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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकनॉट प्लेस से पहले देश के इन शहरों में लागू है No-Vehicle Rule, देखें लिस्ट

कनॉट प्लेस से पहले देश के इन शहरों में लागू है No-Vehicle Rule, देखें लिस्ट

कनॉट प्लेस के इनर सर्कल को वाहन मुक्त करने पर विचार हो रहा है. ऐसे में जानिए देश के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में जहां पर पहले से ही वाहनों की एंट्री पर रोक है.

Written By : मनस्वी चौहान |  Updated at : 05 Sep 2026 10:14 AM (IST)
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दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस के इनर सर्कल को वाहन मुक्त करने की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है. हालांकि, अभी यहां No-Vehicle Rule लागू नहीं हुआ है. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) के चेयरमैन मनोज द्विवेदी ने लोगों से सुझाव मांगे हैं कि इनर सर्कल में वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद की जाए या फिर इसे कुछ तय घंटों के लिए लागू किया जाए. प्रस्ताव में गर्मियों में शाम 6 बजे से आधी रात और सर्दियों में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक वाहन प्रतिबंधित करने जैसे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है. कनॉट प्लेस को लेकर यह पहली कोशिश नहीं है. इससे पहले भी यहां ट्रैफिक कम करने और इनर सर्कल को पैदल यात्रियों के लिए ज्यादा सुविधाजनक बनाने के प्रयोग हो चुके हैं। इस बार NDMC जनता और कारोबारियों की राय के आधार पर आगे बढ़ना चाहता है. ऐसे में जानिए भारत के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के बारे में जहां पहले से वाहनों पर प्रतिबंध है.

महाराष्ट्र के माथेरान में है वाहनों पर रोक

महाराष्ट्र का माथेरान देश के सबसे चर्चित वाहन-मुक्त हिल स्टेशनों में शामिल है. यहां पर्यटकों को दास्तूरी नाका के पास अपने मोटर वाहन पार्क करने पड़ते हैं. इसके आगे सफर पैदल, घोड़े या हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शे जैसे साधनों से किया जाता है. इस व्यवस्था के पीछे इलाके की प्राकृतिक खूबसूरती और पर्यावरण को संरक्षित रखने की सोच भी जुड़ी है. घने जंगलों और कच्चे रास्तों वाला यह इलाका सामान्य शहरों की तरह वाहनों के लिए विकसित नहीं है.

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यात्रियों के लिए आकर्षक है MG Marg रोड

सिक्किम की राजधानी गंगटोक का MG Marg पैदल घूमने वालों के लिए खास पहचान रखता है. करीब एक किलोमीटर लंबे इस हिस्से को pedestrian-only zone के तौर पर विकसित किया गया है और यहां वाहनों की आवाजाही की अनुमति नहीं है. MG Marg पर सड़क किनारे कैफे, दुकानें और बैठने की जगहें इसे पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाती हैं. वाहन न होने के कारण लोग यहां आराम से टहल सकते हैं और बाजार का अनुभव बिना ट्रैफिक के ले सकते हैं.

शिमला का मॉल रोड पर भी है वाहनों पर रोक

शिमला का मॉल रोड भी देश के प्रमुख pedestrian-friendly इलाकों में गिना जाता है. यहां सामान्य निजी वाहनों की आवाजाही पर कड़े प्रतिबंध हैं. हिमाचल प्रदेश के नियमों के मुताबिक मॉल रोड पर सामान्य वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है और केवल निर्धारित श्रेणी के वाहनों को विशेष परिस्थितियों में अनुमति मिलती है. ऐसे क्षेत्रों में बिना अनुमति वाहन ले जाने पर कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान है.

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About the author मनस्वी चौहान

मनस्वी चौहान ने मंदसौर यूनिवर्सिटी से अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की और वर्तमान में बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हैं. पत्रकारिता और मीडिया के क्षेत्र में रुचि रखते हुए मनस्वी चौहान वर्तमान में ABP Network में इंटर्नशिप के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रही हैं.
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Published at : 05 Sep 2026 10:14 AM (IST)
Tags :
Connaught Place No Vehicle Zone
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