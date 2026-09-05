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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजसामाजिक कलंक बनीं इन बीमारियों पर सरकारें सख्त, गोवा ने उठाया बड़ा कदम

सामाजिक कलंक बनीं इन बीमारियों पर सरकारें सख्त, गोवा ने उठाया बड़ा कदम

गोवा विधानसभा द्वारा बाल संरक्षण कानून से कुष्ठ रोग शब्द हटाने के फैसले के बाद सामाजिक कलंक बनीं बीमारियों पर चर्चा तेज, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े भेदभाव को खत्म करने का पूरा सरकारी एक्शन प्लान.

Written By : दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 05 Sep 2026 09:18 AM (IST)
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गोवा से हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया, जहां कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी से जुड़े मरीजों को आज भी सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ रहा है, जबकि यह बीमारी पूरी तरह इलाज योग्य है. यह अकेला मामला नहीं है, समाज में कई बीमारियां आज भी सिर्फ बीमारी नहीं, बल्कि एक कलंक की तरह देखी जाती हैं, मरीज को इलाज से ज्यादा समाज के भेदभाव और तानों का सामना करना पड़ता है, ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कौन-कौन सी बीमारियां हैं, जिन्हें लेकर समाज में गलतफहमियां और कलंक आज भी बना हुआ है और सरकारें इसे मिटाने के लिए किस तरह प्रयास कर रही हैं?

कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी

कुष्ठ रोग को लेकर भारत में सदियों से गलत धारणाएं चली आ रही हैं. लोग इसे छूने से फैलने वाली या श्राप जैसी बीमारी मानते रहे हैं, जिस वजह से मरीजों को परिवार और समाज से अलग कर दिया जाता था. जबकि सच्चाई यह है कि कुष्ठ रोग एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, जिसका इलाज मुमकिन है. गोवा जैसे राज्यों में आज भी इससे जुड़े मरीजों को भेदभाव झेलना पड़ता है.

टीबी यानी तपेदिक

टीबी को लेकर भी समाज में आज भी डर और शर्म का माहौल बना रहता है. कई मरीज बीमारी का पता चलने के बाद भी इसे छुपाते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि लोग उनसे दूरी बना लेंगे या नौकरी और शादी में दिक्कत आएगी. जबकि टीबी का इलाज सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है और समय पर इलाज से मरीज पूरी तरह ठीक हो सकता है. सरकार टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत लगातार जागरूकता बढ़ाने की कोशिश कर रही है.

एचआईवी और एड्स

एचआईवी संक्रमित लोगों को लेकर समाज में आज भी सबसे ज्यादा भेदभाव देखने को मिलता है. कई बार मरीजों को स्कूल, नौकरी और यहां तक कि अस्पतालों में भी अलग नजरों से देखा जाता है. जबकि सही दवाओं और सावधानी से एचआईवी संक्रमित व्यक्ति भी सामान्य और लंबा जीवन जी सकता है. सरकार इसे लेकर कानूनी सुरक्षा भी देती है, ताकि मरीजों के साथ भेदभाव न हो.

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मानसिक बीमारियां

डिप्रेशन, एंग्जायटी और सिजोफ्रेनिया जैसी मानसिक बीमारियों को लेकर भी समाज में गंभीर कलंक जुड़ा हुआ है. अक्सर लोग मानसिक बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति को कमजोर या पागल समझ लेते हैं, जिस वजह से मरीज खुलकर मदद मांगने से भी हिचकिचाते हैं. जबकि यह बाकी बीमारियों की तरह ही एक मेडिकल कंडीशन है, जिसका इलाज संभव है.

सरकार की कोशिशें

इन सभी बीमारियों को लेकर सरकार अलग-अलग स्तर पर जागरूकता अभियान, हेल्पलाइन और मुफ्त इलाज जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है. स्कूलों और गांवों में कैंप लगाकर लोगों को सही जानकारी दी जाती है, ताकि गलतफहमियां दूर हो सकें.

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About the author दीनदयाल पाटीदार

मंदसौर, मध्यप्रदेश के दीनदयाल पाटीदार ABP न्यूज में बतौर इंटर्न कार्यरत हैं. मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे दीनदयाल की जनरल नॉलेज (GK) और समसामयिक विषयों पर गहरी पकड़ है. वह खबरों को सटीक और ज्ञानवर्धक तरीके से पेश करने का हुनर रखते हैं.
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Published at : 05 Sep 2026 09:18 AM (IST)
Tags :
Leprosy Bill Goa Assembly Social Stigma Diseases
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