क्या अब भी गुलाम बन सकता है कोई देश, इसे रोकने के क्या हैं नियम?

आज के वैश्विक दौर में क्या कोई देश दोबारा पराधीन हो सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जो दुनिया भर के लोगों के मन में बार-बार कौतूहल पैदा करता है. 18वीं या 19वीं सदी की तरह अब सेना भेजकर किसी देश पर सीधे तौर पर कब्जा करना और उसे अपना उपनिवेश बना लेना लगभग नामुमकिन हो गया है. हालांकि, आधुनिक दौर में गुलामी का रूप पूरी तरह बदल चुका है. अब देश बंदूकों से नहीं, बल्कि कर्ज, तकनीक, डेटा नियंत्रण और आर्थिक दबाव के जरिए प्रभावित किए जाते हैं.

आधुनिक दौर में गुलामी का बदलता रूप

इतिहास के पन्नों को पलटें तो पहले के दौर में एक देश दूसरे देश पर सैन्य बल का इस्तेमाल करके कब्जा जमा लेता था. लेकिन आज के समय में सीधे तौर पर आक्रमण करके किसी की जमीन छीन लेना अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के खिलाफ है. आधुनिक युग में कोई देश सीधे गुलाम न बनकर अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे शक्तिशाली राष्ट्रों पर निर्भर हो जाता है. जब कोई राष्ट्र अपने बड़े फैसलों के लिए दूसरों का मुंह ताकने लगे, तो उसकी आजादी पर अनकहा खतरा मंडराने लगता है.

आर्थिक कर्ज जाल का बढ़ता खतरा

मौजूदा समय में किसी देश को अपने नियंत्रण में लेने का सबसे बड़ा हथियार डे्ट ट्रैप यानी आर्थिक ऋण जाल बन चुका है. जब कोई आर्थिक रूप से समृद्ध देश किसी विकासशील या गरीब मुल्क को भारी-भरकम कर्ज मुहैया कराता है और कर्जदार देश उसे चुकाने में असमर्थ हो जाता है, तो स्थिति बिगड़ जाती है. ऐसी सूरत में कर्ज देने वाला देश वहां के प्रमुख बंदरगाहों, हवाई अड्डों, ऊर्जा क्षेत्रों या खदानों जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संसाधनों पर अपना नियंत्रण कायम कर लेता है, जिसे आर्थिक पराधीनता कहा जाता है.

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नव-उपनिवेशवाद और कठपुतली सरकारें

बिना सेना उतारे किसी देश की नीतियां बदलने के खेल को नव-उपनिवेशवाद कहा जाता है. इस व्यवस्था के तहत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां और ताकतवर राष्ट्र गुप्त रूप से किसी देश की राजनीति, व्यापारिक प्राथमिकताओं और अर्थव्यवस्था को संचालित करने लगते हैं. इसके अलावा कई बार अंदरूनी तख्तापलट या विदेशी हस्तक्षेप के जरिए ऐसी कठपुतली सरकारें सत्ता में बैठा दी जाती हैं, जो अपने देश की जनता के बजाय विदेशी आकाओं के इशारों पर फैसले लेती हैं.

डिजिटल और तकनीकी निर्भरता की चुनौती

आज का दौर डेटा और तकनीक का दौर है, जहां नया खतरा डिजिटल निर्भरता के रूप में सामने आया है. यदि कोई देश अपने संचार माध्यमों, जरूरी इंटरनेट ढांचे, रक्षा उपकरणों और सॉफ्टवेयर के लिए किसी दूसरे देश की तकनीक पर पूरी तरह निर्भर हो जाता है, तो उसे आसानी से दबाया जा सकता है. आपातकाल के समय मुख्य डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बंद करने या डेटा चोरी की धमकी देकर किसी भी राष्ट्र को अपनी शर्तें मानने पर मजबूर किया जा सकता है.

संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय नियम

किसी भी देश की संप्रभुता छीनने से रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर कड़े अंतरराष्ट्रीय कानून बनाए गए हैं. संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2(4) स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि कोई भी सदस्य देश किसी अन्य राष्ट्र की प्रादेशिक सीमा या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ सैन्य बल का इस्तेमाल नहीं कर सकता. इसके साथ ही सार्वभौमिक समानता का नियम यह तय करता है कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर छोटा हो या बड़ा, हर देश कानूनी रूप से समान अधिकार रखता है.





सामूहिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता



यदि कोई ताकतवर मुल्क किसी छोटे देश पर बेजा दबाव डालता है या आक्रमण करता है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पास सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के तहत कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने और सैन्य कार्रवाई करने के अधिकार सुरक्षित हैं. इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की डीकोलोनाइजेशन कमेटी उपनिवेशवाद के प्रसार को रोकने के लिए सक्रिय रहती है. हालांकि, किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा बचाव उसकी अपनी मजबूत रक्षा व्यवस्था, निष्पक्ष विदेश नीति और आर्थिक आत्मनिर्भरता ही होती है.

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