’ विवाद के बीच हल्द्वानी जाएंगे नितिन नवीन, चुनाव से BJP का क्या है प्लान?
Home Tips
Kitchen Tips: तड़का लगाते ही जल जाते हैं मसाले? शेफ से जानें ये 1 सीक्रेट
तड़का लगाते ही जल जाते हैं मसाले? शेफ से जानें ये 1 सीक्रेट
ट्रेंडिंग
पत्नी या वोडाफोन का पिल्ला... मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले से यूजर्स क्यों खफा?
पत्नी या वोडाफोन का पिल्ला... मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले से यूजर्स क्यों खफा?
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget