Indian Rupees vs Iraqi Dinar: अगर आप इराक में काम करने की सोच रहे हैं या वहां नौकरी करके पैसा कमा रहे हैं तो यह जानना जरूरी है कि वहां की करेंसी भारतीय रुपये के मुकाबले कितनी मजबूत है. इराक की करेंसी को इराकी दीनार कहा जाता है. इसकी वैल्यू भारतीय रुपये से काफी कम मानी जाती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताएंगे कि इराक में नौकरी करके कमाए गए 100000 दीनार भारत में कितने हो जाते हैं और वहां की करेंसी कितनी मजबूत है.



100000 दीनार भारत में कितने हो जाएंगे

अगर ताजा आंकड़ों को देखें तो एक दीनार की कीमत भारतीय रुपये में लगभग 0.062 रुपये है. इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति इराक में नौकरी करके 100000 दीनार कमाता है तो भारत में उसकी वैल्यू करीब 6,250 रुपये होगी. यह आंकड़े साफ दर्शाते हैं कि इराक की करेंसी कितनी कमजोर है. इराक तेल संपन्न देश है लेकिन लंबे समय से चले आ रहे युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक प्रबंधन की कमजोरी ने वहां की करेंसी को कमजोर बना दिया है.



भारतीयों के लिए नौकरी के अवसर



इराक में भारतीयों के लिए कंस्ट्रक्शन, ऑयल, गैस, हेल्थ केयर और हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टर में नौकरी करने के अवसर मौजूद हैं. वहां काम करने वाले भारतीय, मजदूर से लेकर इंजीनियर और डॉक्टर तक कई तरह की नौकरियों में शामिल हैं. इराक में भारतीयों की संख्या लगभग 18,000 के आसपास बताई जाती है. जिनमें ज्यादातर लोग कामकाजी वर्ग से जुड़े हैं.



कितना सुरक्षित है इराक में काम करना



इराक में नौकरी को लेकर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि वहां नौकरी के अवसर तो है, लेकिन इराक की सुरक्षा स्थिति हमेशा च‍िंता का विषय रही है. आतंकवाद राजनीतिक अस्थिरता और अलग-अलग गुटों के बीच तनाव के कारण भारतीय सरकार ने कई बार वहां काम करने वाले भारतीयों को वापस बुलाया है. इसके अलावा हाल ही में भारत सरकार ने इराक में नौकरी करने जाने वाले लोगों को लेकर एडवाइजरी जारी की है. सरकार ने कहा है कि नौकरी के चक्कर में भारतीय किसी भी जालसाजी में न फंसें.

